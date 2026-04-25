Cultura

Han Kang: “No se puede hablar de esperanza de forma ligera, pero debemos aferrarnos a ella”

La escritora surcoreana Premio Nobel 2024, vivió en Barcelona la festiva jornada de Sant Jordi. “Fue muy agradable andar por calles engalanadas de lectura y libros, con sol”, afirmó

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Retrato de una mujer con cabello oscuro y canas sonriendo con los ojos cerrados, vestida con un blazer y camisa negra, frente a una pared texturizada marrón
Han Kang defiende el papel del arte y la literatura como refugio en tiempos oscuros y destaca su valor para la sensibilidad humana

La premio nobel de literatura 2024, Han Kang, hizo una defensa del arte y la literatura en esta época “oscura”, porque en su opinión ayudan a las personas a ser “más sensibles”, a colocarlas “en el lugar de la vida y no en el de la muerte”. “El arte y la literatura siempre están al lado de la vida y ponen a las personas de ese lado”, recalcó la escritora surcoreana luego de vivir “emocionada” en Barcelona su primer Sant Jordi, la fiesta popular que conmemora al patrón de la comunidad autónoma de Cataluña y que coincide con el Día Internacional del Libro. “Fue muy agradable para mí andar por calles engalanadas de lectura y libros, con sol”, dijo la autora de títulos como La vegetariana (2007) o Actos humanos (2014), que hasta hace dos años era librera en Seúl.

Han, de 55 años, no rehusó en su comparecencia a las preguntas sobre el auge actual de la ultraderecha en el mundo o sobre las guerras en diferentes partes del planeta. La humanidad, dijo, vive “en una época oscura”, y advirtió de que la historia siempre se repite.

Primer plano de una mujer asiática con cabello oscuro y blazer negro, sonriendo, con un micrófono en la mejilla y la palabra "Kang" borrosa detrás
La escritora surcoreana Han Kang participa por primera vez en la festividad de Sant Jordi en Barcelona

“Una de las cosas que más me sorprende es que las personas que están en medio de un conflicto tratan de sobrevivir y se cuidan y se curan las heridas. Mientras sigamos vivos y manteniendo el corazón abierto, podemos seguir viviendo. No se puede hablar de esperanza de forma ligera, la vemos como algo frágil, pero debemos aferrarnos a ella con el corazón lleno de propósito, no debemos dejarnos arrastrar”, señaló.

A su juicio, el arte y la literatura contribuyen a estar del lado de la vida, a “estar más llenos de esperanza, a ser más sensibles, tolerantes, empáticos, para poder percibir los sentimientos de los otros, porque en este mundo tan oscuro podemos ser intolerantes y pensar que lo que pasa no va con nosotros, pero tenemos que mantenernos firmes, aunque no seamos partícipes”.

La vida después del Nobel

A pesar de haber recibido el Premio Nobel hace un par de años, un premio “tan importante y valioso”, la escritora afirmó que nada dentro de ella ha cambiado y que sigue “viviendo la misma vida que antes”, con ganas de terminar una novela que tiene pendiente.

Dijo tener los mismos “pensamientos y sensaciones internas que antes del Nobel” y que lo único que ha cambiado es que por la calle hay gente que la para, le habla e incluso la quieren abrazar, lo que la deja un poco “perpleja” porque es algo que antes no ocurría.

Retrato de la escritora Han Kang, mujer de cabello oscuro y liso, vestida con una chaqueta negra, con su reflejo oscuro a su izquierda
Han Kang reflexiona sobre el auge de la ultraderecha y los conflictos mundiales, defendiendo la importancia de mantener viva la esperanza

Han, de quien se acaba de editar en español y catalán Tinta y sangre, lanzada en su país en 2010, añadió que, por lo demás, sigue igual, “escribiendo y viviendo”, contenta de que la literatura coreana se esté traduciendo más y que en el resto del mundo la puedan descubrir.

En cuanto a la obra que está pergeñando, advirtió de que si abunda en ella públicamente “desaparecerá la magia” y, por tanto, sin desvelar ningún detalle, solo avanzó que será su obra “más personal”, en la que su familia será protagonista.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Alejandro García.

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