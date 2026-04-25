El arquero estaba lesionado en el piso y el rival pateó igual: el polémico gol del Crystal Palace contra el Liverpool

En el marco de la 34ª jornada de la Premier League, Liverpool se impuso por 3-1 sobre el Crystal Palace en Anfield. Alexis Mac Allister fue titular en el elenco local y se destacó con una notable actuación en la que brindó dos asistencias. No obstante, el encuentro estuvo marcado por el polémico descuento del equipo visitante: el colombiano Daniel Muñoz convirtió en una jugada en la que el arquero Freddie Woodman estaba tirado en el piso por una lesión.

A pesar de que el marcador estaba 2-0 a favor del cuadro dirigido por Arne Slot, el elenco visitante controlaba el desarrollo del juego y generaba peligro de forma constante en el arco rival. A los 70 minutos, Yeremy Pino habilitó a Ismaila Sarr dentro del área, pero el arquero Woodman (que fue titular por las lesiones de Alisson y Giorgi Mamardashvili) logró atajar su disparo con un achique fantástico.

Sin embargo, en la jugada se golpeó la rodilla, la cual se le quedó clavada en el pasto. La pelota cayó en los pies de Daniel Muñoz en la puerta del área, mientras que el guardameta de 29 años se quedó tirado en el suelo alegando gestos de dolor. En un pequeño lapso de segundos en los que el árbitro Andy Madley dio continuidad, Freddie Woodman se puso de pie brevemente y el colombiano le pegó al arco ante la pasividad de la marca para convertir el 2-1. Nunca se había frenado el juego y el tanto fue válido.

Inmediatamente, todos los aficionados del Liverpool comenzaron a abuchear en el estadio y los compañeros del arquero reprocharon la actitud con la terna arbitral. Woodman no se retiró del terreno de juego y siguió jugando con claros gestos de dolor, mientras que el colombiano Muñoz fue silbado cada vez que tocaba el balón. Incluso, en un momento en el que se acercó a la banda para sacar un lateral, le tiraron un pelotazo desde la tribuna que le pegó en la cabeza.

Luego del polémico gol que marcó para el Crystal Palace, los hinchas del Liverpool expresaron su malestar con el colombiano

“Sentí dolor en la parte interior de la rodilla. No sabía qué hacer. No sabía si levantarme e ir hacia la portería con dolor o quedarme en el suelo. Es un momento un poco confuso si el arquero cae al suelo. Pensé que, lógicamente, el juego se detendría, pero por suerte al final no nos perjudicó”, comentó Freddie Woodman tras el encuentro, según difundió el portal inglés Sky Sports.

Arne Slot, por su parte, optó por apuntar contra la terna arbitral por no detener el partido. “La cantidad de veces que he jugado un partido en el que estábamos en una posición prometedora y un jugador estaba en el suelo y el árbitro frenó el juego, ni siquiera puedo contarlas, y eso que era solo una simulación. Hemos demostrado que somos un equipo limpio. No nos tiramos al suelo si no pasa nada”, analizó el entrenador.

En esta misma línea, argumentó: “Me resulta difícil creer que los árbitros no sepan que no somos un equipo que finja estar lesionado. Si estamos en el suelo, es porque algo grave ha ocurrido. No los culpo (al Palace). El árbitro debería detener el partido”.

*El compacto de la victoria por 3-1 del Liverpool sobre el Crystal Palace

Respecto al resto del encuentro, Liverpool se adelantó en el marcador a los 35 minutos del primer tiempo. Alexis Mac Allister remató desde afuera del área, pero la trayectoria de su disparo se frenó con un exquisito control de Alexander Isak, quien ejecutó una volea perfecta para el 1-0. Cinco minutos más tarde, Andrew Robertson aumentó la ventaja.

Mohamed Salah encendió las alarmas en el complemento al pedir el cambio después de sentir una molestia física. A menos de 50 días para el Mundial, el egipcio se retiró del terreno de juego en lo que pudo ser su último partido en Anfield. Tras el polémico descuento del Palace, el cuadro local sentenció el duelo en el último minuto: Mac Allister pivoteó de manera perfecta para habilitar a Florian Wirtz, quien estampó el 3-1 final. El volante argentino concretó su séptima asistencia en la temporada, en la que también marcó cinco goles en 51 partidos.

Con este resultado, Liverpool escaló hasta la cuarta posición de la Premier League. Con 58 unidades, igualó al Manchester United, que el lunes chocará contra el Brentford en Old Trafford, y al Aston Villa, que cayó por 1-0 en su visita al Fulham. Este panorama lo dejó al borde de clasificar a la próxima UEFA Champions League (se meten los cinco mejores), ya que el siguiente en la tabla es el Brighton (6°) con 50 puntos.

En la recta final de la temporada, el elenco dirigido por Arne Slot deberá visitar al Manchester United, recibir al Chelsea y enfrentarse al Aston Villa. Liverpool bajará el telón de la temporada contra el Brentford en Anfield.

La tabla de posiciones de la Premier League