Feria del Libro 2026: quiénes pueden ingresar gratis y todos los descuentos

La Feria del Libro de Buenos Aires 2026 celebra su 50° aniversario con una edición histórica y propuestas para todos los públicos - (Foto: Fundación El Libro)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra en 2026 su 50° aniversario y se prepara para recibir a miles de visitantes en una edición que promete ser histórica. Esta feria, considerada el evento sociocultural más relevante de Argentina y uno de los más destacados de América Latina, reúne cada año a lectores, escritores, editoriales y amantes de los libros en un espacio que combina tradición, innovación y diversidad. La edición de este año tendrá lugar desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, con una programación especial y múltiples propuestas para todos los públicos.

En sus cinco décadas de historia, la Feria del Libro fue un punto de encuentro entre autores y lectores, y promovió la difusión de la cultura escrita en todas sus formas. Para celebrar los 50 años, la organización optó por modificar la tradicional ceremonia de apertura: en lugar del clásico discurso inaugural, se realizará un diálogo literario protagonizado por tres escritoras argentinas de gran trayectoria, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, coordinado por la periodista María O’Donnell. Además, la feria contará con la participación de dos Premios Nobel de Literatura, J.M. Coetzee y Mo Yan, la presencia de la delegación de Perú como país invitado de honor y un extenso cronograma de actividades, homenajes y espectáculos.

La programación incluye la participación de dos Premios Nobel de Literatura, J.M. Coetzee y Mo Yan, y tres escritoras argentinas de gran trayectoria - (Europa Press)

Según datos de Google Trends para Argentina durante los últimos 7 días, el interés por el término “feria del libro” muestra una tendencia claramente ascendente, con picos cada vez más altos a medida que se acerca el evento. Esto refleja un aumento sostenido de la atención del público, probablemente vinculado al inicio de la feria, la difusión en medios y la planificación de visitas.

Un gráfico de Google Trends ilustra el fluctuante pero creciente interés de búsqueda por la "Feria del Libro 2026" en Argentina durante la última semana, con un repunte al final del periodo.

Además, las consultas relacionadas evidencian un fuerte interés práctico por parte de los usuarios. Preguntas como “hasta cuándo es la feria del libro” y búsquedas como “feria del libro 2026 entradas gratis” aparecen en ascenso, esta última con un incremento destacado. Esto sugiere que, más allá del interés general, hay una demanda concreta de información sobre fechas, acceso y especialmente oportunidades de ingreso sin costo, un factor clave que puede influir en la asistencia y en la viralización del evento.

Esta captura de pantalla de Google Trends detalla las consultas más populares sobre la Feria del Libro, revelando el interés público en fechas, el 'cheque libro' y las entradas gratuitas para 2026.

Quiénes pueden ingresar gratis a la Feria del Libro

La Feria del Libro de Buenos Aires mantiene su compromiso con la inclusión y el acceso a la cultura, por lo que ofrece diferentes modalidades de ingreso gratuito para distintos grupos. Todos los días, pueden entrar sin abonar entrada los menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante, y docentes de todos los niveles de la educación formal que presenten recibo de sueldo o comprobante. También tienen acceso libre quienes cuenten con la tarjeta o la aplicación del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De lunes a viernes, excepto los feriados del 1 y 2 de mayo, el ingreso también es gratuito para estudiantes, jubilados y pensionados, presentando la documentación correspondiente (libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación o pensión). Las visitas escolares previamente registradas tampoco pagan entrada, permitiendo que miles de chicos y chicas puedan disfrutar de la feria en un entorno educativo y estimulante.

El evento sociocultural más relevante de Argentina ofrece ingreso gratuito a menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y titulares del Pase Cultural - (Foto: Fundación El Libro)

Los descuentos de la Feria del Libro 2026

El valor de la entrada general es de 8.000 pesos de lunes a jueves y de 12.000 pesos los viernes, sábados, domingos y feriados. La organización de la feria dispuso que, al comprar la entrada, cada visitante reciba un “chequelibro” de 12.000 pesos, que podrá utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la feria. Además, durante el recorrido por los stands, los asistentes recibirán cupones por el valor de la entrada adquirida, los cuales pueden usarse en todos los stands de libros dentro del predio.

El 6 de mayo se celebrará el “Día Banco Provincia”, que permitirá el ingreso gratuito a quienes presenten la App Cuenta DNI o una tarjeta del banco. Ese día, habrá promociones y descuentos especiales, además de un show musical en el marco de la feria. Por otro lado, las editoriales participantes ofrecen vales y beneficios acumulables para que los visitantes accedan a títulos con mejores precios y aprovechen al máximo su experiencia.

De lunes a viernes, estudiantes, jubilados, pensionados y visitas escolares pueden ingresar gratis presentando la documentación necesaria - (Crédito: Fundación El Libro)

La Fundación El Libro, organizadora del evento, destacó que el ajuste de los valores de las entradas estuvo por debajo de la inflación, con el objetivo de priorizar la accesibilidad en esta edición especial. También se evalúa la posibilidad de ofrecer ingreso gratuito en determinados días a partir de las 20 horas, replicando iniciativas aplicadas en ediciones anteriores.

Dónde es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro 2026 se realiza nuevamente en el predio ferial de La Rural, en el barrio de Palermo, uno de los espacios más emblemáticos y accesibles de la ciudad de Buenos Aires. Este año, la feria suma un pabellón especial para 1.500 personas, donde habrá exposiciones fotográficas y audiovisuales sobre escritores y momentos históricos de la feria, un homenaje a Roberto Fontanarrosa y una muestra de la fotógrafa Morgana Vargas Llosa. Además, la pista central del predio se convertirá en un espacio de espectáculos con capacidad para 4.500 personas, permitiendo la realización de eventos masivos.

La edición aniversario de la feria literaria, del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, destaca a Perú como invitado de honor y la presencia de galardonados autores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pabellón Ocre albergará un laberinto interactivo dedicado a Jorge Luis Borges, en coincidencia con el 40° aniversario de su muerte, y se montará una exposición de revistas que mostrará el costado popular del célebre autor argentino.

Cronograma de actividades de la Feria del Libro 2026

La edición 2026 de la Feria del Libro de Buenos Aires se desarrollará de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. La inauguración oficial será el jueves 23 de abril a las 18 horas, con el debate literario entre las tres escritoras argentinas.

La entrada da derecho a un chequelibro de 12.000 pesos para utilizar en librerías adheridas tras la feria y cupones canjeables en stands del predio - (Seba Motta - Fundación El Libro)

El cronograma incluye homenajes a escritores emblemáticos, presentaciones de libros, charlas con autores nacionales e internacionales, talleres, espectáculos y actividades para toda la familia. Perú, como país invitado de honor, estará representado por una delegación de 60 escritores y ofrecerá eventos bajo el lema “Caminos que unen”. La feria también contará con muestras dedicadas a la censura y la represión cultural durante la dictadura argentina, una edición especial de la Maratón de Lectura sobre libros prohibidos y un espacio temático para los fanáticos del fútbol.

Con más de 45.000 metros cuadrados dedicados a la literatura y más de 30 stands adicionales respecto a la edición anterior, la Feria del Libro 2026 reafirma su liderazgo como el mayor acontecimiento cultural de la región y un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.