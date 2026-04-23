Michael B. Jordan y Austin Butler protagonizarán el reboot de ‘Corrupción en Miami’ con el director de ‘F1: La película’

La popular serie que catapultó a la fama a Don Johnson tendrá una versión cinematográfica

Los actores Michael B. Jordan y Austin Butler encabezarán el reparto del reboot cinematográfico de Corrupción en Miami, que llevará el título oficial de Miami Vice ’85 y será dirigido por Joseph Kosinski, responsable de F1: La película y Top Gun: Maverick. La película, producida por Universal Pictures, tiene programado su estreno para el 6 de agosto de 2027 y se filmará especialmente para salas IMAX. El inicio del rodaje está previsto para finales de este año, bajo la supervisión de los ejecutivos de producción de Universal.

La confirmación del elenco principal sitúa a Michael B. Jordan en el papel de Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Austin Butler interpretará a James “Sonny” Crockett. Ambos personajes fueron populares en la serie original Miami Vice, conocida en España como Corrupción en Miami, donde fueron encarnados por Philip Michael Thomas y Don Johnson. Posteriormente, la saga tuvo una adaptación cinematográfica en 2006 dirigida por Michael Mann, con Colin Farrell y Jamie Foxx como protagonistas.

En esta nueva versión, Universal apuesta por dos actores que atraviesan un momento destacado en sus carreras. Jordan acaba de obtener el premio Oscar al mejor actor, además del Actor Award de SAG-AFTRA y dos NAACP Awards por su doble interpretación en Sinners, dirigida por Ryan Coogler. Además, Jordan tiene previsto protagonizar, dirigir y producir una relectura de The Thomas Crown Affair para Amazon MGM Studios, cuyo tráiler fue presentado recientemente en CinemaCon. Por su parte, Butler recibió una nominación al Oscar por su papel como Elvis Presley en Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Desde entonces, ha participado en películas de directores reconocidos, como Dune: Parte Dos de Denis Villeneuve, The Bikeriders de Jeff Nichols, Caught Stealing de Darren Aronofsky y Eddington de Ari Aster. Butler protagonizará próximamente el thriller criminal Enemies, de A24, junto a Jeremy Allen White, aunque donde le pudimos ver más recientemente fue en Bala perdida de Darren Aronofsky..

Michael B. Jordan en 'Los pecadores'. (Waner Bros)

Dos talentos a seguir

El anuncio del reparto fue acompañado por declaraciones del director Joseph Kosinski, quien expresó su entusiasmo por trabajar con ambos actores. “Michael es alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo y siempre quise colaborar con él. Austin está demostrando ser un talento a seguir. He admirado mucho sus elecciones”, afirmó Kosinski en una entrevista con Variety. El cineasta ya había manifestado su preferencia por Jordan y Butler cuando surgieron los primeros rumores sobre el proyecto el año pasado.

La película estará dirigida por Joseph Kosinski, quien recientemente finalizó F1: La película, protagonizada por Brad Pitt. Kosinski, conocido también por su trabajo en Top Gun: Maverick, compartirá la producción con Dylan Clark, responsable de Dylan Clark Productions. El guion de Miami Vice ’85 ha sido elaborado por Dan Gilroy, basándose en los personajes creados por Anthony Yerkovich para la serie de televisión original, que fue producida ejecutivamente por el propio Yerkovich y Michael Mann. Un borrador anterior del guion fue escrito por Eric Warren Singer. La supervisión del proyecto en Universal recae en Sara Scott, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producción, y en Christina Hoffrogge, ejecutiva creativa de producción.

Según la sinopsis oficial, Miami Vice ’85 explorará “el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80”, inspirándose en el episodio piloto y la primera temporada de la serie original. La ambientación y el enfoque buscarán reflejar el fuerte impacto cultural de Corrupción en Miami, que en su momento definió tendencias en moda, música y estilo visual, tanto en la televisión como en el cine. El proyecto pretende recuperar la atmósfera vibrante y el trasfondo criminal que convirtieron a la serie en un fenómeno internacional. La elección de los protagonistas y del director sugiere una apuesta por renovar la franquicia, manteniendo elementos clásicos y sumando una visión contemporánea. El desarrollo de la película ha generado expectativas entre los seguidores de la serie y los nuevos públicos, que esperan ver cómo se reinterpretan los personajes y el universo de Corrupción en Miami bajo la óptica de Kosinski, Jordan y Butler.