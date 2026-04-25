Llega “La noche de la Feria”: este sábado, ingreso gratis y horario extendido

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ofrece entrada gratuita este sábado 25 de abril desde las 20 h hasta la medianoche

El gran dato del día en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la implementación de ingreso gratuito este sábado 25 de abril desde las 20 h, con horario de cierre extendido hasta la medianoche, según informó la organización. Esta medida se suma a una estructura de tarifas y exenciones que busca optimizar el flujo de público y segmentar los accesos por franjas y perfiles.

Además, este sábado a la noche se presentarán Leo García y Los Tipitos en la nueva carpa ubicada en la pista central del predio de la Sociedad Rural, como parte del ciclo musical organizado por la FM Mega 98.3.

Ingreso gratis a la Feria del Libro

En detalle, la política de ingresos gratuitos impacta en varias categorías: menores de 12 años acompañados por adultos, personas con discapacidad y un acompañante, docentes de todos los niveles, jubilados y pensionados, estudiantes y titulares del Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se estableció el beneficio para grupos educativos previa gestión online, y la jornada “Día del Banco Provincia” fijada para miércoles el 6 de mayo, que habilita acceso sin cargo para usuarios que acrediten cuenta o tarjeta en la entidad. Como agregados de último momento, el tramo del 27 de abril al 7 de mayo ofrece acceso gratuito de 20 a 22 en días específicos.

El esquema tarifario para entradas pagas incorpora tres opciones, adaptadas al comportamiento de consumo de público frecuente y ocasional: una entrada individual de $8.000 válida para un acceso de lunes a jueves; una opción de $12.000 destinada a viernes, sábados, domingos y feriados, aplicable en la fecha seleccionada por el usuario; y un pase múltiple de $18.000 para tres ingresos en jornadas diferentes. Las entradas mantienen validez hasta el cierre del evento, pautado para el 11 de mayo inclusive, y son personales e intransferibles.

El esquema de tarifas de la Feria Internacional del Libro incluye entradas individuales, para fines de semana y pase múltiple para tres visitas

Jornadas de acceso gratuito

Además del ingreso sin cargo para menores, jubilados (de lunes a viernes, excluyendo el viernes 1 de mayo), docentes y estudiantes (de lunes a viernes, salvo feriados).

El formato de validez abierta para entradas de pago constituye una flexibilidad singular respecto a ediciones anteriores, eliminando la restricción de fecha específica. Los pases de tres visitas se presentan como incentivo para asistencia recurrente, una variable considerada clave en el modelo de negocios del sector editorial y en la optimización de servicios dentro de la Feria.

La organización dispuso que las delegaciones educativas sólo acceden mediante gestión online previa, un procedimiento que apunta a sistematizar el ingreso grupal y controlar la densidad de público en horarios críticos. La acreditación en todos los casos, tanto para exenciones individuales como para grupos, exige la presentación de documentación en formato físico o digital, consolidando un sistema de control híbrido que reduce tiempos de espera y minimiza incidencias.

Para quienes consultan sobre la validez y uso de entradas, las reglas son claras: todas las tarifas pagas permiten ingreso una sola vez por persona, en el rango de fechas habilitado, mientras que los pases múltiples no se pueden utilizar varias veces el mismo día. La excepción para usuarios del Pase Cultural robustece el vínculo con la programación cultural juvenil y el fomento de nuevos públicos lectores.

[Fotos: prensa Fundación El Libro]