Cultura

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios

La comisión continental canceló un subsidio de 2 millones de euros. A la par, la entidad organizadora de la exposición anunció que no premiará a artistas de países investigados por crímenes de guerra

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Vista trasera de una persona sosteniendo un smartphone, fotografiando la fachada blanca de un edificio con la inscripción "La Biennale" bajo un cielo nublado
La Unión Europea retira financiamiento a la Bienal de Venecia por la inclusión de Rusia y el jurado excluye a artistas de países investigados por crímenes de guerra

La Unión Europea (UE) confirmó el retiro de una subvención de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) a la Bienal de Venecia a raíz de la readmisión de Rusia en la 61.ª edición del evento, que se inaugura el 9 de mayo. La Comisión Europea notificó a la Fundación de la Bienal sobre la reducción de fondos, advirtiendo que la organización dispone de 30 días para justificar la reintegración de Rusia. Thomas Regnier, portavoz de la comisión, declaró: “Condenamos enérgicamente el hecho de que la Fondazione di Biennale haya permitido que el Pabellón de Rusia vuelva a abrir”. La participación rusa en la Bienal había estado suspendida desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Por su parte, la Bienal de Venecia argumentó en un comunicado oficial que no tiene autoridad para vetar a ningún país reconocido por la República Italiana y subrayó que “La Biennale di Venezia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un lugar de diálogo, apertura y libertad artística, fomentando conexiones entre pueblos y culturas, con la esperanza constante de que terminen los conflictos y el sufrimiento”.

Vista trasera de una persona sosteniendo un smartphone, fotografiando la fachada blanca de un edificio con la inscripción "La Biennale" bajo un cielo nublado
La comisión europea expresó su rechazo a la reapertura del Pabellón de Rusia autorizada por la Bienal de Venecia

En esta edición, 99 países presentarán pabellones nacionales, con 29 de ellos ubicados en los Giardini, donde uno de los pabellones, construido en 1914, pertenece a Rusia y apenas requiere notificación previa para su utilización. En las ediciones de 2022 y 2024, artistas rusos se retiraron y el país no exhibió; el pabellón fue prestado a Bolivia en 2024.

La decisión europea se produce en un contexto de creciente presión internacional y otro frente de polémica abierto. Según publicó The Guardian, el jurado de la Bienal de Venecia anunció que no otorgará premios a artistas de países cuyos líderes están siendo investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra o de lesa humanidad. El comunicado, sin mencionar de forma explícita a Rusia o Israel, deja claro que la medida apunta a ambos Estados, cuyos líderes enfrentan órdenes de detención de la CPI.

Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, confirmó que el jurado remitió una carta al ayuntamiento indicando su postura. “Es una decisión independiente que respetamos, al igual que la bienal es independiente al elegir la ubicación de estos pabellones”, afirmó el funcionario.

Vista trasera de una persona sosteniendo un smartphone, fotografiando la fachada blanca de un edificio con la inscripción "La Biennale" bajo un cielo nublado
La 61ª Bienal de Venecia comienza el 9 de mayo

La postura del jurado sigue la línea de la fallecida curadora Koyo Kouoh, quien había sido designada para dirigir la edición de 2026 y había impulsado una visión centrada en los derechos humanos. La Bienal de Venecia ha sido objeto de críticas, tanto de funcionarios ucranianos como de sectores culturales, por permitir el regreso de Rusia. Las autoridades ucranianas reclamaron en marzo a la organización que reconsiderara la aceptación rusa, argumentando que el evento no debe ser “un escenario para encubrir crímenes de guerra”.

La controversia también alcanzó al gobierno italiano. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, indicó que la reincorporación de Rusia fue decidida “de forma totalmente independiente por la Fundación de la Bienal, a pesar de la oposición del gobierno italiano”.

En el pasado, la Bienal de Venecia resistió presiones internacionales para excluir a países como Irán e Israel, y mantiene su postura de apertura. El evento, considerado el más antiguo y relevante del arte contemporáneo global, se extenderá hasta el 22 de noviembre.

[Fotos: prensa Bienal de Venecia]

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