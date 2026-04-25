Nicki Nicole llevó a su perro Goku a una producción de fotos: “Me enseñó a ser madre”

La cantante Nicki Nicole junto a su perro pomerania, Goku

La portada de Vogue Latinoamérica este abril de 2026 marcó un nuevo capítulo para Nicki Nicole, quien no solo lució una imagen renovada, sino que compartió un espacio especial con Gokú, su perro de raza pomerania. En un video grabado para la revista, la cantante argentina habló con franqueza y humor sobre el lazo que la une a su inseparable compañero.

Nicki Nicole detalló en Vogue que su perro Gokú, bautizado así por el personaje de Dragon Ball Z, se ha vuelto una presencia fundamental en su vida. A través de anécdotas y confesiones, la artista reveló que la compañía de Gokú le ha enseñado paciencia y amor, formando una relación que define como única.

Gokú, el pomerania que acompaña a Nicki Nicole

“Si Gokú me ve en la tapa de Vogue me va a decir: ¿por qué no me llevaste a la tapa de Vogue? Y por eso estamos acá con Gokú”, comenzó la cantante en el video publicado por Vogue. La artista destacó que mostrar a su mascota en una producción internacional tiene un sentido muy personal, pues representa una parte esencial de su vida diaria.

La cantante explicó que la verdadera conexión con Gokú va más allá de su imagen. “El parecido entre Nicki y Gokú es un poco más de la energía que de lo físico”, expresó en la entrevista con Vogue. Comparó la constancia en el pelaje y color de su perro con la variedad de looks que ella suele adoptar.

“No nos parecemos tanto en lo físico, pero compartimos la misma locura”, relató entre carcajadas. También apuntó que la serenidad los une: “Cuando estamos juntos, somos tranquilos. Salud”.

Nicki Nicole junto a Goku

El pequeño detalle que hace único a Gokú

Al describir las particularidades de Gokú, la artista reveló: “Particularmente, Gokú tiene un solo ojo celeste y un ojito marrón”. Muchos le preguntan si su perro es ciego, pero aclaró a Vogue que “tiene un ojito claro y uno marroncito”.

Nicki Nicole afirmó que este rasgo lo hace único. Destacó que la singularidad del color de ojos de su mascota suele llamar la atención, pero para ella solo refuerza el encanto especial de Gokú.

Lo que Gokú le enseñó a Nicki Nicole sobre el amor y la paciencia

En un momento sincero, la artista relató: “Gokú apareció en un momento de mi vida en donde yo necesitaba una compañía, cuidar de alguien y querer a alguien mucho”. Admite que a partir de su llegada, “aprendí un poco a ser madre”, según contó a Vogue, dejando ver ternura y complicidad.

Definió a su perro como “un poco dramático”, diferenciándose de él en ese aspecto. Sin embargo, enfatizó lo que su mascota le ha aportado: “Me enseñó mucho de compañía, me enseñó mucho de amor, me enseñó mucho de paciencia. Me enseñó de paciencia”, insistió, subrayando la relevancia de este aprendizaje. Remarcó: “Hoy en día, no podría vivir sin Gokú. Yo creo que él sí puede vivir sin mí”, concluyó entre risas.

Nicki, junto a Goku

Las travesuras de Gokú cuando la artista no está en casa

Respecto a la convivencia diaria, Nicki Nicole describió el carácter dependiente de su mascota. “Gokú es particularmente dependiente. O sea, depende emocionalmente de mí y yo lo sé”, afirmó. Cuando debe ausentarse, su perro reacciona de forma peculiar.

“Cuando tengo que irme o cuando lo tengo que dejar un rato en casa solo, hace como unos planteos un poco ‘patoteros’, digamos. ¿Por qué no me llevaste?”, relató en tono de broma. También compartió que a veces “rompe algunas cositas, te deja por ahí algunas sorpresas en la casa”, reflejando el humor que caracteriza sus anécdotas.

“Gokú sabe cuando está haciendo algo gracioso y cuando te estás riendo”, explicó. La artista señaló que su perro es consciente del ambiente y del efecto que causa: “Sabe perfectamente cuando todos le están mirando, cuando todos esperan algo de él y como que no se intimida y hace cosas graciosas”.

Un mensaje de Nicki Nicole para su compañero fiel

Para Nicki Nicole, el vínculo con Gokú es una fuente constante de gratitud. La cantante destacó en Vogue el valor de compartir el día a día con su mascota y la paciencia que recibe de él, consolidando una relación hecha de compañía, aprendizajes y momentos compartidos que, según ella, dan sentido a muchas de sus vivencias.