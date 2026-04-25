Dos goles en cinco minutos y remontada histórica: Manchester City clasificó a la final de la FA Cup por cuarta vez consecutiva

Una remontada sobre la hora selló el pase del Manchester City a la final de la FA Cup este sábado en Wembley, luego de sobreponerse al tanto inicial del Southampton con goles de Nico González y Jérémy Doku en la segunda mitad. El equipo dirigido por Pep Guardiola, que ya conquistó la Carabao Cup y está expectante en la Premier League, persigue así el triplete nacional en una temporada que lo mantiene como dominante absoluto en Inglaterra.

El Southampton se presentó como el último representante del Championship, la segunda división inglesa, con vida en el torneo y llegó a esta semifinal tras haber eliminado al Arsenal.

El primer tiempo terminó sin goles tras una constante presión del Manchester City y una sólida defensa del Southampton, que no dudó en adelantar líneas y mantener el equilibrio en el mediocampo. Tijjani Reijnders y Phil Foden estuvieron cerca de abrir el marcador para los dirigidos por Guardiola, pero la falta de precisión y las intervenciones defensivas evitaron que se moviera el tanteador durante los 45 minutos iniciales.

El City accedió a la final de la FA Cup (Reuters/Paul Childs)

La organización defensiva del Southampton fue notable durante buena parte del encuentro, embotellando a un City que, pese al dominio territorial y la calidad técnica, encontró pocas grietas en la primera mitad. El cuadro de Manchester no terminó de sentirse cómodo frente al planteamiento valiente de los Saints, quienes contaron con Leo Scienza como uno de los principales generadores de peligro.

La sorpresa llegó en el minuto 79 cuando Finn Azaz adelantó a los Saints con un potente disparo que venció al portero James Trafford.

Sin embargo, ese golpe encontró pronta respuesta cuando el belga Doku empató a los 82 minutos al internarse por la derecha y disparar un tiro que se desvió en un defensor dejando sin opciones al arquero Daniel Peretz.

La presión del City sobre el área rival fue creciente desde ese momento. El equipo asedió a la defensa del Southampton hasta que, tras varias llegadas y ocasiones desperdiciadas, Nico encontró la oportunidad desde afuera del área. El volante español de 24 años lanzó un potente remate al ángulo que desató la euforia de la hinchada skyblue y selló, prácticamente, el destino del encuentro cuando tocó la red y estableció el 2-1, a los 87, solo cinco minutos después del 1-1 parcial.

*El 2-1 del Manchester City, obra de Nico González

Con esta clasificación, los Ciudadanos se transformaron en el primer elenco inglés en disputar cuatro finales consecutivas del torneo de clubes más antiguo del mundo, según destacó el club a través de sus canales oficiales. Además, significa la 34ª ocasión que Guardiola alcanza el partido decisivo en su trayectoria, un registro que, al sumarse las disputadas como futbolista, asciende a 44.

El City, que presentó una alineación inicial compuesta mayoritariamente por jugadores que no son los habituales titulares y dejó a varias de sus figuras en el banco de suplentes, tiene en la mira la Premier League.

El conjunto ciudadano tiene 70 puntos en el certamen doméstico y se encuentra a tres unidades del Arsenal, que tiene un partido más, ya que se impuso ante el Newcastle. El equipo de Manchester debe disputar todavía el partido aplazado de la fecha 31 ante Crystal Palace, encuentro que no tiene fecha de disputa definida.

En cuanto a la final de la FA Cup, el City espera por el ganador de la otra semifinal entre el Leeds United y el Chelsea, que se enfrentarán este domingo 26 de abril desde las 11:00 (hora de Argentina).

*El resumen del partido