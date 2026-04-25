De un fracaso en la facultad a explicar la economía sin ecuaciones: Martín Tetaz presentó ‘Comprá campeón’ en la Feria del Libro

Martín Tetaz, economista y autor, presenta su libro "Compra Campeón: Así funciona la economía" durante un evento, donde aborda temas clave de la situación económica actual. (prensa PRH)

El economista y exdiputado nacional Martín Tetaz presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires su nuevo libro, Comprá campeón, en una charla que combinó anécdotas personales, teoría económica y humor. El analista Claudio Zuchovicki ofició de interlocutor ante una sala colmada de público, que incluyó a varios de los referentes académicos que marcaron la trayectoria de Tetaz.

La presentación arrancó con una confesión que descolocó al auditorio: Tetaz admitió que los números siempre le costaron más que al resto de sus compañeros de carrera. “Todo el mundo piensa que como sos economista te sale todo fácil. A mí siempre me costó un poco más que al resto”, dijo. Desde ese punto de partida, el economista trazó el recorrido que lo llevó a escribir libros de divulgación.

Tetaz recordó que su primer intento como docente fuera del ámbito de la Facultad de Economía fue un tropiezo. Al presentarse a un concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde la cátedra de Economía Política estaba a cargo de Noemí Mellado, los estudiantes le dijeron sin rodeos que no lo entendían. “Flaco, se ve que vos le ponés ganas, se ve que sabés Economía, está todo bien, pero no te entendemos nada. Cuando vos hacés la primera ecuación en el pizarrón, nosotros ya te perdimos”, le dijeron. Ese verano, en lugar de descansar, Tetaz escribió Economía para abogados, un libro sin ecuaciones ni gráficos, construido enteramente con ejemplos del mundo jurídico.

De ese fracaso nació su estilo. El tono de divulgación que desarrolló para los estudiantes de Derecho resultó ser el mismo que necesitaba para comunicar en medios masivos: sin tecnicismos, con ejemplos cotidianos, accesible para cualquier lector. “El abogado promedio es muy parecido al argentino promedio”, razonó Tetaz para explicar por qué ese lenguaje funciona.

Dos hombres participan en un debate sobre economía, con un libro de Martín Tetaz visible en la mesa, durante un evento público. (prensa PRH)

Comprá campeón se presenta como una introducción a la economía para quienes no estudian la disciplina en la universidad. Tetaz lo describió como el libro que quería escribir después de años de práctica profesional y de otros títulos previos, en línea con una frase de Paul Samuelson que citó: el libro de economía es el primero que un economista lee y el último que escribe.

La economía no estudia elefantes: estudia lo que la gente hace

Durante el diálogo con Zuchovicki, Tetaz abordó uno de los debates conceptuales que atraviesa el libro: la diferencia entre economía del comportamiento y la teoría económica clásica. Para el economista, la disciplina no es una ciencia social sino una ciencia del comportamiento, casi una rama de la psicología. “Nosotros empezamos en la facultad suponiendo que hay un consumidor que maximiza su utilidad. Pero eso no es lo que hace la gente”, señaló.

Para ilustrarlo recurrió a un chiste: un economista al que le piden que diseñe un elefante se encierra a pensar qué haría él si fuera un elefante, en lugar de ir al zoológico a observar uno. La moraleja es directa: construir modelos sobre cómo debería comportarse el ser humano no es lo mismo que estudiar cómo se comporta realmente.

El econometrista Walter Sosa Escudero, también presente en la sala y saludado con aplausos, fue mencionado como una influencia central. Tetaz atribuyó a Sosa Escudero una lección que considera fundamental: en economía, la obsesión por el promedio hace perder de vista lo más revelador, que es la varianza. Esa idea, explicó, es la que permite entender cómo nacen las burbujas financieras: cuando varios días de subas aleatorias en la bolsa llevan al cerebro humano —un “detector de regularidades”, según Tetaz— a inferir una tendencia que no existe.

Zuchovicki aportó su propia máxima, con cuarenta años de experiencia en mercados: “La bolsa baja el día después que vos comprás. Y la bolsa sube el día después que vendés”, dijo entre risas del público.

El economista Martín Tetaz presenta su obra "Compra Campeón: Así funciona la economía" durante la Feria del Libro 2026, interactuando con el público y compartiendo ideas. (prensa PRH)

Inflación no es lo mismo que suba de precios: la metáfora del tren

Uno de los pasajes más extensos de la charla giró en torno a la distinción entre inflación y suba de precios relativos, un error conceptual que Tetaz considera sorprendente en un país con la historia inflacionaria de Argentina. “Que suban los alquileres en Mar del Plata en enero no es inflación. Es obvio que van a subir en enero y después van a bajar en abril”, dijo.

Para explicarlo, recurrió a una metáfora: si todos los precios de la economía fueran pasajeros de un tren, la inflación sería la velocidad del tren, no el movimiento de los pasajeros dentro del vagón. Que un pasajero se levante y camine hacia adelante o hacia atrás no modifica la velocidad del convoy. “La inflación es la velocidad del tren, no si el pasajero A se levantó y se fue para adelante o el pasajero B se fue para atrás”, resumió.

Esa distinción permite entender también por qué la inflación puede bajar aunque los precios sigan subiendo, algo que durante los últimos meses generó confusión en el debate público argentino. “Si vos vas a Mar del Plata a cien kilómetros por hora y en la entrada de Dolores frenás y vas a cuarenta, seguís avanzando. La velocidad a la que ibas bajó. Exactamente igual funciona la inflación”, graficó Tetaz.

Aplicó esa lógica al caso concreto de la carne: el aumento responde al alza global del precio de la proteína vacuna y al desmantelamiento del sistema de retenciones que desconectaba los precios internos de los internacionales. “Va a seguir subiendo probablemente la carne. Y eso no es inflación, eso es simplemente un precio que se está moviendo”, afirmó. Al cierre de la presentación, Tetaz anunció que el libro cuenta con una plataforma digital donde los lectores pueden consultar los capítulos y también interactuar con un bot de inteligencia artificial entrenado con el contenido del libro. La iniciativa está disponible en el sitio de Comprá campeón.

[Fotos: prensa PRH]