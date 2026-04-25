Tenis

Mariano Navone dio pelea ante Zverev, pero cayó en tres sets y se despidió del Masters 1000 de Madrid

El argentino perdió en la segunda ronda del certamen español contra el germano por 6-1, 3-6 y 6-3

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Mariano Navone se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el alemán Alexander Zverev (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)
Mariano Navone se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el alemán Alexander Zverev (Crédito: REUTERS/Ana Beltran)

Mariano Navone dio pelea en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid frente al alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP Tour, pero cayó por 6-1, 3-6 y 6-3. Además, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo también quedaron eliminados del certamen español.

Navone (45°) tuvo un inicio desfavorable y rápidamente quedó en desventaja al verse superado por Zverev, segundo cabeza de serie y campeón en dos oportunidades en la Caja Mágica (2018 y 2021), quien se llevó el primer set por un contundente 6-1.

En el segundo parcial, el argentino elevó su nivel, se mostró más firme en el ritmo de competencia y comenzó a lastimar con sus golpes al germano. Con dos quiebres a su favor y apenas una pérdida de servicio, logró estirar el encuentro al imponerse por 6-3.

En la manga decisiva, al igual que en el comienzo del partido, Zverev consiguió un quiebre temprano y se adelantó 3-0. Si bien Navone mantuvo pasajes de buen tenis, esa diferencia inicial resultó determinante para que el alemán sellara su clasificación a la tercera ronda con otro 6-3.

Con sus boletos asegurados para la próxima ronda, el nacido en Hamburgo sostuvo: “El primer set fue casi perfecto y luego perdí la concentración por completo. El segundo set fue terrible, pero eso es lo que pasa a veces en el primer partido de un torneo. Sin duda, podría haberme concentrado un poco mejor, pero el nivel estaba ahí. El primer y el tercer set fueron de un tenis excelente, y tengo que centrarme en eso”.

“Definitivamente, este es un tipo de torneo diferente”, dijo Sascha al ser consultado sobre las condiciones de gran altitud en Madrid. “Me encanta. O lo amas o lo odias, no hay término medio. Todo es un poco más rápido, la bola bota más alto y el saque es quizás un poco más efectivo. Habiendo ganado el torneo dos veces aquí, por supuesto que espero añadir más títulos. Disfruto jugando aquí”.

En la próxima fase Zverev se enfrentará con el francés Terence Atmane (47°), quien venció a su compatriota Ugo Humbert (34°) por 7-6(3) y 7-6(5).

Derrotas de Cerúndolo y Ugo Carabelli

Juan Manuel Cerúndolo Argentina Open 2026 2 (Crédito Prensa Argentina Open)
Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli se despidieron del Masters 1000 de Madrid (Crédito Prensa Argentina Open)

Juan Manuel Cerúndolo (67°) quedó eliminado en la segunda ronda del certamen español tras caer en sets corridos frente al italoargentino Luciano Darderi (22°) por un contundente 6-1 y 6-3. De esta manera, el jugador nacido en Villa Gesell, que representa a Italia, será el próximo rival de Francisco Cerúndolo (20°), quien superó al alemán Yannick Hanfmann (60°) por 6-1 y 7-5.

Cabe destacar que el mayor de los hermanos Cerúndolo se enfrentó en cinco ocasiones con Darderi y domina el historial por 3-2. El cruce más reciente fue en la final del Argentina Open 2026, donde Fran se impuso para consagrarse campeón.

No obstante, Camilo Ugo Carabelli (57°) estuvo cerca de dar el golpe frente al italiano Flavio Cobolli (13°), reciente finalista en Múnich. El Brujo se quedó con el primer set en el tie-break por 7-6(7), pero en el segundo parcial su nivel se desdibujó y el europeo lo aprovechó para igualar el marcador con un contundente 6-1.

En el set decisivo, un quiebre de saque en el quinto game resultó suficiente para que el nacido en Florencia sellara su clasificación en la Caja Mágica tras imponerse por 6-4.

Ahora, Cobolli se medirá con la gran revelación del Masters 1000 de Madrid: el paraguayo Daniel Vallejo, que continúa soñando en grande. El tenista de Asunción, de 21 años, tras superar la clasificación, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov y este sábado volvió a imponerse, esta vez ante el estadounidense Learner Tien por 6-4 y 6-3.

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