La clínica del horror en Villa Ballester: el video del allanamiento y la pista de la ONG vinculada a la menor embarazada

Video: el allanamiento de la Policía Bonaerense a la clínica Santa María en Villa Ballester

Uno de los casos más escalofriantes de la historia reciente estalló en las últimas horas. El viernes por la noche, la Policía Bonaerense allanó la clínica Santa María, ubicada sobre la calle Marengo al 3900 en la zona de Villa Ballester.

Los investigadores iban tras el rastro de una niña de 12 años oriunda de Monte Quemado, provincia de Chaco, acompañada de su madre, una pensionada de 48 años. La niña estaba embarazada de ocho meses, tras ser víctima de un abuso sexual.

Ambas, descubrió la Bonaerense, se encontraban allí, en la propia Santa María. La mujer, efectivamente, declaró: dijo que no sabía qué había pasado con la criatura que su hija gestaba, si estaba vivo o muerto. Su género, por lo pronto, se desconoce.

En las últimas horas, un dato crucial ingresó a la investigación. Hay, según fuentes del caso, una ONG involucrada. El dato llegó a la fuerza provincial tras un intercambio de información con la Policía de Santiago del Estero. Esta organización, para empezar, habría pagado el pasaje de la niña y su madre, así como su alojamiento.

Radicada en Palermo y basada en una clínica ginecológica, la ONG se dedica a la salud reproductiva, según su propio sitio web, y ofrece interrupciones del embarazo con medicamentos como misoprostol, así como aspiraciones manuales endouterinas, en base a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Infobae se contactó con sus representantes, sin recibir respuesta al cierre de esta nota.

La clínica de Villa Ballester donde encontraron los fetos

Cómo sigue la investigación

Supuestamente, la niña se practicaría un aborto en el lugar, un procedimiento de altísimo riesgo dado el tiempo de gestación del feto. La Superintendencia de Delitos Complejos de la fuerza provincial ingresó al lugar con un oficio del Juzgado Federal de Tres de Febrero, luego de un exhorto de la Unidad Fiscal de Monte Quemado. El director de la clínica “se hizo el desentendido” cuando le preguntaron sobre la madre y su hija, aseguran investigadores.

La clínica fue rápidamente allanada, con una causa por averiguación de ilícito a cargo de la UFI N°7 de Malvinas Argentinas. La madre y la hija ya habían abandonado el lugar cuando la Bonaerense regresó.

Efecivos de Delitos Complejos en la clínica Santa María

Lo que siguió fue una escena abismal. Se hallaron ocho fetos en bolsas de consorcio. Cinco de ellos estaban completamente formados; los otros tres, en un estado inicial de desarrollo.

Ahora, la investigación se centrará en determinar si entre esos fetos formados se encuentra el bebé que gestaba la niña de 12 años víctima de abuso. La otra sospecha es más inquietante: que el bebé haya nacido vivo y que haya sido entregado, un caso de trata de personas.

Por lo pronto, no hubo detenidos en la clínica de Villa Ballester. Todos los presentes en el lugar fueron identificados.