“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

Josh Stones convirtió un gol histórico en el minuto 103 para subir de categoría

El desenlace de la temporada 2025/26 de la National League (quinta división de Inglaterra) quedará grabado como una de las grandes definiciones por el ascenso en la historia del fútbol inglés. En la última jornada, York City, que sumaba 107 puntos, visitó al Rochdale, que llegó con 105 unidades y precisaba de una victoria para consagrarse campeón. El cuadro local acarició el ascenso directo al marcar en el minuto 95 y los hinchas invadieron el campo de juego. Sin embargo, los visitantes igualaron en el minuto 103 y subieron de categoría en cierre épico.

“La mayor locura de la historia. Una locura”, sintetizó Josh Stones, el autor del gol que selló el campeonato para el York City, según recogió el portal británico The Guardian. La definición del campeonato se selló cuando el delantero anotó el gol número 114 de los Minstermen en la temporada, que garantizó el regreso de la institución a la Football League y puso fin a una ausencia de diez años de la League Two (cuarta división).

La jornada se resolvió en el tiempo de descuento, ya que el cierre del partido estuvo cargado de emociones extremas. Tras un cabezazo en el travesaño a los 92, Mani Dieseruvwe adelantó al Rochdale en el minuto 95 tras una asistencia de Ian Henderson, generando una celebración masiva e invasión del campo por parte de los aficionados locales.

El episodio requirió más de cinco minutos para restablecer la normalidad y poder reanudar las acciones. Sin embargo, el desenlace cambió por completo cuando Stones, en el minuto 103, convirtió el empate definitivo en una insólita jugada dentro del área y desató la euforia de los seguidores del York City.

El cuadro visitante igualó 1-1 contra el Rochdale y ascendió a la League Two

Tras el empate conseguido en los últimos segundos, la reacción de los 1.500 aficionados visitantes se vio marcada por la invasión del campo. Al igual que en el 1-0 parcial, las autoridades arbitrales esperaron que todos los hinchas abandonaran el terreno antes del pitazo final.

La temporada de la National League, que otorga un único ascenso directo pese a la acumulación de más de 100 puntos por parte de varios equipos, quedó definida por este resultado dramático. Los 7.221 espectadores presentes en el estadio Spotland presenciaron un ambiente inusual para una división de quinta categoría.

En una histórica definición, el equipo ascendió tras empatar 1-1 contra el Rochdale de visitante

“Que el último partido hubiera terminado 0-0 habría sido una farsa para la liga. Estoy muy feliz. Nos lo merecemos como grupo, el cuerpo técnico, los aficionados. Amo al club y eso lo significó todo”, agregó Josh Stones, el autor del gol agónico, que sintetizó el enfrentamiento como “la mayor locura de la historia”.

A esto, sumó: “Pensé que todo había terminado, pero los chicos nunca dicen nunca. Siendo sincero, espero que (el Rochdale) gane los playoffs, han estado increíbles. Fallé una ocasión con el 0-0 y pensé que si ahí terminaba todo y perdíamos 1-0, no dormiría en días. Ahora no voy a dormir en días, pero en el buen sentido”.

El entrenador del York City, Stuart Maynard, manifestó su deseo de que el Rochdale también logre el ascenso a través de los playoffs, condenando la situación: “Es un crimen en esta liga que los equipos puedan sumar más de 100 puntos y no ascender”.

El elenco local se adelantó en el marcador cerca del final, pero terminó con las manos vacías

En la actualidad, solo el primer clasificado en la National League sube de categoría de forma automática, mientras que el segundo (Rochdale), el tercero (Carlisle), el cuarto (Boreham Wood), el quinto (Scunthorpe), el sexto (Southend United) y el séptimo (Forest Green) deben disputar los playoffs para definir la segunda y última plaza de ascenso. Los equipos mejor clasificados acceden directamente a las semifinales, mientras los otros cuatro juegan cuartos de final. La definición se da en un partido único en Wembley, que determinará quién acompañará al York a la League Two.

El contexto normativo adquiere especial relevancia tras esta temporada, en la que dos clubes superaron la barrera de 100 puntos y solo uno obtuvo el boleto directo. El desenlace del campeonato reavivó las demandas de ambas instituciones respecto a la estructura de ascensos.

En la víspera del partido, York y Rochdale dirigieron un comunicado conjunto a la National League, la EFL y la Premier League, exigiendo una revisión del sistema. La propuesta se basa en que tres equipos asciendan de la National League cada temporada, según informó ESPN. Estos sostienen que “La Liga Nacional ya no es una competición no profesional. En la práctica, es una League Three, con clubes totalmente profesionales que operan a un nivel igual o superior al de muchos de los que militaban en la League Two”.