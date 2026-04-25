El comunicado de la familia de Juani Car contra Brian Sarmiento y Danielik: “Este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego”

El exfutbolista lanzó una serie de comentarios homofóbicos contra el actor de La Sociedad de la Nieve y subió la tensión en la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano-Telefe)

En las últimas horas, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la polémica tras un escándalo que involucró a Danelik y Brian Sarmiento, señalados por comentarios y actitudes homofóbicas hacia Juani Car. Todo ocurrió durante una actividad grupal, donde la discusión escaló rápidamente y los participantes protagonizaron un tenso cruce que no tardó en viralizarse y derivar en un comunicado oficial de la familia de Juani.

En medio de la dinámica, Juani intentó retomar una consigna del juego: “La pregunta que pone GH es una y yo la retomo porque está la pregunta ahí”. Brian Sarmiento cortó en seco: “No, no la retomás”. La tensión fue en aumento y Danelik remarcó: “No puedo. Es que no quiero hacerlo quedar así”. Juani insistió: “Así es un expreso de sus propias palabras. Yo estoy diciendo que unos presos, unos responsables…”. Sarmiento, por su parte, lo acusó: “Queda en cámara el juego que de mierda que querés hacer”, a lo que Juani respondió: “Dale, dale, el juego de mierda”. Brian remató: “El juego que querés hacer exponiendo a una persona cambiando la coma”.

La discusión se tornó más personal y hostil. “Estoy retomando la conversación. Una vergüenza sos. Me chupa un huevo que se rían de mí. Me chupa un huevo”, lanzó Juani, mientras Danelik lo desestimó: “Se nota que no te chupa un huevo porque llevás una semana así”. “Me chupa un huevo”, repitió Juani Car.

La situación alcanzó su punto más crítico fuera de cámara, cuando —según otros participantes y videos en redes— Danelik se acercó a Juani con un desodorante y le dijo que “se lo meta en el orto porque le hacía falta”, un comentario que fue leído como homofóbico y generó amplio repudio.

La familia de Juani Car expresa enérgico repudio contra los participantes Brian Sarmiento y Danelik por actitudes homofóbicas y ataques a la sexualidad de Juani en Gran Hermano Generación Dorada, exigiendo acciones.

Frente a la repercusión, la familia del actor de La Sociedad de la Nieve publicó un comunicado en el que expresó: “Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico manifestados por los participantes Danelik y Brian Sarmiento, así como a los ataques sistemáticos dirigidos hacia la sexualidad de Juani”.

Y siguió: ”Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean interrumpidas mediante cortes de transmisión, impidiendo que el público pueda observar con claridad lo sucedido, y sin que se evidencien sanciones acordes a la gravedad de los hechos. Entendemos que se trata de un juego, pero consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego de Gran Hermano y no deberían ser toleradas bajo ningún concepto. Como familia, solicitamos que se actúe con la misma firmeza y responsabilidad frente a cualquier forma de discriminación, garantizando un trato justo y equitativo para todos los participantes".

Para cerrar eligieron una frase fuerte, que deja en claro el pensamiento de la familia y el mensaje que quieren dejar para los seguidores del actor y cantante: “No naturalicemos la violencia ni la discriminación.”

El episodio encendió el debate sobre los límites del reality y la responsabilidad de la producción, mientras miles de usuarios y televidentes reclaman sanciones ejemplares y un ambiente verdaderamente libre de violencia y discriminación dentro de la casa más famosa del país.