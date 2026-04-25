Mueren 31 perezosos importados para una atracción en Florida tras quedar expuestos al frío en un almacén

La muerte de 31 perezosos en Sloth World Orlando revela fallas en el manejo y resguardo de fauna exótica importada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 31 perezosos destinados para la exhibición Sloth World en Orlando, Florida, murieron entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 debido a deficiencias en el resguardo y traslado, de acuerdo con la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). El caso implica a las organizaciones estatales encargadas del control de fauna, a operadores privados y a autoridades regulatorias, al revelar brechas en los procesos de importación y supervisión de especies exóticas, según documentos oficiales revisados por el medio estadounidense NBC News y medios locales.

Según la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, la mayoría de los decesos ocurrió en un almacén sin condiciones adecuadas, donde los ejemplares aguardaban su traslado a la atracción, que aún no abría al público. El organismo atribuyó las muertes a un “cold stun”, un choque por frío (pérdida de funciones vitales por frío extremo), después de una noche en la que la temperatura descendió a 7,8 ℃ (46 ℉). La falta de agua y electricidad en el recinto, constatada por las autoridades, complicó la supervivencia de los animales, indica el informe oficial citado por el medio local FOX 35 Orlando.

El suceso fue detectado por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission durante una inspección rutinaria en agosto de 2025, cuando se localizaron seis perezosos vivos en el almacén y se observó que dos de ellos se encontraban en jaulas que no cumplían los estándares estatales. Los operadores recibieron una advertencia verbal; no se aplicaron sanciones económicas ni se revocaron permisos, según la documentación obtenida por el medio local Orlando Weekly.

¿Por qué murieron los perezosos importados para Sloth World Orlando?

La empresa Sloth World gestionó la importación de 21 perezosos provenientes de Guyana —15 de dos dedos y seis de tres dedos— en diciembre de 2024, según la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Todos estos ejemplares murieron poco después de su llegada. El reporte oficial señaló que, debido a la carencia de infraestructura básica, el personal buscó calentar el almacén con calefactores eléctricos conectados a extensiones procedentes de otro edificio, lo que provocó una sobrecarga y la interrupción del suministro eléctrico la noche en que la temperatura descendió a 7,8 ℃ (46 ℉).

“El edificio no estaba listo para recibir a los perezosos, pero era demasiado tarde para cancelar el envío”, manifestaron los responsables de Sloth World ante la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, según informó el medio local FOX 35 Orlando. Adicionalmente, en febrero de 2025, la empresa recibió un segundo lote de diez perezosos provenientes de Perú. Dos llegaron muertos y los ocho restantes fallecieron poco después, por complicaciones de salud, según el informe oficial citado por la ONG de protección animal World Animal Protection.

¿Qué condiciones tenía el almacén de Sloth World y cómo fueron manejados los animales?

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission documentó que el almacén carecía de agua y electricidad en el momento de la llegada de los primeros animales. El intento de emplear calefactores eléctricos conectados a través de extensiones desde otro edificio no resultó suficiente para mantener la temperatura adecuada, lo que contribuyó al fallecimiento masivo de los ejemplares.

Durante la inspección de agosto de 2025, los agentes hallaron seis perezosos vivos. Dos de ellos permanecían en jaulas que no cumplían con los requisitos legales sobre espacio y bienestar animal. La FWC emitió una advertencia verbal a los operadores, sin imponer sanciones, al no detectar mala conducta intencional. Los documentos revisados por el medio local Orlando Weekly confirman que la causa principal fue la exposición al frío, junto a la carencia de recursos básicos.

El informe de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission atribuye la mayoría de muertes de perezosos a un choque por frío extremo en el almacén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles fueron los hallazgos del informe oficial de la FWC sobre la causa de las muertes?

El informe de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission atribuye la mayoría de los fallecimientos al “cold stun”, un colapso fisiológico inducido por la exposición a bajas temperaturas. El documento indica que los perezosos murieron en el almacén durante la noche más fría registrada ese invierno, cuando la temperatura llegó a 7,8 ℃ (46 ℉).

“La causa principal identificada fue el choque por frío, agravado por la ausencia de calefacción y la falta de agua y electricidad en el recinto”, expresa el informe oficial, citado por el medio local FOX 35 Orlando. La empresa Sloth World sostuvo que las muertes pudieron estar vinculadas a un virus; sin embargo, la FWC priorizó la causa térmica y las condiciones inadecuadas del almacén.

Durante la inspección, se constató que la infraestructura no cumplía con los estándares estatales para el alojamiento de fauna exótica. No se aplicaron multas ni se revocaron permisos, ya que la FWC concluyó que no hubo mala conducta intencional en la gestión de los operadores.

¿Cómo respondieron las autoridades y la empresa tras la muerte de los perezosos?

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission confirmó al medio estadounidense NBC News y a FOX 35 Orlando que la investigación continúa y que se evalúan cambios normativos para reforzar la fiscalización de centros de manejo de fauna exótica en Florida. No se han emitido sanciones por ahora, aunque se documentaron las irregularidades halladas durante la inspección.

Por su parte, Sloth World no emitió declaraciones adicionales tras la publicación de los hechos, salvo la actualización automática en su sitio web, donde informa que la apertura del recinto, programada para finales de abril de 2026, se realizará en capacidad limitada.

El congresista Maxwell Frost, representante demócrata por el distrito de Orlando, comunicó en la red social X que su oficina revisa el caso y coordina acciones con las autoridades locales. “Me preocupa profundamente la muerte de estos animales bajo la custodia de una atracción que ni siquiera ha abierto sus puertas. Investigaremos este episodio para determinar posibles responsabilidades”, escribió Frost, declaración reproducida por el medio estadounidense NBC News.

El almacén donde permanecieron los perezosos carecía de agua, electricidad y calefacción, lo que provocó condiciones fatales para los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué repercusiones tiene el caso para la regulación de animales exóticos en Florida?

El incidente ha puesto en debate los controles y la fiscalización de centros de importación y manejo de fauna silvestre en Estados Unidos, en especial en Florida, donde existe una amplia oferta de atracciones turísticas con animales exóticos. Organizaciones como la ONG de protección animal World Animal Protection exigieron mayor transparencia en la cadena de importación y revisiones normativas para la supervisión de centros que reciben animales de países como Guyana y Perú.

La normativa estatal requiere que los recintos de alojamiento temporal o permanente de fauna importada cuenten con agua, electricidad, calefacción y espacio adecuado, pero la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission reconoció obstáculos para verificar el cumplimiento debido a la numerosa cantidad de instalaciones bajo supervisión.

El informe de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission señala que los seis perezosos sobrevivientes permanecieron en el almacén bajo observación, mientras se evaluaba el futuro del proyecto y la viabilidad de las instalaciones. No se ha informado el destino final de los animales restantes ni la reapertura efectiva de Sloth World.

¿Qué se puede esperar en la regulación tras este caso de muerte masiva de perezosos?

El fallecimiento de los 31 perezosos importados para Sloth World Orlando plantea dudas acerca de la idoneidad de las infraestructuras empleadas por empresas dedicadas al manejo de fauna y sobre el alcance de la supervisión estatal. Las autoridades de Florida estudian posibles reformas regulatorias, mientras organismos internacionales monitorean el impacto de este caso en la importación de especies sensibles al estrés y a condiciones climáticas adversas.

El caso sigue bajo evaluación por parte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission y el Congreso estatal, y podría derivar en nuevas normas sobre la importación, transporte y resguardo de animales exóticos en el país.