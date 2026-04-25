Cultura

Contigo Perú: inaugura la exposición homenaje a Mario Vargas Llosa, emblema del país invitado a la Feria del Libro

La muestra inmersiva ‘El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura’ presenta un recorrido temporal y familiar para descubrir una nueva dimensión del escritor premio Nobel

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Exhibición de pared oscura con el logo 'MvL' y 'Homenaje de Vargas Llosa', destacando retratos en blanco y negro de un joven escritor junto a textos impresos
La muestra inmersiva sobre Mario Vargas Llosa destaca en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La exposición inmersiva dedicada a Mario Vargas Llosa abre sus puertas en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, destacando la propuesta innovadora y el homenaje a uno de los autores más influyentes del ámbito hispanohablante.

El homenaje al escritor premio Nobel se materializa a través de una experiencia sensorial titulada El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura. Ubicada en el Pabellón 9 del predio ferial, la muestra utiliza archivos familiares, proyecciones, imagen, sonido y video para recorrer la vida y obra de Vargas Llosa, resaltando cómo sus viajes y vivencias se transformaron en novelas, crónicas y ensayos, y marcando el protagonismo cultural de Perú en la cita literaria. La exposición propone al visitante un recorrido sensorial, apoyado en archivos de la familia Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa y la revista Caretas. El enfoque está en mostrar al Nobel peruano como un viajero y observador cuya literatura nace de sus múltiples trayectos y experiencias, desde América hasta Europa.

El acto de inauguración se celebra este sábado a las 18, con la participación del embajador de Perú en Argentina Carlos Chocano Burga, la directora de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes Carina Moreno Baca y el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú Juan Yangali Quintanilla. Más tarde, a las 19 en el Pabellón Blanco, la Cátedra Vargas Llosa presenta diversas voces evocarán la vida del premio nobel con una lectura dramatizada: desde sus orígenes hasta su consagración como figura universal.

Vista interior de un pabellón de feria con una alfombra roja. A la derecha, un stand luminoso con la palabra 'PERÚ' en letras rojas y estantes con libros
El stand de Perú, país invitado de honor, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026

Agenda del pabellón de Perú

Este sábado a las 18, se presenta la mesa La música que nos une: cumbia y literatura, con la participación de la investigadora Malvina Silba y los escritores Washington Cucurto y Alfredo Villar. A las 20, se celebra el centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela, cuya voz esencial sigue iluminando las letras de habla hispana. Serán parte de esta actividad la poeta y narradora Giovanna Pollarolo, la poeta peruana María Belén Milla, el poeta argentino Pablo Gabo Moreno y la editora argentina Vanina Colagiovanni. Y a las 21, el ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú presenta Música peruana, una producción que interpretará reconocidas obras del repertorio musical del país incaico.

Por su parte, el domingo 26 a las 18, dialogarán la autora argentina Alejandra Kamiya y el escritor y docente peruano Ricardo Sumalavia, en la charla Elogio a la brevedad: las virtudes del cuento.

Grupo de personas en un escenario, con una mujer hablando en un podio con el logo de Perú, flanqueada por hombres. La bandera peruana se alza a la izquierda
El acto inaugural del pabellón reunió autoridades de la Feria, funcionarios argentinos y representantes del gobierno peruano

Poesía en el Pabellón de Perú

El miércoles 29, a las 19, se llevará a cabo la Gala de poesía: Perú, Argentina y Chile, en la que participarán poetas de los tres países: la poeta peruana Gloria Mendoza, las autoras argentinas Susana Villalba y María Negroni y el poeta chileno Héctor Hernández.

El sábado 2 de mayo a las 20, se ofrecerá un recital de poesía con la participación de Rebeca Morales, Violeta Barrientos, Carolina O. Fernández, Cayre Alfaro Fonseca y José María Salazar Núñez. Y el jueves 7 de mayo a las 19, se realizará un nuevo recital a cargo de Dina Ananco, Genaro Cahuana, Ana Varea y la argentina Dolo Trenzadora.

El martes 5 de mayo a las 18, tendrá lugar la Presentación de la edición facsimilar de los Cuadernos Trimestrales de Poesía y Cuadernos Semestrales de Cuento, con la participación de María Juliana Villafañe, Richard Cacchione y César Corcuera García, en una actividad organizada por la Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma.

[Fotos: prensa delegación Perú]

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