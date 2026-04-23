Cultura

Martín Hadis: “Oesterheld y Borges fueron amigos, hay varios cuentos de Borges basados en ‘El Eternauta’”

El investigador presentó su último libro en una entrevista en Infobae a las 9, donde abordó una conexión inédita entre los dos escritores

Guardar
En Infobae en Vivo, el escritor e investigador revela los detalles de su nuevo libro "Borges y El Eternauta". Descubre la sorprendente amistad y la influencia mutua entre Jorge Luis Borges y Héctor Germán Oesterheld, una conexión que permaneció oculta durante décadas

“Descubrí primero que se habían conocido, que se habían tratado”, afirmó el investigador Martín Hadis, quien reveló un dato hasta ahora desconocido en la literatura argentina: ‘Borges y Oesterheld no solo se frecuentaron, sino que compartieron una amistad’ que influyó en sus obras. Según relató el investigador, “eso en su momento lo contó la viuda de Héctor, Elsa Oesterheld. Lo iba a visitar a la Biblioteca Nacional”. Hadis dedicó 12 años de investigación a reconstruir el vínculo entre el autor de Ficciones y el creador de El Eternauta.

La entrevista se realizó en el estudio de Infobae a las 9, donde Hadis conversó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre su octavo libro, Borges y el Eternauta, el origen secreto de la gran odisea espacial argentina. Hadis detalló cómo entrevistas, archivos y testimonios le permitieron documentar la relación y la colaboración intelectual entre ambos escritores, una tarea que demandó más de una década de trabajo.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El vínculo entre Borges y Oesterheld

“Había un vínculo muy cercano que hasta ahora no teníamos noticias”, explicó Hadis, quien reconstruyó parte de ese lazo a partir del testimonio del crítico literario Alfredo Grassi: “Sí, claro que se conocían. ¿Y eran amigos? Sí, claro. ¿Y quién los presentó? Yo los presenté”, dijo Grassi. Según Hadis, ‘Oesterheld era un devoto lector de Borges’ y la admiración era recíproca: “Le contó El Eternauta a Borges y a Borges le fascinó El Eternauta, eso es lo que no sabíamos”.

Martin Hadis Borges Oesterheld
“Borges y el Eternauta: el origen secreto de la gran odisea espacial argentina”, de Martin Hadis

El libro de Hadis establece que la retroalimentación creativa entre ambos autores dejó huellas tangibles en la literatura argentina: ‘El más evidente es Utopía de un hombre que está cansado, un cuento sobre el futuro. Borges nunca escribe sobre el futuro. La razón es que ese cuento está basado en El Eternauta.

Influencias literarias y legado en la cultura argentina

Hadis insistió en que la relación entre ambos autores fue de ida y vuelta: “No es solo que Oesterheld está influenciado por Borges, sino que al revés también”. Citó relatos como Ulrica, donde Borges explora el amor y la búsqueda, con reminiscencias directas a Elena y Martita de El Eternauta. Analizó también la ambición de Borges por dotar a Buenos Aires de una mitología propia, un proyecto que Oesterheld retoma y concreta en su historieta, otorgando a la ciudad una dimensión universal.

Martin Hadis Borges Oesterheld
Un cruce ficcional entre Borges y El Eternauta.

La erudición de Oesterheld, apodado “Sócrates” por sus amigos, es otro punto central del libro: “Era un genio erudito tremendo, sabía un montón de historia y de filosofía, un montón de idiomas, y entre ellos griego clásico”. Hadis comparó la calidad literaria de El Eternauta con obras como Maus, novela gráfica premiada sobre el Holocausto, y Persépolis, novela gráfica premiada sobre la infancia en Irán, y subrayó sus abundantes referencias a la literatura y mitología griegas.

La figura del antihéroe y la construcción mítica

Para Hadis, la figura de Juan Salvo es la de “un antihéroe”: “Cada vez entiende menos. Pierde todo y cada vez es un camino del héroe inverso, en realidad. El verdadero camino del héroe es en la parte que El Eternauta no te cuenta, cuando se va al Continuum 4”. El investigador remarcó cómo la historieta y la obra de Borges comparten estructuras míticas: “En El Eternauta, cada esquina tiene una forma y un sentido”.

Captura – MARTIN HADIS, escritor de “BORGES Y EL ETERNAUTA – Infobae en Vivo
Martín Hadis dice que la de Borges y Oesterheld era una relación recíproca.

Hadis también subrayó la amenaza persistente en ambos universos narrativos: “En El Eternauta hay ‘un enemigo en cada esquina’ y no sabés qué puede pasar. Puede haber una fisura en el espacio, en el tiempo. Puede pasar cualquier cosa en una esquina”. Añadió: “Eso es muy borgeano”.

* Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

*Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Jorge Luis BorgesHéctor Germán OesterheldLiteratura ArgentinaNovela GráficaInfobae en vivo

Últimas Noticias

El Premio Turner anunció los 4 finalistas que llevan al público a “viajes extraordinarios”

La lista de finalistas de este año para el principal galardón británico de arte incluye a una artista que realiza performances de palabra hablada y otra que crea obras utilizando artículos promocionales de petroleras adquiridos en eBay.

El Premio Turner anunció los 4 finalistas que llevan al público a “viajes extraordinarios”

Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes: “La novela es un ejercicio de alto riesgo”

En su discurso de aceptación, el escritor, académico y ensayista mexicano afirmó la literatura del yo que ha patentado como sello distintivo, debe ser ejercida desde una “promiscuidad de géneros”

Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes: “La novela es un ejercicio de alto riesgo”

Pablo Larraín: “Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una autoingenuidad muy grande”

El aclamado director chileno sorprendió al compartir cómo la realidad y la violencia latinoamericana inspiran su trabajo, y dejó claro que el cine también puede ser un puente para unir la región y abordar temas urgentes

Pablo Larraín: “Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una autoingenuidad muy grande”

“Adicción serial”: presentan los secretos nunca contados de la Argentina y el FMI en la Feria del Libro

Alejandro Werner, que fue un alto directivo del Fondo Monetario Internacional y el periodista Martín Kanenguiser llevan al evento un material que promete revelar detalles inéditos sobre los acuerdos. Será este viernes a las 17:30

“Adicción serial”: presentan los secretos nunca contados de la Argentina y el FMI en la Feria del Libro

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia

La actriz y directora estadounidense liderará la selección del León de Oro, y consolida su prestigio en el mundo del cine

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia
DEPORTES
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La hija “amazona” de una leyenda del fútbol que mantiene la pasión de su padre por otro deporte y se convirtió en una celebridad

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

TELESHOW
Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Susana Giménez palpita el Martín Fierro de la Moda 2026 con la elección de un look deslumbrante

Jimena Barón compartió el inesperado incidente doméstico que vivió su pareja Matías Palleiro: “A la guardia”

Thiago Medina contó el dramático momento que vivió con un chofer de aplicación: “Está peligrosa la calle”

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

INFOBAE AMÉRICA

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

“¡Liberen a Timmy!“: una ballena varada genera controversia y divide a Alemania

La CIDH denunció las violaciones “masivas, graves y sistemáticas” de los derechos humanos en Cuba

Sector agrícola de Guatemala amplía sus oportunidades comerciales en la Canadian Produce Marketing Association

La música como máscara: nicaragüense es arrestado por violar a una menor de manera sistemática por cuatro años