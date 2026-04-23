Martín Hadis: “Oesterheld y Borges fueron amigos, hay varios cuentos de Borges basados en ‘El Eternauta’”

En Infobae en Vivo, el escritor e investigador revela los detalles de su nuevo libro "Borges y El Eternauta". Descubre la sorprendente amistad y la influencia mutua entre Jorge Luis Borges y Héctor Germán Oesterheld, una conexión que permaneció oculta durante décadas

“Descubrí primero que se habían conocido, que se habían tratado”, afirmó el investigador Martín Hadis, quien reveló un dato hasta ahora desconocido en la literatura argentina: ‘Borges y Oesterheld no solo se frecuentaron, sino que compartieron una amistad’ que influyó en sus obras. Según relató el investigador, “eso en su momento lo contó la viuda de Héctor, Elsa Oesterheld. Lo iba a visitar a la Biblioteca Nacional”. Hadis dedicó 12 años de investigación a reconstruir el vínculo entre el autor de Ficciones y el creador de El Eternauta.

La entrevista se realizó en el estudio de Infobae a las 9, donde Hadis conversó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre su octavo libro, Borges y el Eternauta, el origen secreto de la gran odisea espacial argentina. Hadis detalló cómo entrevistas, archivos y testimonios le permitieron documentar la relación y la colaboración intelectual entre ambos escritores, una tarea que demandó más de una década de trabajo.

El vínculo entre Borges y Oesterheld

“Había un vínculo muy cercano que hasta ahora no teníamos noticias”, explicó Hadis, quien reconstruyó parte de ese lazo a partir del testimonio del crítico literario Alfredo Grassi: “Sí, claro que se conocían. ¿Y eran amigos? Sí, claro. ¿Y quién los presentó? Yo los presenté”, dijo Grassi. Según Hadis, ‘Oesterheld era un devoto lector de Borges’ y la admiración era recíproca: “Le contó El Eternauta a Borges y a Borges le fascinó El Eternauta, eso es lo que no sabíamos”.

“Borges y el Eternauta: el origen secreto de la gran odisea espacial argentina”, de Martin Hadis

El libro de Hadis establece que la retroalimentación creativa entre ambos autores dejó huellas tangibles en la literatura argentina: ‘El más evidente es Utopía de un hombre que está cansado’, un cuento sobre el futuro. Borges nunca escribe sobre el futuro. La razón es que ese cuento está basado en El Eternauta.

Influencias literarias y legado en la cultura argentina

Hadis insistió en que la relación entre ambos autores fue de ida y vuelta: “No es solo que Oesterheld está influenciado por Borges, sino que al revés también”. Citó relatos como Ulrica, donde Borges explora el amor y la búsqueda, con reminiscencias directas a Elena y Martita de El Eternauta. Analizó también la ambición de Borges por dotar a Buenos Aires de una mitología propia, un proyecto que Oesterheld retoma y concreta en su historieta, otorgando a la ciudad una dimensión universal.

Un cruce ficcional entre Borges y El Eternauta.

La erudición de Oesterheld, apodado “Sócrates” por sus amigos, es otro punto central del libro: “Era un genio erudito tremendo, sabía un montón de historia y de filosofía, un montón de idiomas, y entre ellos griego clásico”. Hadis comparó la calidad literaria de El Eternauta con obras como Maus, novela gráfica premiada sobre el Holocausto, y Persépolis, novela gráfica premiada sobre la infancia en Irán, y subrayó sus abundantes referencias a la literatura y mitología griegas.

La figura del antihéroe y la construcción mítica

Para Hadis, la figura de Juan Salvo es la de “un antihéroe”: “Cada vez entiende menos. Pierde todo y cada vez es un camino del héroe inverso, en realidad. El verdadero camino del héroe es en la parte que El Eternauta no te cuenta, cuando se va al Continuum 4”. El investigador remarcó cómo la historieta y la obra de Borges comparten estructuras míticas: “En El Eternauta, cada esquina tiene una forma y un sentido”.

Martín Hadis dice que la de Borges y Oesterheld era una relación recíproca.

Hadis también subrayó la amenaza persistente en ambos universos narrativos: “En El Eternauta hay ‘un enemigo en cada esquina’ y no sabés qué puede pasar. Puede haber una fisura en el espacio, en el tiempo. Puede pasar cualquier cosa en una esquina”. Añadió: “Eso es muy borgeano”.

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