Cultura

Michel Houellebecq, escritor francés: “Quienes aman la vida no leen, el acceso al universo artístico es de quienes están hartos del mundo”

En su ensayo biográfico sobre H. P. Lovecraft publicado originalmente en 1991, este polémico autor desarrolló una idea rebelde: que la lectura no es un pasatiempo, sino un “antídoto supremo” contra el realismo

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Michel Houellebecq
Michel Houellebecq, escritor francés: “Quienes aman la vida no leen, el acceso al universo artístico es de quienes están hartos del mundo” (Crédito: AFP)

“Quienes aman la vida no leen. Ni siquiera van al cine, en realidad. Digan lo que digan, el acceso al universo artístico es, más o menos, patrimonio exclusivo de quienes están un poco hartos del mundo”. La frase corresponde a Michel Houellebecq. Aparece en las primeras páginas de su ensayo biográfico H. P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida, publicado originalmente en 1991. Se trata de un estudio apasionado sobre el autor de terror estadounidense que murió en 1937, a la de edad 46 años.

Houellebecq se apoya en Lovecraft para exponer su propia visión del arte como una vía de escape para los inadaptados. Para él, la lectura y el cine no son pasatiempos para quienes disfrutan plenamente de la realidad, sino un “antídoto supremo” contra el realismo; el interés por el universo artístico nace de una insatisfacción profunda con el mundo cotidiano. Lovecraft es el ejemplo máximo de este rechazo, al crear mitologías enteras para sustituir una vida que le resultaba insoportable.

Cuando escribió este libro, todavía no era el novelista famoso que conocemos hoy; era un autor joven que proyectaba sus propias obsesiones y pesimismo existencial a través de la figura de H. P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico. Allí sostiene que la realidad es intrínsecamente decepcionante, dolorosa y vacía. Para él, quien está plenamente satisfecho con su existencia, quien “ama la vida” de forma ingenua o instintiva, no siente la necesidad de buscar refugio en mundos imaginarios.

Michel Houellebecq HP Lovecraft
"H. P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida", publicado originalmente en 1991

De este concepto surgen varias ideas: el arte como refugio (entre tanta realidad, la ficción es un “recurso permanente”), la insatisfacción como motor (quienes sienten un rechazo o “hartazgo” hacia el mundo real tienen el impulso de “acceder al universo artístico” para encontrar una alternativa a la mediocridad de lo cotidiano) y la oposición a la vida (leer surge de la inconformidad frente al mundo). En resumen, para Houellebecq, la literatura no es un suplemento de la vida, sino su antagonista.

Quién es Michel Houellebecq

Michel Houellebecq es un escritor, ensayista y poeta francés, considerado uno de los autores contemporáneos más influyentes y traducidos de la literatura europea. Su estilo se caracteriza por un realismo crudo, un humor negro mordaz y una visión profundamente pesimista de la sociedad occidental. A través de sus obras, disecciona la soledad del individuo moderno, el fracaso de las utopías liberales y la decadencia de los valores afectivos frente al consumismo y la liberación sexual.

Michel Houellebecq
Michel Houellebecq es un escritor, ensayista y poeta francés, considerado uno de los autores contemporáneos más influyentes y traducidos de la literatura europea

Es una figura extremadamente polémica debido a sus críticas feroces al Islam, al feminismo y a la generación del 68, lo que le ha valido acusaciones de misoginia, racismo y xenofobia. Sus declaraciones públicas suelen provocar escándalos mediáticos y debates intelectuales intensos, ya que rompe los tabúes de la corrección política. Para muchos es un visionario que anticipa las crisis sociales de Francia, mientras que para otros es simplemente un provocador profesional que explota el malestar cultural.

Entre sus libros más destacados se encuentran Las partículas elementales, que lo consagró internacionalmente, Plataforma, donde explora el turismo sexual, y El mapa y el territorio, obra por la que ganó el prestigioso Premio Goncourt. También destacan Sumisión, una novela que imagina una Francia gobernada por un partido islamista, y su más reciente éxito, Aniquilación. Su bibliografía funciona como una crónica del vacío existencial y el agotamiento de la civilización actual.

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