Anuncian un gran cambio en la nueva novela de Haruki Murakami

La nueva novela de Haruki Murakami presentará, por primera vez, una protagonista femenina como eje central de la historia

La primera novela de Haruki Murakami en tres años saldrá a la venta en Japón en julio y tendrá por primera vez a una mujer como protagonista, según informó el jueves su editorial.

Bajo el título The Tale of Kaho, la última obra del autor de renombre internacional contará con la protagonista del mismo nombre como la primera mujer protagonista de su catálogo de novelas completas, según anunció el jueves la editorial Shinchosha en una página web creada especialmente para la ocasión.

El autor japonés de Norwegian Wood y Kafka en la orilla es conocido por sus intrincadas historias sobre lo absurdo y la soledad de la vida moderna, que han sido traducidas a unos 50 idiomas.

Según la sinopsis de la novela, Kaho, una autora de libros ilustrados de 26 años, se encuentra con un desconocido que de repente le dice: “Para ser sincero, nunca he visto a nadie tan feo como tú”.

La obra es la primera novela de Murakami desde "La ciudad y sus muros inciertos", publicada en 2023 y esperada por sus seguidores

Kaho, de quien la sinopsis dice que “no es ni especialmente guapa ni inteligente, pero tiene una curiosidad bastante grande”, se queda “puramente sorprendida” por este comentario grosero, en lugar de enfadarse o escandalizarse.

“¿Qué intenta decirme este hombre?“, se pregunta Kaho, según se describe, antes de que ”comiencen a suceder cosas extrañas a su alrededor".

Murakami, eterno candidato al Premio Nobel, publicó su última novela, titulada La ciudad y sus muros inciertos, en 2023.

Los lectores de sus obras se ven arrastrados al “mundo de Murakami”, donde ranas gigantes desafían a los oficinistas a luchar y llueven caballas del cielo.

Fuente: AFP.

Fotos (de archivo): Dana Scruggs/ The New York Times y Cornelius Poppe/ NTB vía Reuters.