Cultura

Anuncian un gran cambio en la nueva novela de Haruki Murakami

El próximo libro del escritor japonés, eterno candidato al Premio Nobel, será publicado en Japón en julio

Guardar
Retrato en blanco y negro del escritor Haruki Murakami, un hombre maduro con barba, mirando al frente, con iluminación dramática que crea sombras profundas en su rostro y el fondo oscuro
La nueva novela de Haruki Murakami presentará, por primera vez, una protagonista femenina como eje central de la historia

La primera novela de Haruki Murakami en tres años saldrá a la venta en Japón en julio y tendrá por primera vez a una mujer como protagonista, según informó el jueves su editorial.

Bajo el título The Tale of Kaho, la última obra del autor de renombre internacional contará con la protagonista del mismo nombre como la primera mujer protagonista de su catálogo de novelas completas, según anunció el jueves la editorial Shinchosha en una página web creada especialmente para la ocasión.

El autor japonés de Norwegian Wood y Kafka en la orilla es conocido por sus intrincadas historias sobre lo absurdo y la soledad de la vida moderna, que han sido traducidas a unos 50 idiomas.

Según la sinopsis de la novela, Kaho, una autora de libros ilustrados de 26 años, se encuentra con un desconocido que de repente le dice: “Para ser sincero, nunca he visto a nadie tan feo como tú”.

La obra es la primera novela de Murakami desde "La ciudad y sus muros inciertos", publicada en 2023 y esperada por sus seguidores
La obra es la primera novela de Murakami desde "La ciudad y sus muros inciertos", publicada en 2023 y esperada por sus seguidores

Kaho, de quien la sinopsis dice que “no es ni especialmente guapa ni inteligente, pero tiene una curiosidad bastante grande”, se queda “puramente sorprendida” por este comentario grosero, en lugar de enfadarse o escandalizarse.

“¿Qué intenta decirme este hombre?“, se pregunta Kaho, según se describe, antes de que ”comiencen a suceder cosas extrañas a su alrededor".

Murakami, eterno candidato al Premio Nobel, publicó su última novela, titulada La ciudad y sus muros inciertos, en 2023.

Los lectores de sus obras se ven arrastrados al “mundo de Murakami”, donde ranas gigantes desafían a los oficinistas a luchar y llueven caballas del cielo.

Fuente: AFP.

Fotos (de archivo): Dana Scruggs/ The New York Times y Cornelius Poppe/ NTB vía Reuters.

Temas Relacionados

Haruki Murakamilibros"The Tale of Kaho"Literatura JaponesaNovelas Contemporáneas

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: petroyuán, con tilde

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de ortografía del día: petroyuán, con tilde

Se presentó en Buenos Aires el programa de la próxima Bienal Internacional de Esculturas del Chaco

El certamen, en el que competirán 10 escultores de todo el mundo, tendrá lugar del 16 al 26 de julio próximo. La ya tradicional experiencia urbana de Resistencia abarca también talleres y encuentros culturales dirigidos a jóvenes, expertos y visitantes internacionales

Se presentó en Buenos Aires el programa de la próxima Bienal Internacional de Esculturas del Chaco

La Vespa: la moto que unió a estrellas de cine, artistas y miles de fanáticos cumple 80 años

Nacida en la Italia de Enrico Piaggio, la Vespa se reinventó con versiones eléctricas, desfiles, películas y eventos que celebran su legado en la cultura popular

La Vespa: la moto que unió a estrellas de cine, artistas y miles de fanáticos cumple 80 años

David Bowie vive a través de una experiencia inmersiva de Ziggy Stardust en Londres

Una exposición en la capital británica integra grabaciones de conciertos históricos, entrevistas poco conocidas y testimonios personales para revelar facetas públicas y privadas del influyente artista nacido como David Jones

David Bowie vive a través de una experiencia inmersiva de Ziggy Stardust en Londres

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este jueves 23 de abril

Salud mental, literatura internacional y propuestas para todas las edades marcan el inicio de la feria. Conferencias y competencias conviven en una agenda vibrante. El predio se convierte en punto de encuentro para miles de visitantes

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este jueves 23 de abril
DEPORTES
Los videos de las fiestas y cómo era el servicio de prostitución que ofrecía la agencia del escándalo a reconocidos deportistas

Los videos de las fiestas y cómo era el servicio de prostitución que ofrecía la agencia del escándalo a reconocidos deportistas

El duro relato de un ex jugador de la selección argentina sobre cómo atravesó la grave enfermedad que sufrió su hija

Cuatro ex jugadores del fútbol argentino fueron denunciados por un casino de Las Vegas por deudas de más de USD 2 millones

El espectacular gol del hijo del Loco Abreu para el equipo que dirige en México: su reacción en la celebración

Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha agarró una cámara y apareció en la transmisión de TV durante el partido

TELESHOW
La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro

La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro

La velada especial de Wanda Nara: así celebró el cumpleaños de su amiga Natt Córdoba

Violencia en vivo en un reality serbio similar a Gran Hermano: una fuerte pelea terminó con detención y polémica

Susana Giménez podría volver a ser operada: los detalles

La divertida noche de los exMasterchef Celebrity: entre risas y asado sorprendió la ausencia de Ian Lucas y La Reini

INFOBAE AMÉRICA

Esto es todo lo que se debe saber sobre el parásito que come carne viva detectado cerca de Estados Unidos

Esto es todo lo que se debe saber sobre el parásito que come carne viva detectado cerca de Estados Unidos

El Salvador: El Ministerio de Obras Públicas ejecuta explosiones controladas en Los Chorros

El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores amplían opciones para votar fuera de Guatemala

Médicos en Honduras logran acuerdos y suspenden asambleas informativas

Por qué la guerra de Medio Oriente hizo subir un 30% el precio de los preservativos