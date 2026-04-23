Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, lo que consolida su perfil internacional en la industria del cine

La actriz y cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, según anunciaron los organizadores este jueves.

Gyllenhaal y el resto de miembros del jurado seleccionarán al ganador del prestigioso León de Oro a la mejor película en el festival, que se celebra en septiembre.

Gyllenhaal, de 48 años, debutó como directora con su adaptación de La hija perdida, de Elena Ferrante, por la que ganó el premio al mejor guion del festival en 2021.

Gyllenhaal declaró en un comunicado que estaba “encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado del Festival de Cine de Venecia de este año".

El León de Oro alista su próxima edición bajo la dirección de Gyllenhaal como presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia

“Venecia siempre ha apoyado las voces sinceras y singulares, y me siento honrada de contribuir a continuar esa tradición valiente y necesaria”, afirmó.

El director del festival, Alberto Barbera, elogió a Gyllenhaal como “una actriz capaz de dar voz a personajes desafiantes y polifacéticos” y “una cineasta original”.

“Contar con ella al frente de nuestro jurado significa que podemos contar con una voz autorizada e independiente”, afirmó.

El Festival de Cine de Venecia es el más antiguo de su tipo en el mundo.

Gyllenhaal debutó como directora en Venecia en 2021, ganando el premio al mejor guion por 'La hija perdida'

Se celebra cada año y forma parte de la Bienal de Venecia, una famosa serie de festivales artísticos.

La Bienal ha sido objeto de críticas recientemente por permitir la participación de Rusia en la edición de este año, la primera vez que se incluye al país desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó en un comunicado publicado el martes que la participación de Rusia en la Bienal es “moralmente incorrecta” y reiteró la intención de la UE de recortar la financiación del festival.

“Mientras Rusia bombardea museos, destruye iglesias y trata de borrar la cultura ucraniana, no se le debería permitir exhibir la suya”, afirmó.

Fuente: AFP.

Fotos (de archivo): Reuters/ Guglielmo Mangiapane/ File Photo; EFE/ EPA/ Ettore Ferrari y Reuters/ Yara Nardi/ File Photo.