Cultura

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia

La actriz y directora estadounidense liderará la selección del León de Oro, y consolida su prestigio en el mundo del cine

Guardar
Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, lo que consolida su perfil internacional en la industria del cine
Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, lo que consolida su perfil internacional en la industria del cine

La actriz y cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, según anunciaron los organizadores este jueves.

Gyllenhaal y el resto de miembros del jurado seleccionarán al ganador del prestigioso León de Oro a la mejor película en el festival, que se celebra en septiembre.

Gyllenhaal, de 48 años, debutó como directora con su adaptación de La hija perdida, de Elena Ferrante, por la que ganó el premio al mejor guion del festival en 2021.

Gyllenhaal declaró en un comunicado que estaba “encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado del Festival de Cine de Venecia de este año".

El León de Oro alista su próxima edición bajo la dirección de Gyllenhaal como presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia
El León de Oro alista su próxima edición bajo la dirección de Gyllenhaal como presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia

“Venecia siempre ha apoyado las voces sinceras y singulares, y me siento honrada de contribuir a continuar esa tradición valiente y necesaria”, afirmó.

El director del festival, Alberto Barbera, elogió a Gyllenhaal como “una actriz capaz de dar voz a personajes desafiantes y polifacéticos” y “una cineasta original”.

“Contar con ella al frente de nuestro jurado significa que podemos contar con una voz autorizada e independiente”, afirmó.

El Festival de Cine de Venecia es el más antiguo de su tipo en el mundo.

Gyllenhaal debutó como directora en Venecia en 2021, ganando el premio al mejor guion por 'La hija perdida'
Gyllenhaal debutó como directora en Venecia en 2021, ganando el premio al mejor guion por 'La hija perdida'

Se celebra cada año y forma parte de la Bienal de Venecia, una famosa serie de festivales artísticos.

La Bienal ha sido objeto de críticas recientemente por permitir la participación de Rusia en la edición de este año, la primera vez que se incluye al país desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó en un comunicado publicado el martes que la participación de Rusia en la Bienal es “moralmente incorrecta” y reiteró la intención de la UE de recortar la financiación del festival.

“Mientras Rusia bombardea museos, destruye iglesias y trata de borrar la cultura ucraniana, no se le debería permitir exhibir la suya”, afirmó.

Fuente: AFP.

Fotos (de archivo): Reuters/ Guglielmo Mangiapane/ File Photo; EFE/ EPA/ Ettore Ferrari y Reuters/ Yara Nardi/ File Photo.

Temas Relacionados

Maggie GyllenhaalFestival de Cine de VeneciaBienal de VeneciaIndustria Cinematográfica

Últimas Noticias

Martín Hadis: “Oesterheld y Borges fueron amigos, hay un cuento de Borges basado en ‘El Eternauta’”

El investigador presentó su último libro en una entrevista en Infobae a las 9, donde abordó una conexión inédita entre los dos escritores

Martín Hadis: “Oesterheld y Borges fueron amigos, hay un cuento de Borges basado en ‘El Eternauta’”

En los Países Bajos diseñan un plan para abordar el arte nazi saqueado y “huérfano”

Una organismo estatal afirma que una nueva fundación judía, y no el gobierno, debería hacerse cargo de la vasta colección de obras de arte cuyos propietarios aún no han sido encontrados

En los Países Bajos diseñan un plan para abordar el arte nazi saqueado y “huérfano”

Anuncian un gran cambio en la nueva novela de Haruki Murakami

El próximo libro del escritor japonés, eterno candidato al Premio Nobel, será publicado en Japón en julio

Anuncian un gran cambio en la nueva novela de Haruki Murakami

Tip de ortografía del día: petroyuán, con tilde

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de ortografía del día: petroyuán, con tilde

Se presentó en Buenos Aires el programa de la próxima Bienal Internacional de Esculturas del Chaco

El certamen, en el que competirán 10 escultores de todo el mundo, tendrá lugar del 16 al 26 de julio próximo. La ya tradicional experiencia urbana de Resistencia abarca también talleres y encuentros culturales dirigidos a jóvenes, expertos y visitantes internacionales

Se presentó en Buenos Aires el programa de la próxima Bienal Internacional de Esculturas del Chaco
DEPORTES
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

Mariano Navone debutó con un contundente triunfo y Sebastián Báez se despidió del Madrid Open

Se definió el rival de Argentina para los playoffs de la Billie Jean King Cup: dónde se jugará la serie

TELESHOW
Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”

Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

Jorge Blanco, el protagonista de la serie Violetta, contó que será papá por primera vez: la reacción de Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

Qué pasa con la Green Card si permaneces fuera de Estados Unidos más de seis meses y qué riesgos hay al regresar

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán

La universidad de San Carlos de Guatemala justifica exclusión de cuerpos electorales en reelección de rector

Expresidente Martinelli pierde otro pulso judicial en Panamá: Corte valida indagatoria y sentencia

Paraguay propuso celebrar una cumbre de presidentes del Mercosur el próximo 30 de junio