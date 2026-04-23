Cultura

“Adicción serial”: presentan los secretos nunca contados de la Argentina y el FMI en la Feria del Libro

Alejandro Werner, que fue un alto directivo del Fondo Monetario Internacional y el periodista Martín Kanenguiser llevan al evento un material que promete revelar detalles inéditos sobre los acuerdos. Será este viernes a las 17:30

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Alejandro Werner y Martín Kanenguiser presentan los secretos nunca contados de la Argentina y el FMI en la Feria del Libro (REUTERS/Johannes P. Christo)
Alejandro Werner y Martín Kanenguiser presentan los secretos nunca contados de la Argentina y el FMI en la Feria del Libro (REUTERS/Johannes P. Christo)

Un funcionario de alto rango del FMI cuenta qué pasa con la Argentina. Nada menos. De eso se trata La Argentina en el Fondo, el libro que se presenta este viernes 25 en la Feria del Libro. Constituye un acontecimiento singular en la programación porque reúne a protagonistas de peso del ámbito económico y periodístico para examinar los orígenes y las consecuencias de la compleja relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

En la sala Alfonsina Storni a las 17:30 h, sus autores, el periodista Martín Kanenguiser y el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner abordarán no solo el vínculo entre el organismo y la administración de Javier Milei, sino también la incidencia del gobierno de Donald Trump en el devenir argentino.

El volumen aporta una perspectiva inédita al basarse en la experiencia directa de un funcionario de alto rango del FMI. La publicación puntualiza que, hasta la fecha, la Argentina ha firmado 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde su adhesión en 1956. Actualmente, el país ostenta el título de principal deudor, con un pasivo que asciende a USD 57.000 millones.

Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute. FOTO: Valora Analitik
Alejandro Werner (Foto: Valora Analitik)

En La Argentina en el Fondo, la narrativa se sustenta en el testimonio de Werner, nacido en Argentina y criado en México. Entre 2013 y 2021, el economista encabezó el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y estuvo al mando durante el acuerdo alcanzado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

En el texto hay detalles inéditos de las negociaciones con ministros y banqueros centrales argentinos, ilustrando las tensiones, discusiones y reproches internos que acompañaron esos momentos decisivos.

El libro describe la recurrencia argentina a los programas de refinanciación como una forma de “adicción serial”, en un contexto macroeconómico caracterizado por una pobreza superior al 40% y una de las tasas de inflación más elevadas del planeta. Kanenguiser introduce el contexto político e histórico, cubriendo las siete décadas transcurridas desde el ingreso del país al FMI y desmantelando mitos y teorías conspirativas que han moldeado la opinión pública argentina sobre el papel del organismo.

Feria del libro 2023 - Martín Kanenguiser
Martín Kanenguiser (Foto: Franco Fafasuli)

El texto también examina con rigor crítico los errores y aciertos del Fondo Monetario. Werner reconoce que el FMI sobrestimó la capacidad del mercado en América Latina y admite la falta de fineza de algunas recetas aplicadas en la región. Detalla asimismo por qué el Fondo optó por la rigurosidad ante el gobierno de Macri y adoptó un enfoque más flexible bajo la gestión de Alberto Fernández.

La Argentina en el Fondo explora la dimensión geopolítica de la relación y la forma en que la política internacional ha influido en las decisiones del FMI, desde la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y Che Guevara hasta la Venezuela contemporánea de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

alejandro werner y martin kanenguiser - la argentina en el fondo
"La Argentina en el Fondo", de Alejandro Werner y Martín Kanenguiser

El volumen incluye relatos de encuentros con figuras como Axel Kicillof y de debates intensos con Luis Caputo durante la administración de Macri, así como testimonios de fricciones internas dentro del propio Fondo respecto a la posición argentina.

La presentación contará con la participación de la periodista Luciana Vázquez y el ex vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero, quienes acompañarán a Werner y a Kanenguiser. Dialogarán sobre las responsabilidades compartidas de la Argentina y el FMI. Con motivo del aniversario número 70 del ingreso argentino al organismo, la obra convoca a revisar el modo en que la política interna convirtió al Fondo Monetario en un símbolo ambiguo de rechazo y anhelo colectivo.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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