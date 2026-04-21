Un concierto sinfónico con entrada gratuita rendirá homenaje al Papa Francisco en la Catedral Metropolitana

La Orquesta Sinfónica de General San Martín será protagonista del concierto sinfónico en homenaje al Papa Francisco, el jueves 22 en la Catedral Metropolitana

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires recibirá este jueves 23 a más de 160 artistas en escena bajo la batuta del maestro Pablo Quinteros para rendir tributo a la figura del Papa Francisco, con una interpretación monumental del Réquiem de Giuseppe Verdi. El concierto, de acceso libre y gratuito, integra el calendario oficial de actividades litúrgicas y culturales a un año del fallecimiento del primer Papa argentino.

El evento constituye el homenaje sinfónico-coral de mayor escala programado por la Iglesia Católica argentina en 2024 para conmemorar la partida de Jorge Bergoglio. Además de incorporar como sede el templo más emblemático de Buenos Aires, la producción artística ofrece un ensamble de solistas —Haydée Dabusti, Alejandra Malvino, Santiago Sirur y Leonardo Estévez— junto a la Orquesta Sinfónica de General San Martín para posicionar a este espectáculo como el acontecimiento cultural central en la agenda de conmemoración eclesiástica del año.

La dirección coral asume un carácter colectivo con cuatro agrupaciones bajo distintas firmas. Vocal Vox Anima, el Coro de Música Sacra de Buenos Aires, el Ensamble Nova y la Compañía Lírica Mozartiana articularán sus recursos interpretativos al mando de sus respectivos maestros —Gastón González, Sandra Pianigiani, Pablo Quinteros y René Platiní—, lo que imprime un sello colaborativo pocas veces registrado en homenajes papales recientes.

Más de 160 artistas participarán del tributo sinfónico-coral al Papa Francisco, bajo la dirección del maestro Pablo Quinteros

Réquiem de Verdi para Francisco

La interpretación completa del Réquiem de Verdi configura un hito técnico y logístico, no sólo por la masividad de los cuerpos artísticos convocados sino por la elección de una partitura cuya ejecución demanda semanas de ensayo y un rango vocal e instrumental extendido.

La dimensión espiritual y simbólica encuentra anclaje en la locación: la Catedral Metropolitana albergó durante más de quince años el ministerio episcopal de Jorge Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires, lo que aporta institucionalidad y significado histórico al homenaje. El maestro Pablo Quinteros ha sido designado director musical del acto central. Una función extra se realizará el sábado 25 de abril en el complejo cultural Plaza de la Municipalidad de San Martín, donde la Orquesta Sinfónica asumirá el reto bajo la dirección de Luciano Falcón. La programación de ambas fechas, con entrada libre y gratuita, subraya el carácter inclusivo y comunitario de la convocatoria, alineada con las directivas pastorales contemporáneas que postulan el arte sacro como espacio de comunión y reflexión colectiva.