En los Países Bajos diseñan un plan para abordar el arte nazi saqueado y “huérfano”

Un retrato de la colección de arte sin herederos, un óleo de principios del siglo XVII de Peter Paul Rubens de Jan Neyen, un diplomático y fraile franciscano de alto rango, que participó en conversaciones para establecer la Tregua de los Doce Años (1607-1609) de la Guerra de los Ochenta Años (Crédito: Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos)

La colección está valorada en millones, quizás cientos de millones de dólares, y contiene tapices, plata antigua y 1.500 pinturas al óleo sobre lienzo, incluyendo obras de Rembrandt, Frans Hals y media docena de Peter Paul Rubens.

Pero no se trata de una colección de museo ni del tesoro privado de un solo y acaudalado coleccionista de arte.

Se la conoce como la Colección de Arte Holandesa (Nederlands Kunstbezit-collectie, o Colección NK), y consiste íntegramente en arte y objetos culturales que los Aliados repatriaron a los Países Bajos desde Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Su actual custodio es la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos, que presta las obras a museos, embajadas y edificios gubernamentales del país.

La mayoría de las obras fueron saqueadas a judíos que habían sido deportados o asesinados en campos de concentración, mientras que otras fueron vendidas bajo coacción. Algunas no tienen una historia conocida.

Durante décadas, han sido catalogadas por el Estado neerlandés como propiedad “sin herederos” o “huérfana”, permaneciendo bajo la custodia de la agencia de patrimonio cultural; algunas en préstamo a museos, y otras almacenadas en un gran depósito en Arnhem.

Pero el miércoles, un comité designado por el gobierno holandés hace dos años para abordar el dilema de qué hacer con el arte, emitió un informe en el que presentó lo que describió como un plan viable para resolver el asunto en adelante.

Según la propuesta, una fundación que sería creada por la comunidad judía neerlandesa sería la encargada de custodiar una colección que es emblemática tanto del genio estético de la humanidad como de sus peores fracasos. El panel recomendó que tal fundación “preferentemente tenga su sede en el Museo Judío” de Ámsterdam, donde podría programar activamente exposiciones y prestar obras de arte a otras instituciones.

El comité sugirió que el Estado neerlandés proporcione a la fundación un presupuesto anual de 400.000 euros (unos 471.000 dólares) para exhibir las obras, explicar la oscura historia asociada a estos bienes culturales, y etiquetar el arte en los museos para hacer una “referencia visible a esta historia dolorosa”.

“Esta colección es importante para contar una historia”, dijo Lodewijk Asscher, presidente del Comité sobre el Arte Judío Saqueado sin Herederos, que emitió la recomendación. “Puede ayudarnos a entender lo que sucedió durante el Holocausto, a comprender por qué es importante luchar contra el antisemitismo y otras formas de racismo y discriminación”.

"El baño de Diana", otro Rubens de la colección, esta vez de mediados del siglo XVII. Un comité neerlandés ha determinado que una fundación judía neerlandesa hecha especialmente sería la mejor conservadora de las obras de arte saqueadas no reclamadas (Crédito: Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos)

Añadió que la fundación podría invitar a documentalistas a crear películas sobre diferentes aspectos de la colección o a curadores a organizar exposiciones itinerantes con las obras. “Es importante comprender no solo la magnitud —no sólo del asesinato— sino también del robo a la comunidad judía”, agregó.

Rianne Letschert, ministra holandesa de Educación, Cultura y Ciencia, afirmó en un comunicado que el informe “aporta orientación” para tratar las obras restantes y que “pronto será compartido con el Parlamento neerlandés”.

“La colección de arte judío saqueado y huérfano incluye una pintura que colgaba sobre el sofá de alguien, un juego de cena que se encontraba en la mesa los viernes por la noche, o un regalo de bodas”, dijo la ministra. “Estos son los últimos rastros visibles de vidas que han sido destruidas. Estos objetos merecen un destino que haga justicia a esa historia y a la comunidad judía”.

Algunos herederos de familias a las que se les saqueó arte no se mostraron satisfechos con las recomendaciones del panel.

“Es un lavado de cara”, dijo Alfred Fass, quien intenta rastrear obras saqueadas de la colección de su familia. “Quieren mantener las pinturas en Holanda y eso es todo. Ni siquiera harán el mínimo esfuerzo para encontrar a los herederos”.

Fass es miembro de la Asociación de Inmigrantes Holandeses (Irgun Olei Holland), una organización que representa a judíos holandeses que viven en Israel. Hace dos meses envió a la Comisión Asscher su propio informe, proponiendo la venta de la colección y el uso de los ingresos para la comunidad judía holandesa, tanto en los Países Bajos como en Israel.

También recomendó pagar un alquiler a la comunidad judía por el arte que se exponga, destinando los ingresos a las familias de sobrevivientes del Holocausto y a los servicios sociales para ellas.

“Dado que el número de sobrevivientes del Holocausto es cada vez menor, queremos asegurarnos de que la colección beneficie a los sobrevivientes”, dijo Gideon van der Sluis, tesorero y portavoz del grupo.

El comité de Asscher se opone a vender las obras, afirmó. “Todavía pretendemos hacer posible la restitución cuando se encuentren herederos”, declaró.

Niv Goldberg, abogado que representa a un heredero de los hermanos comerciantes de arte Nathan Katz y Benjamin Katz, dijo oponerse tanto a entregar la colección a una fundación como a su venta. Sus clientes han apelado recientemente una reclamación anterior por unas 222 obras de la colección NK, que fue rechazada por la comisión de restitución neerlandesa por diversas razones.

“Muy, muy pocas obras de la colección NK han sido restituidas en todo este tiempo”, dijo. “Estar en esa situación y decir que cerramos el caso me indica cierta falta de buena fe en la capacidad del gobierno en este ámbito”.

Aunque han pasado décadas desde que las obras fueron devueltas a los Países Bajos por los Aliados, afirmó que muchos potenciales reclamantes no tenían acceso a documentos oficiales que respaldaran su propiedad. Algunos archivos relevantes para la guerra —como los expedientes judiciales de juicios a colaboradores— fueron sellados durante 75 años y solo recientemente se han abierto.

"Naturaleza muerta con un vaso, un soporte para cristal e instrumentos musicales" del artista del siglo XVII Jan Davidsz. de Heem, una de las más de 200 piezas buscadas por los herederos de los hermanos Katz, marchantes de arte que las perdieron en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno rechazó ese intento de restitución, y su abogado, que se opone a la idea de la fundación, está apelando la decisión (Crédito: Colección de Propiedades de Arte de los Países Bajos)

“Quizás en otra generación sea razonable concluir que no habrá más información útil para restituir estas obras que están en esas colecciones”, indicó Goldberg, “pero creo que todavía es muy pronto”.

El proceso de restitución ha avanzado de forma intermitente y muchos propietarios no han podido ser encontrados, en parte porque cerca del 80 por ciento de los judíos de los Países Bajos fueron asesinados en el Holocausto.

Unas 700 piezas se devolvieron a sus propietarios en los años inmediatamente posteriores a la guerra, y otras 1.600 se vendieron en subasta, según Lucy Frowijn, portavoz del Ministerio de Cultura, antes de que la primera agencia estatal a cargo de la restitución cerrara sus puertas a principios de la década de 1950.

Tras la histórica Conferencia de Washington sobre Bienes de la Era del Holocausto en 1998, que estableció nuevas reglas para los esfuerzos de restitución global, los holandeses crearon un comité para revitalizar las devoluciones, la Comisión Orígenes Desconocidos, dirigida por el historiador de arte Rudi Ekkart.

Posteriormente, las devoluciones incluyeron la restitución de 202 obras a los herederos de Jacques Goudstikker, un destacado marchante judío de pinturas de Antiguos Maestros que murió tratando de huir de la invasión nazi. Desde entonces, unas 500 obras han sido restituidas mediante el Comité de Restitución neerlandés.

Actualmente, más de 3.500 siguen en la Colección NK. Algunas pinturas se exhiben en el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo Bonnefanten en Maastricht. Estos museos ocasionalmente reconocen su conexión con la guerra a través de exposiciones especiales, pero otros no etiquetan actualmente las piezas como arte saqueado.

Amelie Ebbinghaus, jefa de restitución del Art Loss Register, una organización británica que rastrea arte saqueado, señaló que la propuesta de la Comisión Asscher le parecía un buen avance.

“Me parece que realmente podría ser una solución muy interesante”, afirmó. “Lo que se pretende con este tipo de obras es que permanezcan en el ámbito público, de alguna forma, y que las reclamaciones de restitución sigan siendo posibles. Me parece que esto podría ser una forma de garantizarlo”.

Fuente: The New York Times