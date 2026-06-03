Cultura

Nuevos hallazgos en Egipto: ataúd dorado, joyas y cosméticos de una tumba casi intacta

En la zona de la antigua Heliópolis apareció un conjunto funerario casi completo con objetos de tocador, pendientes de metal amarillo y señales de que perteneció a una figura militar de alto rango

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En esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades, se exhiben artefactos antiguos recientemente desenterrados el 31 de mayo de 2026 en el distrito de Ehnasiya, en Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, Egipto
Nuevos hallazgos en Egipto: ataúd dorado, joyas y cosméticos de una tumba casi intacta (Ministerio de Turismo y Antigüedades vía AP)

Arqueólogos desenterraron en Egipto un conjunto de artefactos antiguos que incluyen mobiliario funerario faraónico, restos de una basílica romana y una cabeza de mármol de Afrodita, la antigua diosa griega del amor y la belleza.

Los descubrimientos, anunciados el domingo, forman parte de los esfuerzos del gobierno egipcio por impulsar el sector turístico del país y reactivar la economía, que atraviesa dificultades. En el centro de estos esfuerzos se encuentra la inauguración, en noviembre, del largamente postergado Gran Museo Egipcio, un megaproyecto ubicado cerca de las famosas pirámides de Giza y la Esfinge.

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Un centro económico y comercial activo

Los restos de la basílica y la cabeza de Afrodita fueron hallados en una antigua necrópolis en la provincia de Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

La necrópolis de Ehnasiya, también conocida por su antiguo nombre romano, Heracleópolis Magna, fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto.

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En la zona de la antigua Heliópolis apareció un conjunto funerario casi completo con objetos de tocador, pendientes de metal amarillo y señales de que perteneció a una figura militar de alto rango (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto via AP)
En la zona de la antigua Heliópolis apareció un conjunto funerario casi completo con objetos de tocador, pendientes de metal amarillo y señales de que perteneció a una figura militar de alto rango (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto via AP)

El arqueólogo Mohammed Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades del Consejo Supremo de Antigüedades, declaró que hallaron grandes bloques de piedra que sostenían columnas, con un peso de hasta 45 toneladas, y que se utilizaron en la construcción de la basílica. Tres de los bloques permanecen en pie en su posición original, añadió.

La cabeza de Afrodita, que mide aproximadamente 24 centímetros por 25 centímetros (9½ pulgadas por casi 10 pulgadas), incluye rasgos detallados del rostro de la diosa y su cabello rizado, lo que refleja las tradiciones artísticas clásicas de los períodos griego y romano, dijo.

Los arqueólogos hallaron inscripciones vinculadas a Senusret III, quien gobernó entre el 1837 a. C. y el 1819 a. C. durante la antigua XII Dinastía. Las inscripciones incluyen su trono y los nombres de nacimiento del faraón, también conocido como Sesostris III, quien fue uno de los gobernantes más destacados del Reino Medio de Egipto.

También se desenterraron fragmentos de estatuas murales y moldes de terracota, que se cree que se utilizaban para acuñar monedas durante el período romano. Los hallazgos demuestran que Ehnasiya fue un importante centro económico y comercial cuando Egipto formaba parte del Imperio Romano, entre el 30 a. C. y el 395 d. C., afirmó Abdel-Badei.

En esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades, se exhiben artefactos antiguos recientemente desenterrados el 31 de mayo de 2026 en el distrito de Ehnasiya, en Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, Egipto
En esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades, se exhiben artefactos antiguos recientemente desenterrados el 31 de mayo de 2026 en el distrito de Ehnasiya, en Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, Egipto (Ministerio de Turismo y Antigüedades vía AP)

Nuevos hallazgos en la antigua ciudad de Heliópolis

En El Cairo, los arqueólogos encontraron un conjunto casi completo de mobiliario funerario en el barrio de Matariya, que antiguamente formaba parte de la ciudad de Heliópolis, según informó el ministerio.

Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades, declaró que desenterraron una tumba de adobe con restos dorados en un ataúd, que se cree que pertenecía a una figura militar. También hallaron un alijo de utensilios de cosmética, entre ellos un espejo de cobre y recipientes de alabastro para kohl.

También se encontró una colección de pendientes de metal de color amarillo, compuesta por cinco pares de diferentes tamaños, que se cree que son de oro, dijo.

Los descubrimientos en Beni Suef y El Cairo son los hallazgos arqueológicos más recientes, con los que el gobierno espera impulsar el vital sector turístico, impulsado en parte por las visitas a yacimientos arqueológicos.

En esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades, se exhiben artefactos antiguos recientemente desenterrados el 31 de mayo de 2026 en el distrito de Ehnasiya, en Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, Egipto
(Ministerio de Turismo y Antigüedades vía AP)

El turismo se ha visto afectado durante los años de agitación política y violencia posteriores al levantamiento de 2011. En los últimos años, ha comenzado a recuperarse de la pandemia de coronavirus y de los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania; ambos países son importantes fuentes de turistas que visitan Egipto.

Según cifras oficiales, Egipto recibió un número récord de aproximadamente 19 millones de turistas el año pasado, lo que representa un aumento del 21 % con respecto a 2024. En los primeros cuatro meses de 2026, el país recibió 6,1 millones de turistas, en comparación con los 5,7 millones del mismo período de 2025, según informó la oficina del primer ministro en mayo.

Fuente: AP

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