Sociedad

Un camión rozó el techo del Túnel Subfluvial que une Entre Ríos con Santa Fe y generó destellos

Un automovilista captó con su celular el momento en que el transporte pesado arrastraba sus deflectores por el interior del viaducto, a escasos centímetros del límite reglamentario

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La secuencia fue registrada por un automovilista que circulaba detrás del camión

Un camión de gran porte rozó de forma continua la carrocería de su acoplado contra el techo del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, el viaducto que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe bajo el lecho del río Paraná, y generó una densa lluvia de chispas a lo largo de su recorrido.

El episodio quedó registrado por un automovilista que circulaba inmediatamente detrás del vehículo, con el celular en mano, y el video se viralizó en las redes sociales.

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Las imágenes, captadas en la mano con sentido hacia Santa Fe, muestran con nitidez cómo los deflectores superiores del transporte pesado entran en contacto físico con las instalaciones aéreas y el hormigón del túnel.

Ráfagas de destellos se suceden mientras el conductor avanza sin detener la marcha, una secuencia que desató la indignación de quienes transitan a diario por esa vía.

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El incidente expuso el sistema de control de ingreso al túnel. La estructura interna del viaducto, inaugurado en 1969, tiene una altura máxima de 4,27 metros, pero el límite legal y técnico para el paso de camiones está fijado en 4,20 metros.

Vista trasera de un camión blanco con el logo 'Libertador' dentro de un túnel oscuro, con chispas visibles impactando el techo sobre el vehículo
El episodio puso bajo la lupa los controles de ingreso al Túnel Subfluvial, donde la altura máxima interna es de 4,27 metros y el límite para camiones es de 4,20 metros

Entre ambas medidas existe un margen de tolerancia de apenas 7 centímetros, una diferencia que puede anularse por factores tan cotidianos como una variación en el inflado de los neumáticos, una distribución irregular de la carga o el comportamiento de las suspensiones neumáticas de los vehículos modernos, según remarcó La Capital.

Precisamente ese margen milimétrico es el que justifica los controles de transitabilidad en las estaciones de peaje de ambas cabeceras del corredor. Teóricamente, ningún camión que supere la altura reglamentaria debería llegar a cruzar el tubo.

El video difundido, sin embargo, evidencia que el sistema no detuvo un vehículo con la carrocería por encima del límite permitido atravesó el túnel sin ser detenido, dejando un rastro de chispas sobre el techo de hormigón.

El techo del viaducto, además, alberga sistemas cuyo daño podría tener consecuencias directas sobre la operatividad del corredor: líneas de reflectores LED y cableados de alta tensión que guían a los conductores, extractores de aire y medidores de monóxido de carbono vitales para la ventilación del tubo, y capas de sellado de hormigón que previenen filtraciones del lecho del Paraná.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis es una obra de ingeniería construida bajo el lecho del río Paraná que conecta las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en Argentina, y constituye el único túnel subfluvial de América Latina. Con una extensión total de 2.937 metros de estructura tubular —más rampas de acceso que llevan el recorrido a unos 3.497 metros— fue construido entre 1962 y 1969 por un consorcio encabezado por la empresa alemana Hochtief AG, y alcanza una profundidad máxima de 32 metros bajo el nivel medio del río.

Otro accidente de Santa Fe que involucró un camión

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El choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 11 generó un corte total y desvíos en el tramo que une las localidades santafesinas de Llambi Campbell y Emilia. El vuelco del rodado de gran porte, que llevaba motocicletas como carga, dejó tres personas con heridas y produjo largas filas de vehículos detenidos a lo largo de varios kilómetros. Ocurrió semanas atrás.

Según informó el medio regional Aire de Santa Fe, el incidente tuvo lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando una camioneta colisionó con el camión que avanzaba en dirección sur con esa carga de motocicletas.

El golpe derivó en el vuelco del rodado, que cayó atravesado sobre todo el ancho de la calzada y bloqueó la circulación en ambos sentidos. El conductor del camión y los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos, aunque las fuentes médicas consultadas por el medio santafesino confirmaron que ninguno corre riesgo de vida.

Los viajantes de la camioneta recibieron atención primaria en el Samco local y luego fueron derivados a la ciudad de Santa Fe, mientras que el camionero fue asistido en el Hospital Cullen de la capital provincial.

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