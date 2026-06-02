La reflexión de Ernest Hemingway sobre el coraje: “El valor es la gracia bajo presión”

Ernest Hemingway en Pamplona. (Ayuntamiento de Pamplona)

Seguro que no hay muchos premios Nobel que puedan presumir de debutar en la novela como Ernest Hemingway (1899-1961). El autor estadounidense escribió una obra donde un grupo de amigos expatriados se reencuentran en París tras la Primera Guerra Mundial para dirigirse a España y asistir a los Sanfermines en Pamplona. Así la obra no pudo llamarse de otra manera: Fiesta.

Novelista, periodista y corresponsal de guerra, más tarde llegarían sus obras fundamentales como Tener y no tener, Por quién doblan las campanas o El viejo y el mar, por la que ganó en Premio Pulitzer en 1953 y un año más tarde el Premio Nobel, el estadounidense revolucionó la narrativa con un estilo directo y sobrio que acabaría marcando a generaciones de escritores.

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Como en Fiesta, su obra estuvo profundamente marcada por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sobre el coraje y el valor, el autor ha dejado varias reflexiones y citas. Una de ellas es: “Courage is grace under pressure”', que el español se traduciría como ‘El valor es la gracia bajo presión’ o ‘El valor es la elegancia bajo presión’.

La frase que John F. Kennedy incluyó en su libro

La frase fue pronunciada por Hemingway durante una entrevista concedida en 1929 a la escritora y periodista Dorothy Parker para The New Yorker, tal y como afirma la página web de la Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy. Décadas después alcanzaría una enorme popularidad cuando el entonces senador estadounidense Kennedy quiso incluirla en su libro Profiles in Courage (Perfiles de Coraje), un libro de biografías cortas que relata las presiones que experimentaron de ocho senadores estadounidenses.

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Kennedy quedó tan impresionado por aquella definición que incluso escribió al autor para confirmar el origen de la cita antes de incorporarla a su obra. Finalmente, tras verificar que Hemingway era efectivamente su autor, la utilizó en las páginas iniciales del libro.

Declaraciones de pamploneses y visitantes de otras partes de Navarra, Valencia, Gipuzkoa o Francia, que este 6 de julio han disfrutado con el lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines, que supone el pistoletazo de salida de "las mejores fiestas del mundo" (Fuente: Europa Press)

La propia trayectoria de Hemingway ayuda a entender esa forma de concebir su valentía. Hijo de un médico de Illinois, trabajó como periodista desde muy joven y sirvió como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, donde resultó herido. Más tarde cubrió conflictos como la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial como corresponsal. Aventurero, no le faltó país por recorrer, desde las corridas de toros en España hasta la pesca de altura en Cuba o los safaris africanos. Todas esas vivencias alimentaron una obra literaria en la que el amor, la muerte, el sacrificio y la resistencia ante la adversidad se convirtieron en temas recurrentes.

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Durante sus últimos años sufrió graves problemas de salud física y mental. La depresión, agravada por diversos tratamientos médicos que afectaron a su memoria y capacidad de escritura, fue deteriorando progresivamente su estado. El 2 de julio de 1961, apenas siete años después de recibir el Nobel, Hemingway murió por suicidio en su casa de Ketchum, en el estado de Idaho, a los 61 años.