Ni ‘Parque Jurásico’ ni ‘Jumanji’: Así es la nueva película de Anne Hathaway y Ewan McGregor en la que se enfrentarán a los dinosaurios

Tráiler de la película 'El Final De Oak Street' dirigida por David Robert Mitchell.

Regresa uno de los directores más interesantes del cine independiente americano, David Robert Mitchell, responsable de It Follows o Lo que esconde Silver Lake. Después de ocho años de silencio, sorprende con una nueva película titulada El final de Oak Street y la confirmación de la secuela de It Follows, que se titulará They Follow.

Como no podía ser de otra manera, la premisa de El final de Oak Street, no podía ser más ‘marciana’. Después de que un extraño fenómeno cósmico arranque Oak Street de su entorno suburbano y transporte a sus habitantes a un entorno desconocido, los miembros de una familia, los Platt (matrimonio formado por Anne Hathaway y Ewan McGregor), tendrán que luchar por su supervivencia.

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El avance del nuevo trailer muestra primero una vida doméstica reconocible y después una ruptura abrupta de esa normalidad: calles dañadas, un barrio desplazado a otro tiempo y lugar y, al final, al menos un dinosaurio. La campaña de promoción no ha ocultado la presencia de varias criaturas prehistóricas ni el traslado completo de Oak Street a una nueva localización. Una premisa que podría recordar a Jumanji y a la saga de Parque Jurásico por la presencia de los dinosaurios pero que se encargará de darle la vuelta a todo eso gracias a la originalidad del director.

Un cruce entre lo cotidiano y lo extraordinario

La premisa combina así drama familiar, ciencia ficción, aventura, misterio y una amenaza que no se limita al peligro físico, sino también a la adaptación a un entorno que desafía toda lógica.

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Imagen de 'El final de Oak Street'

Ese cruce entre lo cotidiano y lo extraordinario encaja con la trayectoria de David Robert Mitchell, ya que estos elementos estaban presentes en sus anteriores películas, así como la ambientación en barrios residenciales, donde se instala la tensión y el terror en espacios que deberían resultar seguros.

La nueva película supone además la primera incursión de estudio de Mitchell, ya que la producción corre a cargo de J.J. Abrams a través de Bad Robot, y entre los productores ejecutivos figuran Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson y Tommy Harper.

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El proyecto ha atravesado un desarrollo prolongado y varios cambios de calendario. Antes se titulaba Flowervale Street y tuvo fechas previstas para mayo de 2025 y marzo de 2026 antes de fijar su lanzamiento definitivo el 14 de agosto de 2026.

El año de Anne Hathaway

El reparto principal lo encabezan, como hemos mencionado, Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Maisy Stella y Christian Convery, además de Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne y Chris Coy.

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Michael Gioulakis se encarga de la fotografía, Maya Shimoguchi firma el diseño de producción, John Axelrad asume el montaje, Michael Giacchino compone la música y Erin Benach diseña el vestuario. Esa combinación de nombres apunta a una construcción visual y sonora orientada a reforzar la extrañeza que ya anticipa el tráiler.

Anne Hathaway junto a Mery Streep en 'El diablo viste de Prada 2' (Macall Polay/20th Century Studios)

La película se integra además en un calendario especialmente cargado para Hathaway en 2026: tras El diablo viste de Prada 2, la actriz tiene pendiente de estreno La Odisea, de Christopher Nolan (17 de julio), Mother Mary, de David Lowery (31 de julio) y Verity. La sombra de un engaño, adaptación de, bestseller de Colleen Hoover(2 de octubre). No es la primera vez que la actriz se enfrenta a monstruos gigantes, recordemos que rodó a las órdenes del español Nacho Vigalondo Colossal.

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