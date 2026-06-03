El Coro Estable del Teatro Colón presenta un concierto con la historia de dos siglos de ópera

El Coro Estable del Teatro Colón presenta el concierto 'Grandes escenas corales' en la sala principal del coliseo lírico porteño

El Coro Estable del Teatro Colón presente este miércoles 3 de junio una función de carácter único que propone un recorrido en tiempo real por más de dos siglos de historia de la ópera, desplegando en la sala principal un repertorio que abarca tanto el bel canto italiano romántico como grandes escenas del siglo XX. El concierto, titulado Grandes escenas corales, se constituye como mapa sonoro integral de la ópera occidental, dirigido por el maestro Miguel Fabián Martínez y con Juan Ignacio Ufor en piano, en calidad de asistente de dirección del coro.

El proyecto difiere de los habituales conciertos de fragmentos: la selección contempla páginas representativas y bloques corales completos de Donizetti, Bellini, Verdi, Leoncavallo, Bizet, Vives, Panizza, Gershwin y Orff. Se incluyen obras como el «Bel conforto al mietitore» de L’elisir d’amore, fragmentos de I puritani y Anna Bolena, y dos de los coros más reconocibles del repertorio verdiano: «Fuoco di gioia» de Otello y «Patria oppressa» de Macbeth.

PUBLICIDAD

Este recorrido establece un itinerario ininterrumpido desde la escena europea decimonónica hacia el nacionalismo operístico argentino y los lenguajes norteamericanos del siglo XX. Uno de los puntos de inflexión programáticos es la inclusión del himno «Alta en el cielo» de Aurora (Panizza), composición clave en la historia de la ópera argentina y obra frecuentada en efemérides patrióticas oficiales.

Miguel Fabián Martínez dirigirá la función del Coro Estable del Teatro Colón

La historia de la ópera

El armado del repertorio contempla la presencia de Amadeo Vives, a través del Coro de Románticos de Doña Francisquita, así como la incorporación de dos episodios corales contemporáneos de proyección internacional: el «Oh, I can’t sit down!» del Porgy and Bess de Gershwin y el célebre «O Fortuna» de la Carmina Burana de Carl Orff.

PUBLICIDAD

Para este programa transversal, la dirección musical ha priorizado una progresión cronológica, iniciando por el bel canto temprano para derivar en el drama verdiano y desembocar, sin pausas, en expresiones del siglo XX que distan tanto en origen como en estilo.

Para el segmento verdiano, el formato abandona arias y dúos habituales, eligiendo exclusivamente escenas corales que han definido la popularidad de obras como Otello y Macbeth en la programación sinfónica. De Bizet se presentará «Sur la grève en feu» de Les pêcheurs de perles, fragmento de considerable demanda en producciones recientes.

PUBLICIDAD

La decisión de reunir, en una única velada y en la sala principal del Teatro Colón, material de orígenes tan disímiles, marca una apuesta curatorial que integra lo canónico con lo local. La participación del Coro Estable en funciones de este tipo responde a una tendencia de los últimos años en la gestión del coliseo, orientada a públicos tanto formados como nuevos.

[Fotos: Máximo Parpagnoli/prensa Teatro Colón]