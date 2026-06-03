Cultura

Marilyn Monroe vuelve a Londres en una muestra que reúne 200 piezas de su vida y su mito

La National Portrait Gallery abre una gran exposición sobre la estrella con fotos, vestidos, guiones y cartas que recorren su camino desde Norma Jean hasta el ícono que sigue fascinando al público

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Marilyn Monroe vuelve a Londres en una muestra que reúne 200 piezas de su vida y su mito (Foto: EFE/Guillermo Garrido)
Marilyn Monroe vuelve a Londres en una muestra que reúne 200 piezas de su vida y su mito (Foto: EFE/Guillermo Garrido)

Todas las Marilyn que caben en la breve vida de Marilyn Monroe, que murió a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, son el objeto de una ambiciosa exposición de retratos en la National Portrait Gallery de Londres, que se inaugura mañana para el gran público y podrá visitarse hasta el 6 de septiembre.

Marilyn Monroe, cuyo centenario se habría cumplido esta semana, ha sido sin duda una de las artistas más fotografiadas de todos los tiempos, rivalizando tal vez con la propia reina Isabel II, como destacó hoy la comisaria de la exposición, Rosie Broadley.

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La muestra consta de 200 objetos procedentes de distintos museos y colecciones privadas, y consiste principalmente en un recorrido por los retratos de la joven modelo Norma Jean, luego transformada en estrella cinematográfica, ya rebautizada como Marilyn Monroe.

Hay vestidos que ella llevó en algunos de los rodajes, unos zapatos blancos Ferragamo, guiones originales que ella tenía que aprenderse, cartas de admiradores, unas anotaciones que la artista hizo en el reverso de la carta de un restaurante... pero el verdadero valor de la muestra lo aportan los retratos.

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Marilyn Monroe
La National Portrait Gallery abre una gran exposición sobre la estrella con fotos, vestidos, guiones y cartas que recorren su camino desde Norma Jean hasta el ícono que sigue fascinando al público (Foto: EFE/Guillermo Garrido)

Imágenes de su adolescencia y su primera juventud -hay incluso una captura de un ‘fotomatón’ en 1940- dan paso luego a distintas series de fotografías de su carrera como actriz, con abundantes tomas de míticos rodajes como los de La tentación vive arriba (The Seven Year Itch) -la famosa toma de ella sujetándose la falda en una boca de ventilación callejera-, Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot) o Vidas rebeldes (The Misfits).

Una bomba seductora en una mujer quebradiza

Si ha sido la imagen de mujer carnal y seductora la que ha capturado el imaginario posterior, Marilyn era mucho más que eso, y los retratos muestran también a una mujer de inquietudes intelectuales -hay un retrato suyo leyendo el Ulyses de James Joyce-, o en otros momentos un ser frágil e inseguro que parece a punto de derrumbarse.

En algunos casos mirando a la cámara con un magnetismo que pocas actrices han conseguido, en otros captada espontáneamente en el descanso de un rodaje, o maquillándose en el lavabo de un aeropuerto, leyendo un periódico en un parque, tomando el sol en una playa o simplemente durmiendo. Da la impresión de que las cámaras la perseguían hasta en los actos más anodinos.

Los fotógrafos que la retrataron destacaron siempre su poderío ante la cámara fija: “Sabía llamar a la lente mejor que ninguna artista a la que haya fotografiado nunca”, dijo de ella Philippe Halsman, palabras que de una u otra manera repetirían casi todos sus retratistas.

Pero hubo quien supo ver que tras esa magia había algo quebradizo, y describían así su manera de posar: “Es una actuación simple, animada, de alegría contagiosa, pero probablemente acabará en lágrimas”, dijo de ella Cecil Beaten tras pasar una tarde fotografiándola en Nueva York.

Marilyn Monroe
Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inaugura una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty (Foto: EFE/Guillermo Garrido)

Halsman, Beaten, Eve Arnold, Inge Morath, Milton Greene... la lista de célebres fotógrafos que cayeron subyugados por la mirada de Marilyn Monroe es larguísima. Muchos de ellos trabajaban en revistas de moda como Town, Life, Vogue o Harper´s Bazar, que rivalizaban por llevar en su portada a una actriz que rompía moldes.

“Esta exposición explora cómo era Marilyn durante su vida, su determinación y su independencia -explicó la directora del museo, Victoria Syddall-. En un momento dado, ella montó su compañía de producción y dejó el sistema de los estudios de rodaje para garantizar los personajes en los que quería participar, y por ello (la exposición) celebra esta voluntad de crear su propia imagen, y el viaje que hizo hasta llegar allí“.

En 1962, meses antes de morir, la voluntad de Marilyn de dominar su imagen era tal que el fotógrafo Ben Stern, que pasó con ella varias horas en un hotel y trató de ‘ablandarla’ con caviar y champán para que accediera a posar de uno u otro modo, relató después que ella había exigido ver todas y cada una de las 2.500 tomas y se dedicó a descartar con tachaduras la mayoría de las imágenes porque daban una imagen demasiado ‘sexy’ de la que posiblemente ya se había hartado.

La muestra recoge los retratos póstumos que otros artistas hicieron de Marilyn con una vocación más ‘artística’, como tres célebres serigrafías de Andy Warhol o las pinturas de la artista ‘pop’ británica Pauline Boty, que la retrató justo después de su muerte.

Fuente: EFE

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