El lado más oculto de Leonora Carrington emerge en Santander con una obra guardada por décadas

Leonora Carrington, [atrib] 'Villa Pilar', 1940. Óleo sobre lienzo (Foto: Nathan Keay 2026 Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Santander)

Una pintura inédita de Leonora Carrington, titulada Villa Pilar, será exhibida al público por primera vez en el nuevo centro de Faro Santander a partir del 8 de septiembre. La obra, que permaneció oculta durante décadas, integrará la exposición Leonora Carrington: el surrealismo sintomático, que formará parte del programa inaugural del espacio ubicado en el Edificio Pereda, antigua sede principal del banco y una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad de Santander, en la comunidad autónoma de Cantabria, al norte de España.

El cuadro, un óleo sobre lienzo realizado por Carrington en 1940 durante su hospitalización en el sanatorio del Dr. Luis Morales en Santander, fue dedicada y entregada por la artista a su médico al dejar la clínica. Villa Pilar presenta a cuatro criaturas antropomórficas identificadas con el imaginario de Carrington. Hasta ahora, esta pintura era propiedad de la familia Morales y no había sido expuesta ni reproducida públicamente.

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La organización de Faro Santander destacó que la recuperación de este cuadro permitirá un mayor conocimiento del periodo que Carrington vivió en la ciudad cántabra. El director del centro, Daniel Vega, señaló que la artista concibió durante su estancia en Santander “uno de los testimonios autobiográficos más sobrecogedores de la literatura del siglo XX, Memorias de abajo (1944), y desarrolló una serie de dibujos y pinturas vinculados a esa experiencia”.

Leonora Carrington, 'Down Below', 1940. Óleo sobre lienzo (Foto: Gallery Wendi Norris, San Francisco 2026 Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Santander)

La exposición que será inaugurada el 8 de septiembre, coorganizada con el Freud Museum de Londres, supone la primera presentación conjunta en Santander de las dos obras que Carrington realizó en la ciudad: la mencionada Villa Pilar y Down Below. Esta última fue entregada por Carrington en Madrid, en 1941, al diplomático mexicano Renato Leduc, quien la ayudó en su huida a Nueva York. Será la primera vez que ambas obras se exhiban juntas en la ciudad de Santander, lugar donde fueron pintadas.

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Ambas piezas serán exhibidas junto a una selección de dibujos de sus cuadernos elaborados en ese periodo, hasta ahora dispersos. La muestra aborda la etapa en que Leonora Carrington, tras huir de la Francia ocupada por los nazis, ingresó en el sanatorio cántabro, donde permaneció internada entre el 24 de agosto de 1940 y el 1 de enero de 1941. Durante ese periodo, médicos del centro alentaron a la artista a dibujar como parte de su tratamiento. De esa fase salió, además de los dibujos, la creación de Down Below y Villa Pilar.

La comisaria Vanessa Boni describió la pintura inédita como “un óleo sobre lienzo con un paisaje de volcanes, en el que aparecen el caballo libre —símbolo del alter ego de Carrington—, la hiena rebelde, el pavo real y un perro blanco guardián”.

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El nuevo espacio cultura Faro Santander será inaugurado el 8 de septiembre con la muestra 'Leonora Carrington: el surrealismo sintomático' (Foto: Fundación Banco Santander)

El recorrido de la exposición se completa con objetos pertenecientes al médico y psicoanalista Sigmund Freud, incluidas figuras antiguas del Antiguo Egipto que representaban a Osiris y Anubis. La exhibición incorpora, además, un espacio donde el público podrá explorar los sistemas simbólicos que atravesaron la obra de Carrington, como la alquimia y el tarot. La artista diseñó su propio mazo de cartas en 1955, cuyos arquetipos y referentes visuales también forman parte del programa pedagógico de la muestra.

El cuadro Villa Pilar será publicado por primera vez en el catálogo oficial de la exposición, cuya edición incluye un capítulo del psiquiatra Salomon Grimberg sobre el contacto entre la artista y el Dr. Morales, así como reproducciones y ensayos sobre las piezas presentadas. El catálogo estará disponible en la tienda del centro desde el inicio de la exposición.

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La muestra Leonora Carrington: el surrealismo sintomático abrirá al público entre el 8 de septiembre de 2026 y el 10 de enero de 2027 en la sede de Faro Santander, ubicada en Paseo de Pereda 9-12, Santander. La sede está ubicada en el edificio Pereda, antigua sede principal del Banco Santander, y cuenta con un diseño arquitectónico del británico David Chipperfield. El espacio dedicará una planta a la Colección Banco Santander y otra a exposiciones temporales, mientras que un área intermedia será destinada a actividades familiares y experimentación artística vinculada a la comunidad de Cantabria.