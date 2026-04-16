Cultura

La Noche de las Ideas celebra sus diez ediciones con debates y arte en el Teatro Colón

Más de veinte expertos de Francia y Argentina se reúnen en Buenos Aires para dos días de charlas, exposiciones y performances centradas en los desafíos contemporáneos, la innovación y el combate a la desinformación

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La Noche de las Ideas
La Noche de las Ideas celebra sus diez ediciones con debates y arte en el Teatro Colón (Foto: archivo)

La décima edición de La Noche de las Ideas reunirá a más de una veintena de expertos de Francia y Argentina en Buenos Aires, los días 22 y 23 de mayo, con acceso gratuito en el Teatro Colón. El evento, impulsado por el Institut français d’Argentine y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, pondrá en primer plano el debate sobre innovación, derechos humanos y la lucha contra la desinformación, bajo el lema de la edición 2026: "Abrir caminos".

La programación en Buenos Aires abarcará 14 actividades que incluirán charlas, exposiciones y performances artísticas. El evento contará con la participación de Asma Mhalla, investigadora francesa especializada en la alianza entre movimientos neofascistas y el sector tecnológico, y de Camille Froidevaux-Metterie, filósofa referente del pensamiento feminista contemporáneo en Francia y autora de seguimientos sobre procesos judiciales notables como el caso Pélicot. El filósofo Michaël Foessel, conocido por sus estudios sobre los riesgos de la democracia, también participará en las jornadas.

La Noche de las Ideas, surgida en Francia en 2016, se ha consolidado como una plataforma global para la reflexión colectiva entre intelectuales, artistas, estudiantes e investigadores, proponiendo el intercambio entre disciplinas y generaciones. Este año la consigna “Abrir caminos” busca articular saberes críticos, ciencias, prácticas artísticas y derechos humanos para abordar los desafíos de emancipación en un contexto definido por tensiones políticas, sociales, ambientales e informativas.

Teatro Colón de Buenos Aires de noche, con su fachada beige iluminada. Se ven vehículos en una calle, edificios urbanos y una pantalla exterior
El icónico Teatro Colón de Buenos Aires será la sede de la nueva edición de La Noche de las Ideas

Un eje destacado será la lucha contra la desinformación y la apuesta por la innovación y nuevos formatos de participación, con énfasis en la articulación de propuestas artísticas y debates de ideas. Además, la edición extenderá su alcance a ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, La Plata, Pinamar, Tandil, Mar del Plata y Jujuy, con apoyo de las Alianzas Francesas, universidades y gobiernos locales.

El programa en Buenos Aires sumará la participación de figuras internacionales como Maud Quessard, directora del área “Influencias y guerra informativa” en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de Francia; Christophe Ventura, especialista en América Latina del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París; y Antoine Lilti, historiador y profesor en el College de France. Se suman la filósofa Emma Carenini, especialista en filosofía de las ciencias y del sol; la escritora Phoebe Hadjimarkos Clarke; y la arquitecta Frédérique Jonnard, reconocida por integrar sostenibilidad y técnicas constructivas tradicionales en la arquitectura contemporánea.

Retrato de un hombre de mediana edad con barba, gafas y una camiseta blanca con el símbolo Pi y sus dígitos, con un micrófono de solapa
Desde Argentina, participará el biólogo e investigador del CONICET Diego Golombek

Desde Argentina, participarán el biólogo e investigador del CONICET Diego Golombek, el filósofo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba Martín Adrian De Mauro Rucovsky, la socióloga Melina Vázquez, especialista en juventudes y políticas públicas, el politólogo y periodista de Le Monde diplomatique en España José Natanson, y la investigadora Melisa Argento, enfocada en conflictos socioambientales vinculados al extractivismo del litio en América Latina.

En las jornadas, que serán coorganizadas en Buenos Aires por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), también habrá lugar para performances artísticas y experiencias interdisciplinarias dedicadas a la circulación de ideas. El evento cuenta además con el auspicio principal de Medifé y el acompañamiento de SIPED Búzios, CFA UBA y Novotel. La Noche de las Ideas fue concebida como respuesta a la necesidad de nuevas plataformas de encuentro intelectual frente a los desafíos del mundo actual. En su décima edición el compromiso con la “participación activa de las juventudes” y la consolidación de un espacio donde converjan innovaciones artísticas y debates críticos sobre derechos humanos y futuros posibles.

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