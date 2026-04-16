Cultura

Juan José Campanella presenta “The Opera Locos”: el show que une ópera, rock y mucho humor

La obra creada por la compañía española Yllana llega a El Politeama después de triunfar en Europa, con un elenco explosivo y una fusión de clásicos de la ópera, el pop y el rock internacional

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El estreno de "The Opera Locos" en El Politeama combina ópera y humor gestual bajo la producción de 100 Bares Producciones
El estreno de "The Opera Locos" en El Politeama combina ópera y humor gestual bajo la producción de 100 Bares Producciones

El estreno de The Opera Locos marcará la llegada a Buenos Aires de una de las propuestas escénicas más comentadas de los últimos años. El 16 de abril a las 20 horas, El Politeama albergará el debut local de la obra creada por la compañía española Yllana y presentada por Juan José Campanella. La producción, a cargo de 100 Bares Producciones y PAC – Performing Arts Content, suma a Buenos Aires a la lista de escenarios de España, Francia y Londres con gran éxito.

La puesta en escena reúne a cinco intérpretes que abordan un repertorio donde la ópera clásica y la música popular conviven. Durante la función, se interpretarán arias de títulos emblemáticos como La Traviata y Madama Butterfly, además de versiones de canciones asociadas a figuras como Whitney Houston, Mika, Frank Sinatra y Elton John. La narrativa se sostiene en personajes reconocibles dentro del universo lírico: Alfredo, tenor de trayectoria destacada; Enrique, barítono de precisión; Franelli, contratenor que se inclina por el pop; María, soprano de perfil soñador; y Carmen, mezzosoprano de temperamento fuerte.

La compañía española Yllana presenta una fusión de grandes títulos de ópera con éxitos de rock y pop en "The Opera Locos"
La compañía española Yllana presenta una fusión de grandes títulos de ópera con éxitos de rock y pop en "The Opera Locos"

De acuerdo con la información difundida por 100 Bares Producciones, The Opera Locos cuenta con dirección artística de Joe O’Curneen y David Ottone, y dirección musical de Marc Álvarez y Manuel Coves. El elenco está conformado por Constanza Díaz Falú, Francisco Morales Quiroga, Julián Molinero, Laura Pirruccio y Lucas Alvan. La obra ha realizado giras internacionales durante más de ocho años y ha recibido reconocimientos en varios países europeos.

Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro Politeama, Paraná 353; C. A. B. A.

Fuente y fotos: prensa The Opera Locos.

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