Los detalles del operativo de seguridad para el Superclásico: la decisión con el micro de Boca y qué pasará con la barra de River

El último River-Boca en el Monumental: terminó con triunfo local por 2 a 1 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Superclásico, el partido más esperado del año, será, visualmente, una fiesta. Y como la idea es que nada empañe lo que pase fuera del campo de juego, el operativo de seguridad estará acorde a lo que se espera: un domingo súper espectacular. Con más de 1800 efectivos entre policías, agentes de control urbano, uniformados de tránsito, efectores del cuerpo de Prevención de Espectáculos Masivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, más los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes trabajarán controlando el derecho de admisión del programa Tribuna Segura, que maneja el gobierno nacional y los casi 700 hombres de seguridad privada que aporta el club, todo estará dispuesto para que el River-Boca modelo 2026 se lleve a cabo en total paz y tranquilidad.

Por eso, en la reunión de este mediodía se terminó de delinear un operativo con varias aristas peculiares: habrá cuatro caminos alternativos para la llegada del micro de Boca al Monumental, que no serán informados previamente a ninguno de los dos clubes y se tomará la decisión en el momento sobre cuál es el más conveniente de acuerdo a la afluencia de público. Por otro lado, habrá tres anillos de seguridad desde la avenida Libertador de un lado y desde la zona de la Costanera del otro, más los que circundan los ingresos desde Monroe y también Udaondo, para cercar toda la zona y que no llegue hasta los molinetes del estadio nadie que no tenga su localidad.

¿Qué puede pasar con los famosos trapitos que se hacen un festín en cada evento masivo? La ciudad viene trabajando en pos de limitarlos y se asegura que hasta los límites cuanto menos de las vías del ferrocarril habrá un control exhaustivo. Se verá. Lo mismo en el caso de la venta ambulante de merchandising ilegal y de comida y bebida al paso. Las puertas del estadio abrirán a las 14 horas y habrá un ingreso exclusivo para aquellos que concurran con menores de 12 años. Obviamente, como todo el estadio está vendido, habrá que ir con la entrada física o el carnet según el caso y el documento de identidad que deberá coincidir con el poseedor del ticket. Caso contrario, aseguran, no se ingresará al match. Además en varios accesos al Monumental River ya tiene en utilización la tecnología de Face ID, de reconocimiento facial y que es la mejor de todas para combatir la reventa de entradas. Por ahora es el único club en la Argentina que lo aplica.

¿Qué pasará con el famoso tema de la barra brava que viene ingresando por goteo desde hace ya más de un año? Se asegura que podrá poner las banderas como está ocurriendo últimamente, pero que la cúpula Borracha seguirá teniendo el derecho de admisión. Si bien algunos creen que ya es demasiado tiempo de castigo (en la mayoría de los casos llevan más de cinco años sin asistir al Monumental) y que se podría rever en algún momento la medida, no será para este partido. Y tampoco se esperan problemas internos, ya que si bien hay sectores que se miran con recelo, la barra viajó al debut del equipo del Chacho Coudet a Bolivia por la Copa Sudamericana en dos micros, uno para cada grupo de la Sívori, y no hubo conflictos.

Ariel Calvici, líder de una de las facciones de la barra de River

Así, desde fuera del estadio estarán monitoreando todo los hermanos Mauro y Leandro Ferreras por un lado y Ariel el Pato Calvici por el otro. Dentro del Monumental, cada uno tiene su responsable que en definitiva actúa como si fueran sus ojos y oídos entre los que se cuenta como uno de los más importantes a Matías Joel Sacco, ex jefe de la barra brava de Platense.

El que se perderá el partido será Iván Matías Yahari, hombre fuerte de la barra brava de Deportivo Laferrere en el Ascenso y de River en Primera, que había ingresado a Los Borrachos por gestión del Pato Ariel. El martes fue detenido en un country de Canning por la Policía Federal, que lo venía buscando hace seis meses, cuando se lo acusó de homicidio agravado a la salida de un partido que Midland le ganó de visitante a Laferrere el 1/11/25. Ese día, junto a otros dos capos de la barra, persiguió en su camioneta a un rival al que tras darle alcance, según la causa judicial, le disparó a quemarropa en el pecho, provocándole la muerte. Además de detenerlo, se le incautaron una nueve milímetros cargada y lista para ser utilizada y tres teléfonos celulares. Muchos integrantes de la barra están inquietos por saber qué tipo de información Yahari tenía guardada en esos dispositivos electrónicos.

Sí tendrá presencia la barra en el Monumental con las banderas y los bombos, que ya fueron autorizados. Se pondrán el que lleva el logo de la barra y el nombre con los colores de River, y otro igual con los colores de Argentina. Además habrá un set de percusión ya aprobado. Y el Monumental se vestirá con tirantes plásticos rojos y blancos distribuidos por todos los sectores altos, medios y bajos. En cambio, y a diferencia de la gran mayoría de los superclásicos, esta vez River no pidió autorización para tirar fuegos artificiales, ni siquiera las bombas de humo que solían usarse cada vez que el equipo salía del túnel hacia el punto central.

Así, la fiesta está preparada. Sólo falta que se dé inicio para que en las tribunas y en el césped estemos ante un espectáculo inolvidable en lo que será el primer superclásico del Chacho Coudet como técnico de River Plate y el primero de visitante de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, ya que el único que dirigió fue de local en noviembre pasado en La Bombonera, con victoria Xeneize por dos a cero.