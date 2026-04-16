Moria Casán dio su versión de la relación de Sofía Gala y Fito Páez: “Está a prueba la pareja”

Moria Casán y Ceciia Roth hablaron de la relación que une a Fito Páez y Sofía Gala

La confirmación de la relación entre Sofía Gala y Fito Páez se produjo en un contexto televisivo cargado de complicidad familiar y datos de primera mano. Todo sucedió durante una emisión del programa de Moria Casán, madre de la actriz, quien invitó a Cecilia Roth, exmujer de Páez y madre de su hijo Martín. La conversación, que osciló entre el humor y la confidencialidad, terminó de instalar el rumor en el centro del espectáculo argentino.

Sin rodeos, la diva abordó el tema: “¿Qué opinás vos de este runrún que está saliendo de nuestro querido Rodolfo Páez y nuestra querida Sofía Gala Castiglione? ¿Qué pasa? Fito ha sido tu marido, vos lo conocés. ¿Qué opinás? ¿Sabés algo? Porque mi hija a mí mucho no me cuenta”. El tono directo de la conductora puso sobre la mesa el tema que hasta entonces circulaba en versiones cruzadas y comentarios de redes sociales.

Cecilia optó por responder con mesura: “A mí tampoco, nada me cuentan. Y hacen bien…”. Pero entre risas, la actriz compartió un episodio que resultaría clave para la confirmación: “El otro día mi hijo me dijo: ‘Che, papá me dijo que...’ Ay, lo voy a decir. Me va a matar. ‘Papá me dijo que está con Sofía’”. Según Roth, la información llegó de boca de Martín, el hijo que tuvo con Páez, quien le transmitió el estado actual del vínculo entre su padre y la actriz. Roth agregó un detalle de la relación entre ambos: “Martín la quiere mucho, se conocen desde hace muchos años. Se adoran. Eso lo dijo mi hijo, yo no digo nada. Yo no digo nada”.

Además de la publicación en su feed, Fito Páez recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de amor a Sofía Gala (Instagram)

En ese intercambio televisivo, Moria sumó su perspectiva personal: “Son divinos. Está a prueba la pareja. La verdad que son dos personas hermosas, los adoro. Y si la vida, en este momento de la vida, los une para que estén bárbaros, bienvenido sea. Son unos hermosos. Amo a mi hija, lo quiero muchísimo a Rodolfo y bueno, es un ser muy amoroso, muy protector, muy amoroso. Buena gente”. La conductora no solo expresó cariño por ambos, sino que también remarcó el afecto y la protección que percibe en la actitud de Páez.

Roth agregó una frase breve que resume su percepción: “Rodolfo sabe querer de verdad”. Casán coincidió y profundizó: “Sí, es un rey. Sabe querer y sabe cómo agasajar a una mujer. Y creo que están divinos y ojalá les vaya brutal. Yo no me meto demasiado, pero bueno”. La charla cerró con complicidad y una cuota de humor: “Nosotras no dijimos nada”, repitió Roth, remarcando la decisión de ambas de no intervenir ni opinar sobre la vida sentimental de sus familiares.

Las especulaciones sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez no surgieron de la nada. A principios de año, tras el cumpleaños de la actriz, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, pero uno en particular captó la atención: el saludo del rosarino en Instagram. El músico compartió una imagen de ambos juntos, tomada durante un viaje en avión, donde Sofía lanzaba un beso con los labios pintados de rojo y él sonreía a su lado.

Fito Páez dedicatoria a Sofia Gala

El texto que acompañó la foto fue contundente: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. La respuesta de Sofía fue pública y con el mismo tono afectuoso: “te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo”. Este intercambio, visible para los seguidores de ambos, generó una ola de comentarios y rumores sobre la naturaleza del vínculo entre los dos artistas.

El público y la prensa comenzaron a especular sobre la relación, interpretando la calidez y cercanía de los mensajes como un indicio de algo más que una amistad. El episodio de Instagram se transformó en el punto de partida para que la noticia ganara espacio en el espectáculo.

La cantante Fabiana Cantilo también fue consultada en las últimas horas sobre el tema y no esquivó la pregunta. En sus declaraciones, Cantilo relató: “Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel”. Según la versión que recibió, la relación entre Fito Páez y Sofía Gala se mantendría en el plano de la amistad, aunque con una cercanía que no pasó inadvertida para quienes los rodean.

Fabiana Cantilo: Sofía Gala no es la novia de Fito

El testimonio de Cantilo añadió una capa nueva a la historia, mostrando que incluso dentro del círculo íntimo de los protagonistas existía cierta ambigüedad sobre la naturaleza exacta del vínculo. Aun así, la confirmación pública por parte de los familiares directos terminó de instalar la noticia en la agenda mediática.

El modo en que Moria Casán y Cecilia Roth abordaron el tema frente a cámaras aportó una dimensión de naturalidad y complicidad a la noticia, lejos de cualquier tono de escándalo. La conversación mostró que ambas mujeres, con trayectorias públicas y familiares cruzadas, optaron por no entrometerse en los detalles de la relación, priorizando el respeto y el cariño por sus seres queridos.

La relación entre Sofía Gala y Fito Páez se instaló así en el centro de la escena mediática, impulsada tanto por gestos públicos como por declaraciones familiares que, sin buscarlo, terminaron por confirmar lo que hasta hace poco era solo un rumor.