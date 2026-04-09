Cultura

Tip de ortografía del día: informar de algo e informar algo, construcciones adecuadas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

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Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

El verbo informar , con el sentido de ‘hacer saber algo a alguien’, puede construirse de dos formas: informar a alguien de algo («Las informó de las novedades») o informar algo a alguien («Les informó las novedades»).

A la hora de utilizar el verbo informar , son igualmente válidas dos construcciones, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas , pero el uso de los pronombres varía según cuál se utilice. A continuación se explican ambas opciones.

Es la construcción preferida en la lengua culta de España y también se documenta en el español americano. Aquello sobre lo que se informa se expresa con un complemento que comienza por la preposición de o sobre : «El comité informará sobre los contratos a primera hora». En el caso de que ese complemento sea una oración que comience por que , se mantiene igualmente la preposición : «Me informaron de que no habían recibido el documento».

La persona a la que se informa es el complemento directo , por lo que, si se expresa mediante un pronombre, este será lo(s) o la(s) , en función de si el referente es masculino o femenino: «Los informaron de que mañana no tendrían que volver», «La informé lo antes posible».

Se recuerda que, si el complemento directo alude a personas de sexo masculino, se considera válido también usar le(s) : «Le informaron de que no llegarían a tiempo».

Es la forma habitual de construir el verbo en la mayor parte de América. Aquello que se informa es el complemento directo y no se introduce con preposición: «Creo que informaré mi marcha hoy». La persona a la que se informa es el complemento indirecto , por lo que le corresponde el pronombre le(s) o , si aparece delante de otro pronombre átono, se : «Le informaré las novedades mañana», «Se lo informaron muy tarde».

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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