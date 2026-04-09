Cultura

La escritora Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente automovilístico en Francia

La autora de “Matate, amor” chocó en una ruta en el campo, donde vive. Fue trasladada a un hospital regional y está fuera de peligro

Guardar
Ariana Harwicz portada Matate, amor nueva

Este sábado, en una ruta de la campiña francesa, donde vive, la escritora argentina Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente de auto. La autora de “Mátate, amor” fue trasladada en helicóptero a un hospital regional y está fuera de peligro. Quienes viajaban en el otro auto -tres jóvenes- también están con vida.

“A los costados había flores amarillas, colzas, nada más”, contó Harwicz a Infobae. “Claro que podía haber muerto, pero todo el tiempo podemos morir”, acotó la autora, reconocida por sus textos duros y una mirada que ataca convenciones tales como la felicidad de la maternidad y el amor de pareja, a la vez que exalta del deseo femenino y señala como se lo cuestiona.

Harwicz iba sola, al volante de un Clío 5 y estaba pasando cerca de una iglesia gótica cuando los autos chocaron. “Siempre pensé que iba a tener un accidente de auto porque lo escribí, como una especie de traspaso mafioso y envenenado de una cosa a otra”, dice.

Ariana Harwicz en la campiña francesa
Ariana Harwicz en la campiña francesa, donde vive

Efectivamente, en Matate, amor, hay una escena en que la protagonista huye en auto de manera un poco enloquecida, como un símbolo de su necesidad escapar de la rutina y el sinsentido que la están atrapando. También hay accidentes de auto en otras dos novelas de Harwicz: La débil mental y Precoz. Y en Perder el juicio, de 2024, una madre escapa en auto con sus hijos a través del país. Hasta en Dementia, la ópera que estrenará el 31 de mayo en el Teatro Colón, hay un accidente de auto.

Como si fuera poco, Una linda depresión, el próximo libro de Harwicz, que saldrá en 2027, empieza con un policía angustiado contando un accidente de auto que tuvo en la niñez cuando vivía en el mar.

Nacida en Buenos Aires, Ariana Harwicz vive en en Francia desde 2007. En 2012 pagó de su bolsillo una edición de su primera novela, Matate, amor, que el año pasado fue llevada al cine con producción de Martin Scorsese y con Jennifer Lawrence y Robert Pattison como protagonistas. La novela -y la película lo capta bien- trata de tener un hijo, de estar aislada, de tener la vida en pausa por la maternidad, de criar como extranjera, de la diferencia entre lo que se espera y lo que se exige a una mujer y lo que se le pide a un varón en esa situación. Trata de qué sentido tiene la vida, de cómo se lo busca, de cómo se puede sentir que ese sentido se desvanece en cada cambio de pañales, incluso antes de haber encontrado cuál era.

book img

De regreso a casa

Por Ariana Harwicz

eBook

Gratis

Descargar

La maternidad y la extranjería también aparece en Perder el juicio. Allí una mujer extranjera en Francia -¡cómo ella!- es apartada de sus hijos después de acusarla de algo así como promiscuidad. Y lo que hace a partir de eso…

En 2019, mientras tanto, publicó Degenerado, donde la autora se pone en la mente de un hombre acusado de pedofilia y le da voz.

A fines, de mayo, entonces, se estrenará en el Teatro Colón Dementia, una ópera cuyo guión fue encargado especialmente a Harwicz. La autora estará en Buenos Aires, ya plenamente recuperada, para disfrutar la obra, con música de Oscar Strasnoy.

Temas Relacionados

Ariana HarwiczLiteratura argentina

Últimas Noticias

“La Argentina de Francisco”: un documental italiano viaja a los orígenes del papa argentino

La obra, presentada en la Filmoteca Vaticana, recorre la vida de Jorge Mario Bergoglio, mostrando cómo su experiencia como sacerdote jesuita en barrios porteños anticipó su magisterio como obispo de Roma

“La Argentina de Francisco”: un documental italiano viaja a los orígenes del papa argentino

Guillermo Francella recibe un importante premio internacional por su “sobresaliente” trayectoria

El actor será galardonado con el Premio Platino de Honor por su amplia trayectoria que abarca cine, televisión y teatro

Guillermo Francella recibe un importante premio internacional por su “sobresaliente” trayectoria

Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

Cineastas, curadores y artistas redibujan las formas de expresión y gestión creativa en una revisión contemporánea del papel femenino

Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

Comienza Art París con muy poca presencia latinoamericana

Un evento que inicia en el renovado Grand Palais de París reúne a 165 galerías, dando especial protagonismo a propuestas francesas y a la reivindicación de artistas poco reconocidos en el panorama global

Comienza Art París con muy poca presencia latinoamericana

Leer Corea en Buenos Aires: la revolución del libro ilustrado y el poder de las imágenes

Uestereotipos. Obras premiadas, historias urbanas y emociones intensas dialogan en una muestra que transforma la manera de mirar los librosn recorrido entre arte visual y narrativo que desafía

Leer Corea en Buenos Aires: la revolución del libro ilustrado y el poder de las imágenes
DEPORTES
El llanto de una estrella de Italia en medio de la polémica interna por no clasificar al Mundial: “No le pedí un euro a la Selección”

El llanto de una estrella de Italia en medio de la polémica interna por no clasificar al Mundial: “No le pedí un euro a la Selección”

Platense tendrá su estreno en Copa Libertadores ante un rival de peso como Corinthians: hora, TV y posibles formaciones

Una ex figura del Chelsea respaldó a Enzo Fernández en medio del conflicto y criticó al entrenador: “Es un egocéntrico”

El impactante relato de un ciclista tras padecer complicaciones médicas luego de un accidente: “Mis órganos estaban en contacto con la piel”

La ingeniosa estrategia de los hinchas del Bayern que revolucionó las redes antes del cruce con el Real Madrid

TELESHOW
La muerte de Silvina Luna: se conoció el primer tráiler del documental en primera persona sobre su calvario

La muerte de Silvina Luna: se conoció el primer tráiler del documental en primera persona sobre su calvario

“¿Le diste a algún compañero de Sex?“: la inesperada respuesta de Cachete Sierra sobre su experiencia en la obra

José Chatruc enfrentó las burlas por su relación con Sabrina Rojas: “Me putean más que cuando jugaba”

Magui Bravi celebró el nuevo premio internacional de su película: “Me sorprende todo lo que pasa”

Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Rusia devolvió a Ucrania los restos de 1.000 soldados en el último canje de cuerpos entre los dos países

Rusia devolvió a Ucrania los restos de 1.000 soldados en el último canje de cuerpos entre los dos países

El régimen de Irán negó que vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de EEUU e Israel

Seúl aclaró que la reducción de tropas en la frontera intercoreana será gradual hasta 2040

Vladimir Putin aún no tomó una decisión sobre una posible tregua pascual

La historia de Patrick: el niño que desapareció en Honduras camino a clases y fue rescatado tras un despliegue nacional