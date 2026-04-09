La escritora Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente automovilístico en Francia

Este sábado, en una ruta de la campiña francesa, donde vive, la escritora argentina Ariana Harwicz tuvo un fuerte accidente de auto. La autora de “Mátate, amor” fue trasladada en helicóptero a un hospital regional y está fuera de peligro. Quienes viajaban en el otro auto -tres jóvenes- también están con vida.

“A los costados había flores amarillas, colzas, nada más”, contó Harwicz a Infobae. “Claro que podía haber muerto, pero todo el tiempo podemos morir”, acotó la autora, reconocida por sus textos duros y una mirada que ataca convenciones tales como la felicidad de la maternidad y el amor de pareja, a la vez que exalta del deseo femenino y señala como se lo cuestiona.

Harwicz iba sola, al volante de un Clío 5 y estaba pasando cerca de una iglesia gótica cuando los autos chocaron. “Siempre pensé que iba a tener un accidente de auto porque lo escribí, como una especie de traspaso mafioso y envenenado de una cosa a otra”, dice.

Ariana Harwicz en la campiña francesa, donde vive

Efectivamente, en Matate, amor, hay una escena en que la protagonista huye en auto de manera un poco enloquecida, como un símbolo de su necesidad escapar de la rutina y el sinsentido que la están atrapando. También hay accidentes de auto en otras dos novelas de Harwicz: La débil mental y Precoz. Y en Perder el juicio, de 2024, una madre escapa en auto con sus hijos a través del país. Hasta en Dementia, la ópera que estrenará el 31 de mayo en el Teatro Colón, hay un accidente de auto.

Como si fuera poco, Una linda depresión, el próximo libro de Harwicz, que saldrá en 2027, empieza con un policía angustiado contando un accidente de auto que tuvo en la niñez cuando vivía en el mar.

Nacida en Buenos Aires, Ariana Harwicz vive en en Francia desde 2007. En 2012 pagó de su bolsillo una edición de su primera novela, Matate, amor, que el año pasado fue llevada al cine con producción de Martin Scorsese y con Jennifer Lawrence y Robert Pattison como protagonistas. La novela -y la película lo capta bien- trata de tener un hijo, de estar aislada, de tener la vida en pausa por la maternidad, de criar como extranjera, de la diferencia entre lo que se espera y lo que se exige a una mujer y lo que se le pide a un varón en esa situación. Trata de qué sentido tiene la vida, de cómo se lo busca, de cómo se puede sentir que ese sentido se desvanece en cada cambio de pañales, incluso antes de haber encontrado cuál era.

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La maternidad y la extranjería también aparece en Perder el juicio. Allí una mujer extranjera en Francia -¡cómo ella!- es apartada de sus hijos después de acusarla de algo así como promiscuidad. Y lo que hace a partir de eso…

En 2019, mientras tanto, publicó Degenerado, donde la autora se pone en la mente de un hombre acusado de pedofilia y le da voz.

A fines, de mayo, entonces, se estrenará en el Teatro Colón Dementia, una ópera cuyo guión fue encargado especialmente a Harwicz. La autora estará en Buenos Aires, ya plenamente recuperada, para disfrutar la obra, con música de Oscar Strasnoy.