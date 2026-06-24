Los posteos de un menor que se grababa con armas de fuego y disparando en un polígono: “Los policías te revisan la pechera”

El menor disparaba en un polígono

“Como Escobar dijo: si no brilla no es oro”. Ese fue uno de los posteos que publicó un menor de 16 años que fue notificado de una causa en su contra por intimidación pública. Sucede que la leyenda acompañaba una foto de dos aparentes armas de fuego apoyadas sobre una manta o alfombra. Se trata, probablemente, de una escopeta semiautomática y una pistola 9 mm.

La publicación encendió las alarmas de la “Mesa de Análisis - Eventos Tiroteos en Establecimientos Educativos” conformada por Cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense.

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Imputaron a un menor que se grababa disparando y subía a redes los videos con armas de fuego

El adolescente, identificado como A.N.J., también subió a su cuenta de Instagram un video en el que sacaba un revólver de un bolso adherido a su bicicleta y se mofaba: “Los policías te revisan la pechera”. Otro posteo, con su rostro tapado, sujetando un arma larga en cada mano.

Los investigadores hallaron, además, el 12 de mayo pasado, videos del imputado, practicando tiro en un polígono habilitado, bajo la instrucción de un hombre a quien señalan como su padre, instructor, quien fue notificado del expediente contra su hijo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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Tras la investigación, en la que se identificó al menor detrás de esos posteos, en las últimas horas se realizó un allanamiento por pedido de la UFI N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Sabrina Cladera, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 que encabeza María José Lescano, ambos del Departamento Judicial La Plata.

En el procedimiento se secuestraron 25 armas. Entre lo secuestrado figuran cartuchos calibre 12/70 y municiones de calibres .357, .40, .45, .44 Magnum, .380, .25, .32, .22, 9 mm, .38 y 16. En total, 4.217 cartuchos y 2.487 municiones.

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También fueron incautados un celular, un equipo de recarga y una remera con la inscripción dos águilas enfrentadas blancas y rojas con inscripción del lado izquierdo, un símbolo ligado a la derecha nacionalista.

La “Mesa de Análisis - Eventos Tiroteos en Establecimientos Educativos” se creó tras la ola de amenezas e intimidaciones registradas en colegios de la provincia, tras el tiroteo en una escuela de San Cristobal, en Santa Fe, en el que un chico de 16 años, armado con la escopeta de su abuelo, mató a uno de sus compañeros de 13 años.

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Las armas secuestradas

El lote incluyó una escopeta Ithaca calibre 12, una escopeta semiautomática Molot Vepr-12 (la de la foto), una Ballester Molina calibre .22LR y un revólver Ruger Super Redhawk Alaska calibre .44.

La nómina también incorporó una Sibian Armory G9, una Palmetto State Armory AK-V Pistol, una Benelli M2, una Akkar Stopping Power, una Beretta 1301, una High Standard Pump, una Bersa TPR9XT y una Glock 17. A eso se sumaron otra Benelli M2, una carabina Sig Sauer Sig522, una Smith & Wesson M&P 15-22, una Bersa Thunder 9 PRO y una Mahely Caballería.

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El inventario siguió con una escopeta Brenta GV calibre 28, un pistolón Iema calibre .32, una Jennings J-22, una Beretta 1915-1919 calibre 7,65 Browning, una Walther PK .380 ACP, una Beretta 96 calibre .40, una Tanfoglio Force calibre .45 ACP y una pistola Phoeni calibre .22LR.

Se trata de armamento que es posible conseguir en el mercado civil.

Tras el procedimiento, se impartieron directivas para remitir los secuestros a la oficina de efectos y realizar un informe técnico de las armas, además de tomar fotografías.

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