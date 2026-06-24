El Mundial de los millonarios: los jugadores con los mayores ingresos y contratos récord en la historia del fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reúne a los 11 futbolistas con mayores ingresos, que suman 950 millones de dólares

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un nuevo hito en la historia del fútbol, no solo por la ampliación a 48 equipos y su desarrollo en tres países —Estados Unidos, Canadá y México—, sino también porque reúne en el campo a los atletas mejores pagos del deporte. Según la revista Forbes Argentina, los 11 futbolistas más destacados en términos de ingresos alcanzaron en conjunto USD 950 millones en los 12 meses previos al certamen.

El torneo presenta por primera vez a dos jugadores con fortunas que superan los mil millones de dólares: Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, y Lionel Messi, referente de Argentina. Ambos lideran la lista de ingresos y forman parte de un grupo que combina contratos deportivos, acuerdos comerciales y patrocinios de alto valor.

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La edición 2026, que se disputa en 16 ciudades sede, también registró cifras inéditas en la venta de entradas. De acuerdo con el artículo, la FIFA ofreció localidades para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por hasta USD 32.970, mientras que en el mercado secundario se observaron precios cercanos a USD 2,3 millones por asiento.

El once titular de los millonarios: liderazgo de Ronaldo y Messi

El referente de Argentina figura con 140 millones de dólares anuales, repartidos entre cancha y negocios - REUTERS/Issei Kato

Cristiano Ronaldo encabeza el ranking con ingresos estimados en USD 300 millones durante los últimos 12 meses, de los cuales USD 235 millones corresponden a su salario y premios deportivos. El delantero del Al-Nassr, según Forbes, ostenta un patrimonio neto de USD 1.200 millones, cifra que lo sitúa entre los atletas en actividad con mayor riqueza en la historia del deporte. A sus 41 años, compite en su sexta Copa Mundial y busca el único título que aún no figura en su palmarés internacional.

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Le sigue Lionel Messi, quien, de acuerdo con Forbes, ingresó USD 140 millones en el último ciclo anual, divididos en partes iguales entre ingresos deportivos y comerciales. El delantero de Inter Miami también se encuentra en el selecto grupo de multimillonarios, con un patrimonio de USD 1.100 millones. Messi, de 38 años, disputa su sexto Mundial y mantiene su rol protagónico en campañas de marcas globales como Adidas y Michelob Ultra.

El podio lo completa Kylian Mbappé, figura de Francia y reciente goleador de la Champions League con el Real Madrid. El francés, con ingresos de USD 95 millones, representa la nueva generación de futbolistas con alto atractivo comercial. Sus contratos publicitarios con empresas como Fairmont Hotels & Resorts y la aseguradora Alan refuerzan su perfil.

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Diversidad de nacionalidades y contratos récord

El listado de Forbes Argentina reúne a figuras de Europa y Asia como Erling Haaland, Mohamed Salah, Sadio Mané y Neymar (AP Foto/Frank Franklin II)

El listado de los futbolistas mejor pagos refleja la diversidad de nacionalidades y la influencia de las ligas europeas y asiáticas. Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, figura con USD 80 millones en ingresos, impulsado por su renovación contractual y la expectativa generada por su debut mundialista.

El brasileño Vinicius Jr., con USD 60 millones anuales, integra el trío de jugadores del Real Madrid presentes en el ranking, junto a Mbappé y el inglés Jude Bellingham USD 44 millones. Vinicius destacó en campañas publicitarias para Nike y colaboraciones digitales como la skin de Fortnite, mientras que Bellingham, a sus 22 años, se consolidó en la élite tras su traspaso desde el Borussia Dortmund.

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Completan el grupo otros nombres relevantes en el fútbol internacional: Mohamed Salah Egipto, USD 55 millones, Sadio Mané Senegal, USD 54 millones, Lamine Yamal España, USD 43 millones, Harry Kane Inglaterra, USD 41 millones y Neymar Brasil, USD 38 millones. Todos ellos combinan contratos deportivos de alto valor con acuerdos comerciales que potencian su proyección global.

El negocio fuera de la cancha y la influencia comercial

Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham aparecen entre los mejor pagados del certamen (AP Foto/Derik Hamilton)

Según Forbes, los ingresos de los futbolistas mejor pagos no provienen únicamente de los salarios que perciben en sus clubes o selecciones. Los acuerdos comerciales, los patrocinios y la imagen personal representan un porcentaje significativo en las ganancias anuales de estos atletas. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran campañas para marcas internacionales y participan en comerciales y eventos promocionales junto a celebridades de otros ámbitos.

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La tendencia se replica en jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., quienes firmaron contratos recientes con empresas del sector hotelero, asegurador y tecnológico. Por su parte, Lamine Yamal integra campañas de Coca-Cola, McDonald’s, Powerade y Visa, consolidando su perfil comercial a los 18 años.

En el caso de Mohamed Salah y Sadio Mané, la popularidad global se traduce en colaboraciones con compañías deportivas y sociales. Salah, que finalizó su vínculo con el Liverpool, buscará nuevos horizontes en el mercado europeo y asiático, mientras que Mané sigue sumando títulos y protagoniza negociaciones contractuales con el Al-Nassr.

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Perspectivas del torneo y nuevos protagonistas

El capitán de Portugal registra 300 millones de dólares en los últimos 12 meses, impulsado por su sueldo en el Al-Nassr y acuerdos comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 no solo exhibe cifras récord en ingresos y contratos, sino que también amplía la presencia de futbolistas con patrimonios multimillonarios y proyección internacional. El desembarco de CR7 y Messi como referentes financieros y deportivos marca una nueva etapa en la profesionalización del fútbol y la relación entre deportistas, clubes y marcas globales.

La edición que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México expone el crecimiento del negocio futbolístico y anticipa una competencia en la que los ingresos fuera del campo y la influencia mediática serán tan relevantes como los logros deportivos.

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