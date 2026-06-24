El Salvador

ANDA iniciará a finales de julio las pruebas de la planta potabilizadora de Ilopango, El Salvador

El presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, explicó que la fase electromecánica y eléctrica arrancará entre finales de julio y comienzos de agosto, como paso previo a la puesta en marcha del nuevo sistema de tratamiento

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La planta potabilizadora de Ilopango producirá 300 litros por segundo para abastecer a Ilopango, San Martín, San Francisco Chinameca, Santiago Texacuangos, San Marcos, Santo Tomás y parte de Soyapango. (Foto: ANDA)
La planta potabilizadora de Ilopango producirá 300 litros por segundo para abastecer a Ilopango, San Martín, San Francisco Chinameca, Santiago Texacuangos, San Marcos, Santo Tomás y parte de Soyapango. (Foto: ANDA)

La planta potabilizadora de Ilopango está diseñada para producir 300 litros por segundo y abastecer a los distritos de Ilopango, San Martín, San Francisco Chinameca, Santiago Texacuangos, San Marcos, Santo Tomás y parte de Soyapango.

El proyecto abarca la perforación de ocho pozos, la instalación de sistemas de bombeo y transformadores eléctricos, y la construcción de una planta donde el agua pasa por procesos de floculación, microfiltración y cloración.

“A finales de julio, principios de agosto, comenzarán las pruebas electromecánicas y eléctricas de la planta”, informó el presidente de ANDA El Salvador, Dagoberto Arévalo, en entrevista AM.

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La construcción de la planta y los pozos se realizó en suelos arenosos a la orilla del lago de Ilopango, lo que requirió técnicas de pilotaje y estructuras reforzadas de acero. Las perforaciones utilizaron maquinaria especializada y resultaron en brocales de hasta tres por cuatro metros, con espacio para el equipamiento electromecánico y los transformadores.

El proyecto de ANDA en Ilopango incluye la perforación de ocho pozos, sistemas de bombeo, transformadores eléctricos y una planta con floculación, microfiltración y cloración. (Foto: ANDA)
El proyecto de ANDA en Ilopango incluye la perforación de ocho pozos, sistemas de bombeo, transformadores eléctricos y una planta con floculación, microfiltración y cloración. (Foto: ANDA)

El proyecto incluyó también la construcción de edificios de dos niveles y la implementación de conexiones eléctricas de alta capacidad para el funcionamiento continuo de los sistemas de bombeo.

Arévalo destacó: “El agua que vamos a producir ahí es un agua confiable, es decir, es un agua potable que se puede consumir de forma directa”. Según el presidente de ANDA, las familias beneficiadas podrán acceder a un servicio más estable y dejarán de depender de otras fuentes de agua.

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Supervisión y análisis de la calidad del agua

ANDA opera más de 800 plantas de bombeo a nivel nacional, bajo un sistema permanente de monitoreo de calidad. Se realizan controles en la captación, en los tanques de almacenamiento, en las redes de distribución y en los grifos de las viviendas.

Cada mes se toman entre 5 mil y 6 mil muestras de agua para análisis. Arévalo explicó: “Lo primero que hacemos es medir la calidad de agua en la fuente. Segundo punto de medición de la calidad es en los tanques de almacenamiento.

Una vez medimos la calidad de agua en el tanque, también medimos la calidad de agua en las redes de distribución y en muchas oportunidades también medimos la calidad del agua en el grifo de una vivienda”.

ANDA opera más de 800 plantas de bombeo y realiza entre 5 mil y 6 mil muestras de agua al mes con controles en la captación, los tanques, las redes y los grifos. (Foto: ANDA)
ANDA opera más de 800 plantas de bombeo y realiza entre 5 mil y 6 mil muestras de agua al mes con controles en la captación, los tanques, las redes y los grifos. (Foto: ANDA)

La institución está ampliando la red de laboratorios con nuevas instalaciones en el oriente y occidente, además del laboratorio central en San Salvador. Esto permite un análisis más ágil y una cobertura regional. “Con la apertura de laboratorios regionales, los análisis pueden realizarse localmente, acortando los tiempos y ampliando la cobertura de vigilancia”, señaló Arévalo.

El proceso de toma y traslado de muestras puede requerir recorridos extensos. “Si queremos traer una muestra de agua desde el distrito de San Alejo en La Unión, hay que ir de acá con un vehículo, con una hielera y con los recipientes para tomar la muestra. Se sale de acá a las cinco de la mañana, se llega allá entre las ocho, nueve de la mañana, se toma la muestra y se regresa aquí a San Salvador después de las dos o tres de la tarde”, explicó.

El funcionamiento de los laboratorios regionales permite una respuesta más inmediata ante cualquier anomalía detectada en la calidad del agua distribuida a la población.

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