Economía

De cuánto será la PUAM de ANSES en julio 2026

La suba prevista para esta prestación será de 2,15%, en línea con la desaceleración del IPC de mayo, que marcó la primera baja en diez meses según el Indec

Guardar
Google icon
Fachadas ANSES
El aumento de la PUAM y de las prestaciones de ANSES surge de la movilidad mensual del Decreto 274/2024 basada en el IPC de dos meses antes

Los valores que regirán en julio de 2026 para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedaron definidos tras la publicación del dato de inflación de mayo. Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $329.591,46, con la posibilidad de alcanzar los $399.591,46 para quienes accedan al bono adicional de $70.000.

El ajuste responde a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el IPC de mayo con una variación de 2,1%, lo que derivó en un incremento efectivo del 2,15% para jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

PUBLICIDAD

El ajuste de julio es el más bajo del año para el conjunto del sistema previsional argentino. A modo de referencia, el IPC de abril había cerrado en 2,6%, lo que supuso una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales en la medición de mayo, la primera baja en diez meses y el registro más bajo desde septiembre de 2025, según el Indec. La inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 se ubicó en 14,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
La PUAM de ANSES será de $329.591,46 en julio de 2026 tras el ajuste del 2,15% definido por la inflación de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la PUAM en julio 2026

La PUAM pasará a $329.591,46 a partir de julio de 2026, tras la aplicación del incremento del 2,15% determinado por el IPC de mayo. Para quienes reciban el bono de $70.000 —cuya ratificación aún está pendiente de confirmación oficial—, el monto total trepará a $399.591,46.

PUBLICIDAD

El Decreto 274/2024 establece que la actualización de las prestaciones del sistema previsional se realiza mensualmente y toma como base la inflación del bimestre previo. Bajo esa fórmula, el dato del Indec de mayo actúa como disparador directo del ajuste que se acredita en los haberes de julio. La PUAM, al igual que el resto de las prestaciones de ANSES, queda sujeta a ese mismo esquema de movilidad.

Quiénes cobran la PUAM de ANSES

La PUAM es una prestación de carácter no contributivo destinada a personas que no reúnen los años de aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria. Los requisitos de acceso incluyen tener al menos 65 años de edad, acreditar 10 años de residencia en el país y no percibir ninguna otra prestación previsional o pensión, ya sea nacional, provincial o municipal.

Su monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, lo que explica la diferencia entre el valor de la PUAM ($329.591,46) y el de la jubilación mínima ($411.989,32) para julio de 2026. La prestación es incompatible con cualquier otra jubilación o pensión, aunque sí puede acumularse con el bono adicional que ANSES disponga por decreto, en caso de que el Poder Ejecutivo confirme su continuidad para el mes en curso.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La PUAM de ANSES está dirigida a personas de 65 años o más que no completaron los aportes para una jubilación ordinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las otras prestaciones de ANSES en julio 2026

El mismo incremento del 2,15% se aplica sobre el conjunto de las prestaciones administradas por ANSES. A continuación, los montos que regirán a partir de julio de 2026:

  • Jubilación mínima: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 para quienes accedan al complemento de $70.000.
  • Pensiones no contributivas: $288.392,52 de base, con posibilidad de llegar a $358.392,52 con el bono adicional.
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con bono.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.048 por mes. Esta prestación no incluye el bono adicional.
  • AUH con Discapacidad: $482.061,17 mensuales. Al igual que la AUH, no accede al bono.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la AUH con Discapacidad también se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad. La inflación de mayo de 2,1% —el registro más bajo desde septiembre de 2025— determina que este ajuste sea el menor que hayan recibido los beneficiarios del sistema previsional a lo largo de 2026.

Temas Relacionados

PUAMANSESJubilacionesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aumentó 563% la tasa de seguridad aeroportuaria: cuánto van a aumentar los pasajes

Se trata de la tasa de Seguridad de la Aviación, que no se actualizaba desde 2023

El Gobierno aumentó 563% la tasa de seguridad aeroportuaria: cuánto van a aumentar los pasajes

10 claves del Super RIGI, el proyecto para incentivar inversiones millonarias que se debate en Diputados

La Cámara baja trata una iniciativa destinada a atraer capitales para sectores de alta tecnología y nuevas industrias, con un marco fiscal y regulatorio especial para proyectos de gran magnitud

10 claves del Super RIGI, el proyecto para incentivar inversiones millonarias que se debate en Diputados

Trump ordenó investigar a las petroleras porque no baja el precio del galón pese al descenso del costo en los mercados globales

El mandatario exigió a las compañías que la tendencia mundial se refleje en los surtidores después que el barril del crudo perdiera valor por el pacto con Irán. La medida coincide con un fuerte choque político con los senadores republicanos por la agenda legislativa

Trump ordenó investigar a las petroleras porque no baja el precio del galón pese al descenso del costo en los mercados globales

¿Baja la nafta?: termina el mecanismo que amortiguó los precios desde la guerra y crece la expectativa por los surtidores

El esquema de amortiguación que YPF puso en marcha en abril vence a fines de junio y, por primera vez desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, en el sector energético admiten que hay margen real para una baja en el surtidor

¿Baja la nafta?: termina el mecanismo que amortiguó los precios desde la guerra y crece la expectativa por los surtidores

Javier Timerman, asesor financiero: “Wall Street se siente cómodo con la política del Gobierno”

El titular de AdCap Grupo Financiero se refirió a las opiniones que tienen los inversores del exterior sobre el país y qué quieren ver hacia adelante

Javier Timerman, asesor financiero: “Wall Street se siente cómodo con la política del Gobierno”

DEPORTES

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Esto es lo que ganarán los novatos del draft 2026 en la NBA: cifras millonarias y récords en juego

Argentina será local en Neuquén en una serie histórica ante Turquía por la Copa Davis

El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños 39: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa”

La doble vara en el Mundial: por qué expulsaron a Almirón en Paraguay por taparse la boca, pero Bellingham no fue sancionado en Inglaterra

TELESHOW

Los saludos de los famosos a Lionel Messi: recuerdos, homenajes y fotos retro para celebrar sus 39 años

Los saludos de los famosos a Lionel Messi: recuerdos, homenajes y fotos retro para celebrar sus 39 años

Oriana Sabatini, a casi 4 meses del nacimiento de Gia: su nueva vida como mamá, la vuelta al gym y el relax con yoga

Duki cumple 30 años: la romántica foto que eligió Emilia Mernes para saludarlo y el curioso detalle del festejo

Quién es la joven que quedó en el centro del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

INFOBAE AMÉRICA

El volcán neuquino Auca Mahuida entró en actividad y se activó un protocolo de monitoreo

El volcán neuquino Auca Mahuida entró en actividad y se activó un protocolo de monitoreo

Este estado de EEUU registró más de 160 tornados en 2026 y rompe todos sus récords

Solo uno de cada tres costarricenses dona sangre, pese a que casi todos reconocen su importancia

ANDA iniciará a finales de julio las pruebas de la planta potabilizadora de Ilopango, El Salvador

El Instituto Guatemalteco de Migración recibe la autorización de su presupuesto para 2027 de Q576 millones unos $75,5 millones