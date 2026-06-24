De cuánto será la PUAM de ANSES en julio 2026

El aumento de la PUAM y de las prestaciones de ANSES surge de la movilidad mensual del Decreto 274/2024 basada en el IPC de dos meses antes

Los valores que regirán en julio de 2026 para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedaron definidos tras la publicación del dato de inflación de mayo. Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $329.591,46, con la posibilidad de alcanzar los $399.591,46 para quienes accedan al bono adicional de $70.000.

El ajuste responde a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el IPC de mayo con una variación de 2,1%, lo que derivó en un incremento efectivo del 2,15% para jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

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El ajuste de julio es el más bajo del año para el conjunto del sistema previsional argentino. A modo de referencia, el IPC de abril había cerrado en 2,6%, lo que supuso una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales en la medición de mayo, la primera baja en diez meses y el registro más bajo desde septiembre de 2025, según el Indec. La inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 se ubicó en 14,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

La PUAM de ANSES será de $329.591,46 en julio de 2026 tras el ajuste del 2,15% definido por la inflación de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la PUAM en julio 2026

La PUAM pasará a $329.591,46 a partir de julio de 2026, tras la aplicación del incremento del 2,15% determinado por el IPC de mayo. Para quienes reciban el bono de $70.000 —cuya ratificación aún está pendiente de confirmación oficial—, el monto total trepará a $399.591,46.

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El Decreto 274/2024 establece que la actualización de las prestaciones del sistema previsional se realiza mensualmente y toma como base la inflación del bimestre previo. Bajo esa fórmula, el dato del Indec de mayo actúa como disparador directo del ajuste que se acredita en los haberes de julio. La PUAM, al igual que el resto de las prestaciones de ANSES, queda sujeta a ese mismo esquema de movilidad.

Quiénes cobran la PUAM de ANSES

La PUAM es una prestación de carácter no contributivo destinada a personas que no reúnen los años de aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria. Los requisitos de acceso incluyen tener al menos 65 años de edad, acreditar 10 años de residencia en el país y no percibir ninguna otra prestación previsional o pensión, ya sea nacional, provincial o municipal.

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Su monto equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, lo que explica la diferencia entre el valor de la PUAM ($329.591,46) y el de la jubilación mínima ($411.989,32) para julio de 2026. La prestación es incompatible con cualquier otra jubilación o pensión, aunque sí puede acumularse con el bono adicional que ANSES disponga por decreto, en caso de que el Poder Ejecutivo confirme su continuidad para el mes en curso.

La PUAM de ANSES está dirigida a personas de 65 años o más que no completaron los aportes para una jubilación ordinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las otras prestaciones de ANSES en julio 2026

El mismo incremento del 2,15% se aplica sobre el conjunto de las prestaciones administradas por ANSES. A continuación, los montos que regirán a partir de julio de 2026:

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Jubilación mínima: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 para quienes accedan al complemento de $70.000.

Pensiones no contributivas: $288.392,52 de base, con posibilidad de llegar a $358.392,52 con el bono adicional.

Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,33 sin bono y $481.989,33 con bono.

Asignación Universal por Hijo ( AUH ): $148.048 por mes. Esta prestación no incluye el bono adicional.

AUH con Discapacidad: $482.061,17 mensuales. Al igual que la AUH, no accede al bono.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la AUH con Discapacidad también se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad. La inflación de mayo de 2,1% —el registro más bajo desde septiembre de 2025— determina que este ajuste sea el menor que hayan recibido los beneficiarios del sistema previsional a lo largo de 2026.