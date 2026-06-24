Javier Timerman, asesor financiero: “Wall Street se siente cómodo con la política del Gobierno”

Javier Timerman contó que opinan los inversores de Wall Street del Gobierno

El asesor financiero Javier Timerman dialogó con Infobae en Vivo y contó cuál es la visión de los inversores de Wall Street sobre el Gobierno, en el marco de las mejoras en la calificación de deuda soberana argentina. A su vez, explicó qué mira el mercado de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Al referirse a la decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener sin cambios la clasificación de Argentina, Timerman le restó dramatismo y sostuvo que se trata de una cuestión más técnica que de una señal negativa para el país.

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“No es una agencia, es una empresa que compone un índice”, explicó el titular de AdCap Grupo Financiero. En ese sentido, señaló que MSCI suele ser “muy estricta” en sus criterios debido a experiencias pasadas y consideró que la decisión responde a cuestiones metodológicas. “No creo que tenga la importancia que tiene un upgrade de una calificadora para la deuda”, afirmó.

Timerman explicó que la clasificación de MSCI influye sobre el universo de inversores que pueden operar en un país. Según indicó, muchos fondos de pensión e inversores institucionales tienen restricciones estatutarias que les impiden colocar capital en mercados con determinadas calificaciones. “Lo que hace es reducir el mercado”, resumió.

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Timerman explicó que la clasificación de MSCI influye sobre el universo de inversores que pueden operar en un país

Además, sostuvo que las restricciones cambiarias no son el único factor que pesa en la evaluación. También mencionó el bajo volumen de operaciones de los activos argentinos y la escasa liquidez del mercado local. “Muchos de los papeles argentinos tienen volúmenes pequeños y la Bolsa argentina tiene volúmenes pequeños”, señaló.

En ese sentido, remarcó que los inversores institucionales buscan principalmente “liquidez” y capacidad para “mover capital rápido”, algo que, a su juicio, “en Argentina todavía hoy no se puede”.

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Respecto de la visión de los mercados sobre el programa económico, aseguró que “Wall Street se siente cómodo con el plan del Gobierno, se siente cómodo con los interlocutores que tiene y no ve alternativas”. Sin embargo, aclaró que persiste una desconfianza estructural hacia el país por su historial de cambios bruscos de rumbo económico y político.

“Lo que se preguntan muchos inversores es ¿qué continuidad va a haber de estas políticas?”, explicó. A su entender, la principal preocupación no pasa por los datos actuales de la economía sino por la capacidad de sostenerlos en el tiempo.

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“Desde el punto de vista de sus estadísticas, Argentina está cerca de ser investment grade. No lo es porque hay una historia atrás que es muy pesada”, sostuvo.

En ese marco, consideró que el escenario político y electoral será determinante para mejorar la percepción de los inversores.

Según Timerman, el mercado observa con atención la conformación de una alternativa política que mantenga estabilidad macroeconómica. No obstante, afirmó que, por ahora, los inversores continúan apostando por la continuidad del actual Gobierno.

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A más largo plazo, “la imagen de Argentina en el exterior para los inversores va a tener un cambio cualitativo muy grande el día que haya un cambio de gobierno y se mantengan ciertas prácticas”, afirmó.

Según explicó, una continuidad de reglas básicas más allá de los cambios políticos permitiría que las estadísticas macroeconómicas comiencen a reflejarse con mayor fuerza en las decisiones de inversión.

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También llamó a moderar las expectativas sobre la velocidad de los cambios económicos. “La Argentina es un país tremendamente impaciente”, señaló, al comparar la situación local con procesos de estabilización observados en otras economías más desarrolladas.

Una continuidad de reglas básicas más allá de los cambios políticos permitiría que las estadísticas macroeconómicas comiencen a reflejarse con mayor fuerza en las decisiones de inversión

“Dos años no es nada, tres no es nada, cinco no es nada”, afirmó, y recordó que varios países europeos necesitaron entre cinco y siete años para completar sus procesos de ordenamiento macroeconómico.

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De cara a las elecciones presidenciales de 2027, estimó que el escenario podría asemejarse al de 2015. Recordó que, en aquel momento, los inversores veían con buenos ojos a los principales candidatos y eso impulsó una fuerte suba de los mercados durante el proceso electoral. “Yo creo que acá puede pasar algo similar”, señaló Timerman, aunque advirtió que gran parte de esa dinámica dependerá de cómo termine reorganizándose la oposición.

Finalmente, sostuvo que, si la volatilidad financiera vinculada al proceso electoral afectara al Gobierno de Javier Milei, “no me cabe duda que Estados Unidos seguiría interviniendo”.

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