Teatro, música y artes visuales: Tantanian profundiza su propuesta en el Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta la quinta edición de "El borde de sí mismo" hasta el 26 de julio en su sede de San Telmo

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta desde el 11 de junio la quinta edición de El borde de sí mismo, el ciclo concebido, curado y dirigido por Alejandro Tantanian que, desde 2015, explora las zonas de cruce entre el teatro, la performance, la música y las artes visuales. Las funciones se extenderán hasta el 26 de julio en la sede del museo, ubicado en Avenida San Juan 350, barrio de San Telmo.

El ciclo forma parte de Habitando el futuro, el programa anual de exposiciones con el que el Museo Moderno conmemora su 70° aniversario. En esta edición participan seis propuestas, de Elba Bairon, Grupo BESA, Manuel Hermelo, Cervio Martini, el colectivo Ópera Periférica —integrado por Pablo Foladori y Gerardo Cardozo— y Antonio Villa. Cada obra fue concebida especialmente para el espacio del museo y orbita en torno a los ritmos de la naturaleza, su fragilidad y su potencia, con el acto creativo como práctica de adaptación y cuidado.

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Manuel Hermelo presenta "Los párpados son pies que bailan con la luz", del 26 al 28 de junio, en la tercera semana del ciclo

El próximo fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de junio, la programación entra en su tercera semana, con Los párpados son pies que bailan con la luz, de Manuel Hermelo. La pieza —cuya duración oscila entre 35 y 40 minutos— cruza dibujo, poesía y reflexión escénica. Sus intérpretes son Estela Fernández Beret, Hoco Huoc y el propio Hermelo, cuenta con diseño de iluminación de Jorge Pastorino, sonido de Emma Dupuy y video de Ari Nahón. La obra se origina en la muestra de dibujos Yo y Ello, curada por Karina Peisajovich y Bruno Dubner en 13 Bazar Kiosco Taller. Las funciones del viernes 26 de junio son a las 19; mientras que el sábado 27 y el domingo 28, hay doble función, a las 16 y 18. Se advierte que la obra incluye luces estroboscópicas.

Actor, director y sociólogo, Hermelo cofundó La Organización Negra en 1984, colectivo que marcó la escena experimental porteña de la posdictadura con acciones en espacios no convencionales —calles, discotecas, el propio Obelisco— y obras como Uorc y Almas examinadas, presentadas también en Brasil, México, Alemania, Francia y Dinamarca. El colectivo fue germen de grupos posteriores como De la Guarda y Fuerza Bruta, y su trabajo forma parte actualmente de una muestra en Venecia.

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Elba Bairon presenta "S/T" del 3 al 5 de julio

La programación continúa con Elba Bairon y su performance S/T, del viernes 3 al domingo 5 de julio: un bailarín recorre la sala en la postura vertical, acompasado por su respiración, mientras una saxofonista interpreta en vivo. Bairon, nacida en La Paz, Bolivia, en 1947, recibió el Premio Konex de Platino en Escultura en 2022 y el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Buenos Aires en la categoría Nuevos Soportes e Instalaciones.

Cervio Martini lleva "Pimp y Nela" al Museo Moderno del 10 al 12 de julio

Del 10 al 12 de julio llega Pimp y Nela, de Cervio Martini, definida como “un casi musical, un diálogo sin sentido desde el último iceberg”. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y participante del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella, Martini exhibió obra en el propio Museo Moderno, en la Bienal de la Performance y en diversas galerías porteñas. La pieza está recomendada para mayores de 16 años e incluye luces estroboscópicas.

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Ópera Periférica presenta "La isla" entre el 17 y el 19 de julio con libro y dirección general de Pablo Foladori

Entre el 17 y el 19 de julio, el colectivo Ópera Periférica presenta La isla, con libro y dirección general de Pablo Foladori y dirección de escena compartida con Gerardo Cardozo. La propuesta continúa la investigación del colectivo sobre formas de producción operística alejadas de los modelos eurocéntricos, con composición electroacústica, archilaúd, gong sinfónico y arte y vestuario de Marina de Caro. Foladori estudió Letras en la UBA, Música en la UCA y Dirección Escénica de Ópera en el Teatro Colón, y en 2025 estrenó Dido y Eneas: Una ópera de emergencia.

Antonio Villa cierra la programación de la Semana 7 con "Cancionero" el domingo 26 de julio a las 18

La última semana del ciclo, del 23 al 26 de julio, reúne todas las obras en una programación especial que permite recorrer el ciclo completo en pocos días. El cierre del domingo 26 estará a cargo de Bairon con S/T y de Antonio Villa con Cancionero, un recital-performance que revisita el repertorio popular latinoamericano de los años setenta a través de instrumentos construidos especialmente, procesamiento sonoro y voces en vivo.

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Grupo BESA suma "Primera palabra" a la agenda de la semana 7 el sábado 25 de julio a las 18

Las entradas se adquieren en la boletería del Museo Moderno y a través de la plataforma EntradasBA, con valores desde $7.000.

Fotos: Gentileza Museo Moderno de Buenos Aires.