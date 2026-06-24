El Salvador

Bartolito, el robot canino ya es protagonista en el aeropuerto de El Salvador

El robot canino, presentado en la nueva terminal del aeropuerto, se convierte en el favorito de los usuarios que no dudan en acercarse para tomarse fotos durante su paso por la terminal aérea

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Bartolito, el robot canino presentado en el Aeropuerto Internacional, se incorporó a tareas de seguridad e interacción con pasajeros. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)
Bartolito, el robot canino presentado en el Aeropuerto Internacional, se incorporó a tareas de seguridad e interacción con pasajeros. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

Entre saludos, fotografías y la atención de los usuarios, Bartolito, el robot canino de la nueva terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, ya acapara la atención de los pasajeros, quienes no dudan en capturar momentos a su lado mientras la innovación tecnológica se integra a la experiencia aeroportuaria.

El arribo de Bartolito marca un hito en los esfuerzos por posicionar al país centroamericano, como un referente regional en capacidad y modernización aeroportuaria.

Según informó la CEPA, el robot, perteneciente a la Dirección General de Aduanas, cumple dos funciones principales en la terminal: saludar a los visitantes e interactuar con fotografías y mensajes, además de realizar tareas esenciales de monitoreo y videovigilancia para la seguridad de los pasajeros.

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La nueva infraestructura responde al crecimiento sostenido en la demanda de pasajeros y forma parte de un portafolio de inversiones estratégicas que supera los USD 320 millones, de acuerdo con el reporte oficial de la entidad.

Bartolito, el robot canino de la nueva terminal del aeropuerto en El Salvador, acapara la atención de los pasajeros y motiva fotografías. (Cortesía: Nayib Bukele)

El despliegue de Bartolito en la terminal de llegadas se integra en un contexto de reducción de los tiempos de espera y mejoras en los sistemas de seguridad, gracias a la implementación de tecnología avanzada.

De acuerdo con información compartida por CEPA, el robot cuenta actualmente con un módulo capaz de analizar sustancias en cuestión de minutos, descomponiendo muestras y descartando o confirmando sospechas.

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El escáner que utiliza genera imágenes en doble vista y completa cada escaneo en treinta segundos, optimizando los procedimientos habituales de control aduanero y de seguridad.

Bartolito, interacción tecnológica y seguridad en la experiencia aeroportuaria de El Salvador

El robot canino no solo representa una herramienta para la detección de materiales sospechosos, sino que también actúa como un elemento de interacción y divulgación tecnológica para los usuarios del aeropuerto. “Entre saludos, fotografías y mucha curiosidad, Bartolito continúa captando la atención de pasajeros y visitantes en la nueva terminal de llegadas, acercando la innovación tecnológica a la experiencia aeroportuaria”, señaló la CEPA en su cuenta oficial de X.

La incorporación del robot canino buscó reforzar los controles en el aeropuerto sin afectar la fluidez del tránsito de viajeros. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)
La incorporación del robot canino buscó reforzar los controles en el aeropuerto sin afectar la fluidez del tránsito de viajeros. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

La nueva terminal de llegadas y la presencia de Bartolito representan una muestra del compromiso de las autoridades de El Salvador con la innovación y la seguridad, dentro de un esquema de desarrollo que prioriza la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

De igual manera, CEPA mantiene el despliegue de tecnología avanzada como eje central de su portafolio de inversiones, con el objetivo de sostener el crecimiento del sector y responder a las expectativas de los viajeros internacionales.

Nueva terminal, capacidad ampliada y tecnología para agilizar el ingreso

La nueva terminal de llegadas introduce espacios modernos y sistemas tecnológicos que optimizan la atención a los viajeros.

La infraestructura permite incrementar en un 175 % la capacidad de atención, facilitando procesos más ágiles y eficientes tanto para pasajeros como para autoridades.

Al mismo tiempo, con la ampliación, el aeropuerto puede procesar más de 16 mil maletas por hora, consolidando su posición como un punto estratégico en la región para el tránsito aéreo internacional. Esto le permite afrontar la creciente afluencia de visitantes en el territorio.

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