El Instituto Guatemalteco de Migración recibe la autorización de su presupuesto para 2027 de Q576 millones unos $75,5 millones

El Instituto Guatemalteco de Migración aprobó un presupuesto 2027 de Q576.057.225 para reforzar servicios y modernizar su gestión migratoria. (Migración Guatemala)

El Instituto Guatemalteco de Migración obtuvo la autorización de su presupuesto para 2027, fijado en Q576.057.225, con el que prevé reforzar sus servicios informáticos, atender a 143.669 personas en asistencia y protección migratoria, implementar el pasaporte y la visa electrónica y modernizar 23 puestos fronterizos en Guatemala.

La aprobación se produjo en la segunda sesión extraordinaria de la Autoridad Migratoria Nacional, donde el director general del IGM Alfredo Danilo Rivera expuso el plan institucional.

Según la presentación oficial, una de las partidas centrales para 2027 corresponde a actividades de funcionamiento del instituto, con una meta financiera de Q298.421.749.

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El presupuesto autorizado también incorpora metas operativas ligadas al derecho migratorio, al control migratorio y a las actividades registrales. La planificación, de acuerdo con lo expuesto por Rivera, se articula con los lineamientos de gobierno, la política migratoria vigente y el plan estratégico institucional que abarca de 2021 a 2030.

El plan 2027 concentra recursos en operación, documentos y control migratorio

Rivera explicó que el Instituto Guatemalteco de Migración trabaja con cuatro programas: actividades centrales, derecho migratorio, control migratorio y actividades registrales.

En su intervención, indicó que el plan estratégico institucional no será actualizado este año porque fue revisado el año pasado y su siguiente ajuste corresponde más adelante dentro de ese marco de nueve años.

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Dentro del programa de derecho migratorio, la entidad prevé la asistencia y protección de personas migrantes por medio de la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Migrantes, junto con la Subdirección de Emisión de Documentos. Ese componente está vinculado a la meta de atención a 143.669 personas.

En la exposición ante la autoridad, el funcionario detalló además fuentes de financiamiento internas. Mencionó la fuente 31, correspondiente a ingresos propios, por Q120.001.547, y la fuente 32, identificada como devolución de caja de pagos, por Q51.157.750.

Los materiales y suministros, según esa presentación, se financiarán con ingresos propios por Q31.946.843. Las transferencias corrientes, agregó, se cubrirán con Q7.979.015 de la fuente 31 y con Q75.200 de la fuente 32.

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La modernización incluye visa impresa y pasaporte con chip

Uno de los ejes del presupuesto es la transformación tecnológica del sistema migratorio. El IGM informó que avanzará en el fortalecimiento de sus servicios informáticos y en la implementación de la visa electrónica y del pasaporte electrónico.

Durante su intervención, Alfredo Danilo Rivera describió el trabajo en curso sobre visados: “Nosotros solicitamos a más de cien países visa para ingresar al país, ya sea consular o consultada, y ya estamos generando para que sea impresa y pegada en los pasaportes de quienes nos vayan a visitar”.

Sobre el pasaporte electrónico, el director general añadió que la institución desarrolla un proceso de modernización que incluye la compra de licencias y software para obtener cartillas con chip. “Esperamos el próximo año ya contar con esta tecnología para poder avanzar a finales del año con las cartillas electrónicas”, dijo ante la Autoridad Migratoria Nacional.

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La hoja de ruta aprobada suma además la modernización de 23 puestos fronterizos en todo el país, una de las metas operativas incluidas en la autorización presupuestaria para 2027.

El Plan Retorno al Hogar y su impacto en la reintegración

Desde enero de 2025, el gobierno dirigido por Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera implementó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia coordinada por el IGM para transformar el retorno forzado en una oportunidad de reintegración económica y social para los migrantes retornados. Este programa, promovido por el IGM, favorece el acceso a capacitación técnica, la certificación de habilidades obtenidas en el extranjero y en Guatemala, y fomenta la conexión con el mercado laboral local para facilitar la inserción económica.

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Al momento de su llegada a los CRR, los migrantes reciben información detallada sobre los programas disponibles.

El Plan Retorno al Hogar incluye acompañamiento, capacitación y validación de competencias, además de oportunidades laborales específicas orientadas a favorecer la autonomía económica y el arraigo comunitario de los retornados. El Estado brinda así respaldo para que reconstruyan sus proyectos de vida y se fortalezca el desarrollo nacional.