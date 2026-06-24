Cultura

Messi cumple 39 años: diez libros para conocerlo bien

El repaso reúne obras sobre la infancia en Rosario, la intimidad familiar, el paso por Barcelona, la selección y el presente en Miami, con autores que lo narran desde la biografía hasta el relato breve

Guardar
Google icon
libros messi portada

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio de 2026 en medio de un Mundial que parece escrito para él. En apenas dos partidos con Argentina en el Mundial 2026, marcó los cinco goles del equipo —un hat-trick ante Argelia en el estreno y un doblete ante Austria que le permitió superar el récord histórico de anotaciones en Copas del Mundo-. Lo hizo despidiéndose de los 38 años, con la camiseta albiceleste y -se diría- con la sensación de que el fútbol todavía le debe algo, o que él todavía le debe algo al fútbol. Hay en él, en este tramo final de su carrera, una alegría que no se explica solo con estadísticas.

La industria editorial lleva años intentando dar cuenta de Messi. Desde biografías autorizadas hasta ensayos, crónicas y novelas gráficas, su figura generó una biblioteca propia. Aquí, diez libros para conocerlo, repasarlo y seguir discutiéndolo.

PUBLICIDAD

1. “Revolución Messi”, de Gastón Edul

libros messi
"Revolución Messi", de Gastón Edul.

Gastón Edul es el periodista argentino que cubrió a la selección durante la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, y se convirtió en una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo de su generación. En Revolución Messi narra el tramo más reciente de la carrera del capitán: el recibimiento frío en París, la salida del PSG, el intento frustrado de volver al Barcelona y, finalmente, el desembarco en el Inter Miami CF. El libro funciona como una crónica de primera mano del último ciclo de Messi, con anécdotas de acceso directo y una mirada que combina el dato estadístico con el relato humano.

2. “Messi es un perro / La valija de Lionel”, de Hernán Casciari

Imagen de Lionel Messi con camiseta del FC Barcelona, superpuesto sobre un estadio azulado con pista de atletismo. Incluye texto "Hernán Casciari" y citas.
Dos relatos de Casciari sobre Messi, en un libro de descarga gratuita.

Hernán Casciari reúne en este ebook gratuito -que publica Infobae Ediciones- dos piezas breves que se convirtieron en textos de culto. En Messi es un perro, a partir de la observación de clips donde el delantero soporta faltas sin caer, Casciari construye una teoría sobre la relación de Messi con el balón comparándola con la obsesión de su perro de infancia por una esponja amarilla.

PUBLICIDAD

book img

Messi es un perro / La valija de Lionel

Por Hernán Casciari

eBook

Gratis

Descargar

En La valija de Lionel, publicado originalmente en la revista Orsai tras la consagración en Qatar 2022, narra la vida de los argentinos emigrados en Barcelona y el momento en que el apellido Messi apareció en el chat del barrio. El relato emocionó al propio Messi y a Antonela Roccuzzo, según trascendió públicamente.

3. “Messi”, de Guillem Balagué

libros messi
La biografía autorizada de Lionel Messi.

El periodista español Guillem Balagué, corresponsal de fútbol para la BBC, CBS Sports y durante más de dos décadas para Sky Sports, escribió una biografía autorizada de Messi. Publicada por primera vez en 2014 y actualizada en sucesivas ediciones —la más reciente, de marzo de 2022, recoge hasta el fichaje por el PSG—, el libro reconstruye la vida del futbolista con acceso a su entorno: entrenadores, compañeros, maestros y familiares.

Balagué fue también el presentador de eventos comerciales protagonizados por Messi, lo que le dio una posición privilegiada para retratar no solo al jugador sino al hombre detrás de los títulos.

4. “Messi, el niño prodigio que desafió al destino”, de Marcos López Gabor

libros messi
La infancia de un genio

Marcos López Gabor propone un recorrido por la infancia y la formación de Lionel Messi: la adversidad médica que marcó sus primeros años, las dificultades económicas de la familia y el camino hasta la consagración global. El texto apunta a lectores que quieran entender cómo se formó el futbolista antes de que el mundo supiera su nombre, con foco en el proceso humano detrás del fenómeno deportivo. El libro no parte de la celebración sino del origen: un niño que luchó por crecer y un hombre que jamás dejó de hablar el lenguaje de la pelota.

5. “Messi íntimo”, de Ariel Senosiain

libros messi
Vida privada del capitán argentino.

Ariel Senosiain, periodista deportivo, publicó en noviembre de 2024 este volumen centrado en la vida privada del capitán argentino. El libro recorre su infancia, su relación con Antonela Roccuzzo, su paternidad y sus amistades, a partir de anécdotas inéditas y testimonios de personas cercanas. La propuesta no es la del jugador en la cancha sino la del hombre con mate y chanclas, como describió La Nación al reseñar la obra.

6. “Messi. Nacido extraterrestre”, de Miguel Rep

libros messi
"Nacido extraterrestre", Messi en la paleta de Rep.

Miguel Rep —historietista con más de 40 libros publicados— suma a Messi a su serie de biografías ilustradas, tras los volúmenes dedicados a Evita y a Maradona. Las 168 páginas combinan dibujo, humor y una investigación periodística para repasar la vida de Messi desde Rosario hasta Qatar. Rep eligió el concepto de “extraterrestre” para describir a un argentino que, a diferencia de Maradona, no pasó por el sistema del fútbol local: se fue al Barcelona de niño y creció sin los conflictos de los clubes, las barras y la AFA.

7. “Leo Messi. Volver a soñar”, de Alfredo Varona

libros messi
Un retrato de Leo Messi a partir de las voces de los demás.

Alfredo Varona construye en este libro un retrato de Messi a través de voces secundarias: el arquero al que le convirtió su primer gol oficial, el entrenador que estuvo a 24 horas de dirigirlo, el líder de su infancia en La Masía. El eje no es la estadística ni el título sino el carácter: el hombre que paró su auto en Barcelona para llevar al actor Ricardo Darín al hotel, el que regaló su camiseta a una periodista porque le daba suerte. El libro fue escrito antes de la final del Mundial de Brasil 2014, con Messi todavía en búsqueda de su primera estrella con Argentina, lo que le da una perspectiva distinta a la de los títulos posteriores.

8. “Ya está. Variaciones sobre Messi”

libros messi
A partir de la famosa frase de Messi al ganar el Mundial 2022, una serie de reflexiones sobre el jugador en un libro diferente.

José Santamarina escribió uno de los libros más breves y también más elogiados de esta lista: 128 páginas en formato pequeño, propio de la colección Sencillos de Vinilo Editora. El volumen no narra la carrera de Messi en orden cronológico sino que la reflexiona a través de textos cortos que iluminan detalles de su trayectoria —Rosario, Barcelona, la selección, París, Miami, Qatar 2022— con una prosa que mezcla el ensayo y la crónica. “Leemos libros esperando encontrar uno como este”, escribió Ariel Senosiain en la contratapa.

9. “El libro de oro de Messi”, de Aníbal Litvin

libros messi
Anécdotas, records, cantitos: saberlo todo sobre Messi.

Aníbal Litvin —periodista y escritor de Buenos Aires, con una extensa obra en literatura infantil y juvenil distribuida en Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia— propone en este volumen un formato de celebración: datos curiosos, goles, anécdotas, récords y cánticos alrededor de la figura de Messi. No es una biografía en sentido estricto sino un compendio de 232 páginas pensado para fanáticos que quieran tener reunida la información más llamativa sobre el delantero. Litvin publicó en paralelo El libro de oro del Mundial 2022 y El libro de oro de Argentina Campeón, dentro de la misma línea editorial.

10. “¿Qué tiene Leo en la cabeza?“, de Fernando de Vedia

libros messi
Una pregunta clave: ¿por qué es tan difícil explicar a Messi?

Fernando de Vedia cierra esta lista con el único título de ficción del conjunto. La novela sigue a un investigador obsesionado con Lionel Messi que se ve envuelto en una trama donde los límites entre la realidad y la invención se desdibujan. De Vedia, autor también de Los inventores del fútbol, elige el género del misterio para explorar la fascinación que el futbolista genera en quienes lo estudian, lo siguen o simplemente no pueden dejar de pensar en él. El libro plantea una pregunta que, de algún modo, recorre toda esta biblioteca: qué es lo que hace a Messi tan difícil de explicar.

Temas Relacionados

Lionel MessiMundial 2026Libros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michael Caine cedió su voz para un audiolibro de “La Odisea” narrado con IA

La obra de Homero sumó una versión sonora creada con tecnología y el permiso del intérprete de 93 años, en un lanzamiento independiente que se adelanta al estreno en cines del 17 de julio

Michael Caine cedió su voz para un audiolibro de “La Odisea” narrado con IA

Un Picasso millonario apareció en un operativo antidrogas cerca de París

La pieza, validada pero aún sin difusión oficial, pertenece a la deseada serie en la que representó a Marie-Thérèse Walter y su valor rondaría “decenas de millones de euros”

Un Picasso millonario apareció en un operativo antidrogas cerca de París

John Lennon, músico inglés: “Si todo el mundo exigiera la paz en lugar de otro televisor, entonces habría paz”

A más de medio siglo de una de las declaraciones más punzantes del líder de los Beatles en Montreal, un repaso por el origen de la frase, el libro que la rescató del archivo oral y la vigencia de una advertencia que predecía la anestesia del consumo frente a la tragedia humanitaria

John Lennon, músico inglés: “Si todo el mundo exigiera la paz en lugar de otro televisor, entonces habría paz”

Tips de ortografía: fan zone, alternativas en español

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: fan zone, alternativas en español

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

A 115 años del nacimiento del escritor argentino, recordamos una de sus mejores obras. Una “monstruosidad”, una decisión tomada al borde del abismo, la fiebre de Matilde y su amor incondicional

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

DEPORTES

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

Barcelona insiste por Julián Álvarez: la nueva oferta que enviaría al Atlético Madrid tras el pedido del argentino

TELESHOW

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

El exclusivo cumpleaños de Aitana, hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, en la playa de Miami: las imágenes

Le hackearon el teléfono a Carmen Barbieri y quisieron estafar a Ángel de Brito: “¿No tenés para prestarme?"

Darío Barassi se indignó por una consigna de Ahora Caigo y se fue del aire: “¿Vos me estás jodiendo?”

La cábala mundialista de Evangelina Anderson: rutina fitness y un detalle particular en su look

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo descarta que el Ejecutivo impulse el Aerometro y ratifica que el Metroriel sigue siendo su prioridad

El presidente Bernardo Arévalo descarta que el Ejecutivo impulse el Aerometro y ratifica que el Metroriel sigue siendo su prioridad

Nicaragüense capturado en Costa Rica es extraditado a EE.UU. por abuso sexual tras 20 años prófugo

La justicia ecuatoriana duplicó la condena por corrupción contra un ministro de Rafael Correa

Continúa búsqueda entre escombros de personas desaparecidas tras derrumbe en Honduras

Cómo los titíes sincronizan sus voces en pareja