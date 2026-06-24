Messi cumple 39 años: diez libros para conocerlo bien

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio de 2026 en medio de un Mundial que parece escrito para él. En apenas dos partidos con Argentina en el Mundial 2026, marcó los cinco goles del equipo —un hat-trick ante Argelia en el estreno y un doblete ante Austria que le permitió superar el récord histórico de anotaciones en Copas del Mundo-. Lo hizo despidiéndose de los 38 años, con la camiseta albiceleste y -se diría- con la sensación de que el fútbol todavía le debe algo, o que él todavía le debe algo al fútbol. Hay en él, en este tramo final de su carrera, una alegría que no se explica solo con estadísticas.

La industria editorial lleva años intentando dar cuenta de Messi. Desde biografías autorizadas hasta ensayos, crónicas y novelas gráficas, su figura generó una biblioteca propia. Aquí, diez libros para conocerlo, repasarlo y seguir discutiéndolo.

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1. “Revolución Messi”, de Gastón Edul

"Revolución Messi", de Gastón Edul.

Gastón Edul es el periodista argentino que cubrió a la selección durante la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, y se convirtió en una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo de su generación. En Revolución Messi narra el tramo más reciente de la carrera del capitán: el recibimiento frío en París, la salida del PSG, el intento frustrado de volver al Barcelona y, finalmente, el desembarco en el Inter Miami CF. El libro funciona como una crónica de primera mano del último ciclo de Messi, con anécdotas de acceso directo y una mirada que combina el dato estadístico con el relato humano.

2. “Messi es un perro / La valija de Lionel”, de Hernán Casciari

Dos relatos de Casciari sobre Messi, en un libro de descarga gratuita.

Hernán Casciari reúne en este ebook gratuito -que publica Infobae Ediciones- dos piezas breves que se convirtieron en textos de culto. En Messi es un perro, a partir de la observación de clips donde el delantero soporta faltas sin caer, Casciari construye una teoría sobre la relación de Messi con el balón comparándola con la obsesión de su perro de infancia por una esponja amarilla.

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Messi es un perro / La valija de Lionel Por Hernán Casciari eBook Gratis Descargar

En La valija de Lionel, publicado originalmente en la revista Orsai tras la consagración en Qatar 2022, narra la vida de los argentinos emigrados en Barcelona y el momento en que el apellido Messi apareció en el chat del barrio. El relato emocionó al propio Messi y a Antonela Roccuzzo, según trascendió públicamente.

3. “Messi”, de Guillem Balagué

La biografía autorizada de Lionel Messi.

El periodista español Guillem Balagué, corresponsal de fútbol para la BBC, CBS Sports y durante más de dos décadas para Sky Sports, escribió una biografía autorizada de Messi. Publicada por primera vez en 2014 y actualizada en sucesivas ediciones —la más reciente, de marzo de 2022, recoge hasta el fichaje por el PSG—, el libro reconstruye la vida del futbolista con acceso a su entorno: entrenadores, compañeros, maestros y familiares.

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Balagué fue también el presentador de eventos comerciales protagonizados por Messi, lo que le dio una posición privilegiada para retratar no solo al jugador sino al hombre detrás de los títulos.

4. “Messi, el niño prodigio que desafió al destino”, de Marcos López Gabor

La infancia de un genio

Marcos López Gabor propone un recorrido por la infancia y la formación de Lionel Messi: la adversidad médica que marcó sus primeros años, las dificultades económicas de la familia y el camino hasta la consagración global. El texto apunta a lectores que quieran entender cómo se formó el futbolista antes de que el mundo supiera su nombre, con foco en el proceso humano detrás del fenómeno deportivo. El libro no parte de la celebración sino del origen: un niño que luchó por crecer y un hombre que jamás dejó de hablar el lenguaje de la pelota.

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5. “Messi íntimo”, de Ariel Senosiain

Vida privada del capitán argentino.

Ariel Senosiain, periodista deportivo, publicó en noviembre de 2024 este volumen centrado en la vida privada del capitán argentino. El libro recorre su infancia, su relación con Antonela Roccuzzo, su paternidad y sus amistades, a partir de anécdotas inéditas y testimonios de personas cercanas. La propuesta no es la del jugador en la cancha sino la del hombre con mate y chanclas, como describió La Nación al reseñar la obra.

6. “Messi. Nacido extraterrestre”, de Miguel Rep

"Nacido extraterrestre", Messi en la paleta de Rep.

Miguel Rep —historietista con más de 40 libros publicados— suma a Messi a su serie de biografías ilustradas, tras los volúmenes dedicados a Evita y a Maradona. Las 168 páginas combinan dibujo, humor y una investigación periodística para repasar la vida de Messi desde Rosario hasta Qatar. Rep eligió el concepto de “extraterrestre” para describir a un argentino que, a diferencia de Maradona, no pasó por el sistema del fútbol local: se fue al Barcelona de niño y creció sin los conflictos de los clubes, las barras y la AFA.

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7. “Leo Messi. Volver a soñar”, de Alfredo Varona

Un retrato de Leo Messi a partir de las voces de los demás.

Alfredo Varona construye en este libro un retrato de Messi a través de voces secundarias: el arquero al que le convirtió su primer gol oficial, el entrenador que estuvo a 24 horas de dirigirlo, el líder de su infancia en La Masía. El eje no es la estadística ni el título sino el carácter: el hombre que paró su auto en Barcelona para llevar al actor Ricardo Darín al hotel, el que regaló su camiseta a una periodista porque le daba suerte. El libro fue escrito antes de la final del Mundial de Brasil 2014, con Messi todavía en búsqueda de su primera estrella con Argentina, lo que le da una perspectiva distinta a la de los títulos posteriores.

8. “Ya está. Variaciones sobre Messi”

A partir de la famosa frase de Messi al ganar el Mundial 2022, una serie de reflexiones sobre el jugador en un libro diferente.

José Santamarina escribió uno de los libros más breves y también más elogiados de esta lista: 128 páginas en formato pequeño, propio de la colección Sencillos de Vinilo Editora. El volumen no narra la carrera de Messi en orden cronológico sino que la reflexiona a través de textos cortos que iluminan detalles de su trayectoria —Rosario, Barcelona, la selección, París, Miami, Qatar 2022— con una prosa que mezcla el ensayo y la crónica. “Leemos libros esperando encontrar uno como este”, escribió Ariel Senosiain en la contratapa.

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9. “El libro de oro de Messi”, de Aníbal Litvin

Anécdotas, records, cantitos: saberlo todo sobre Messi.

Aníbal Litvin —periodista y escritor de Buenos Aires, con una extensa obra en literatura infantil y juvenil distribuida en Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia— propone en este volumen un formato de celebración: datos curiosos, goles, anécdotas, récords y cánticos alrededor de la figura de Messi. No es una biografía en sentido estricto sino un compendio de 232 páginas pensado para fanáticos que quieran tener reunida la información más llamativa sobre el delantero. Litvin publicó en paralelo El libro de oro del Mundial 2022 y El libro de oro de Argentina Campeón, dentro de la misma línea editorial.

10. “¿Qué tiene Leo en la cabeza?“, de Fernando de Vedia

Una pregunta clave: ¿por qué es tan difícil explicar a Messi?

Fernando de Vedia cierra esta lista con el único título de ficción del conjunto. La novela sigue a un investigador obsesionado con Lionel Messi que se ve envuelto en una trama donde los límites entre la realidad y la invención se desdibujan. De Vedia, autor también de Los inventores del fútbol, elige el género del misterio para explorar la fascinación que el futbolista genera en quienes lo estudian, lo siguen o simplemente no pueden dejar de pensar en él. El libro plantea una pregunta que, de algún modo, recorre toda esta biblioteca: qué es lo que hace a Messi tan difícil de explicar.

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