Panamá supera las 9,000 denuncias por hurto y robo en cinco meses

Entre enero y mayo se registraron más de 9,000 denuncias por hurto y robo en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos contra el patrimonio económico continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad ciudadana en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público recibió 9,057 denuncias relacionadas con hurto y robo, dos delitos que suelen confundirse, pero que jurídicamente tienen diferencias importantes y muestran comportamientos distintos en las estadísticas nacionales.

La principal diferencia radica en la forma en que se apodera del bien ajeno. El hurto ocurre cuando una persona toma una propiedad sin consentimiento, pero sin emplear violencia, intimidación o fuerza contra la víctima. El robo, en cambio, implica violencia, amenazas o algún tipo de coerción para despojar a la persona de sus bienes.

PUBLICIDAD

Ejemplos de hurto son el robo silencioso de un celular dejado sobre una mesa, la sustracción de mercancía en un comercio o el hurto de un vehículo estacionado. En contraste, un asalto a mano armada, un arrebato con intimidación o el despojo de pertenencias mediante amenazas constituyen delitos de robo.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que el hurto sigue siendo el delito patrimonial más frecuente. Entre enero y mayo se contabilizaron 7,036 denuncias por hurto, frente a 6,851 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 3%.

Mientras el hurto ocurre sin violencia ni intimidación, el robo implica confrontación directa con la víctima. Ambos delitos aumentaron durante los primeros 5 meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los delitos de robo alcanzaron 2,021 denuncias durante los primeros cinco meses del año, ligeramente por encima de las 2,009 registradas en igual período de 2025, un incremento de 0.6%.

PUBLICIDAD

Aunque el crecimiento porcentual del robo parece modesto, la característica que más preocupa a las autoridades es que más de la mitad de los casos corresponden a robo agravado, una modalidad que suele involucrar circunstancias de mayor peligrosidad.

De las 2,021 denuncias por robo registradas este año, 1,094 corresponden a robo agravado y 927 a robo simple. Mientras el robo simple aumentó 5% respecto a 2025, pasando de 880 a 927 casos, el robo agravado disminuyó 3%, al bajar de 1,129 a 1,094 denuncias.

En el caso de los hurtos, la categoría más frecuente es el hurto agravado, con 3,162 denuncias, seguida muy de cerca por el hurto simple, con 3,124 casos. También destacan 310 denuncias por hurto de vehículo automotor, 379 por hurto pecuario y 30 por hurto pecuario o hidrobiológico.

PUBLICIDAD

Los robos agravados representan la mayoría de los casos de robo investigados por el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los datos más llamativos es que el hurto simple registró el mayor incremento entre las principales modalidades, al pasar de 2,714 casos en 2025 a 3,124 en 2026, un crecimiento de 15%. Por el contrario, el hurto agravado disminuyó 6% durante el mismo período.

La distribución geográfica también revela patrones claros. La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias en ambas categorías. Solo en materia de hurto acumula 3,782 casos, equivalente a más de la mitad de todos los registros nacionales. Le siguen Panamá Oeste con 798 denuncias y Chiriquí con 712.

En los delitos de robo, la provincia de Panamá registra 1,117 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 267 y San Miguelito con 205.

Al comparar con 2025, algunas regiones muestran incrementos significativos. En hurto, Los Santos registra el mayor aumento porcentual con 31%, seguido por Veraguas con 8%, Panamá con 7% y Panamá Oeste con 4%.

PUBLICIDAD

En robo, los mayores incrementos se observan en la comarca Ngäbe Buglé con 50%, Veraguas con 41% y Coclé con 33%, aunque en varios de estos territorios el volumen absoluto de casos sigue siendo relativamente bajo en comparación con las áreas metropolitanas.

El hurto pecuario, que incluye la sustracción ilegal de ganado, sigue generando denuncias en las zonas rurales del país y representa una de las modalidades patrimoniales con mayor impacto para los productores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas cobran rostro humano cuando se observan casos recientes. Esta semana, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre responsable de dos robos cometidos contra conductores de plataformas digitales.

Según la investigación, uno de los hechos ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando el condenado y otros dos individuos solicitaron un viaje hacia el sector de 9 de Enero, en Amelia Denis de Icaza. Al llegar al destino, despojaron al conductor de sus pertenencias y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

El segundo caso ocurrió el 14 de noviembre de 2025. En esa ocasión, el sentenciado y una mujer solicitaron una carrera hacia el sector de Paraíso, donde obligaron a la víctima a entregar sus bienes personales y realizar una transferencia bancaria mediante una plataforma de banca en línea.

Estos casos ilustran precisamente la diferencia entre hurto y robo: mientras el primero puede ocurrir sin contacto directo con la víctima, el segundo implica intimidación, amenazas o violencia para obtener los bienes.

Las cifras muestran que, aunque los robos representan menos casos que los hurtos, continúan siendo una de las manifestaciones delictivas que más afectan la percepción de seguridad de la población. Con más de 9,000 denuncias acumuladas en apenas cinco meses, ambos delitos siguen concentrando una parte importante de la carga investigativa del sistema de justicia panameño.

PUBLICIDAD