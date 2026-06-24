Cultura

Michael Caine cedió su voz para un audiolibro de “La Odisea” narrado con IA

La obra de Homero sumó una versión sonora creada con tecnología y el permiso del intérprete de 93 años, en un lanzamiento independiente que se adelanta al estreno en cines del 17 de julio

Guardar
Google icon
Michael Caine presta su voz artificial a La Odisea en un audiolibro gratis
Michael Caine autorizó a ElevenLabs a usar una versión de su voz generada con inteligencia artificial para un audiolibro de "La Odisea"

Un nuevo audiolibro de La Odisea fue lanzado este martes con la narración de Michael Caine, o, al menos, con una versión de su voz generada por inteligencia artificial.

El actor de 93 años autorizó a la compañía ElevenLabs para usar su voz en varios proyectos, entre ellos la nueva narración del poema épico de Homero. Una adaptación cinematográfica, dirigida por Christopher Nolan, llegará a los cines en julio.

PUBLICIDAD

“Hoy lanzamos un audiolibro cinematográfico original de La Odisea de Homero, narrado con la voz de sir Michael Caine”, anunció ElevenLabs.

Caine dijo en un comunicado que es un “placer” formar parte del proyecto.

La Odisea es una de las mejores historias jamás contadas”, comentó el actor.

“Durante casi tres milenios, sus temas de perseverancia, lealtad, tentación y el llamado perdurable del hogar han resonado a través de culturas y generaciones”, agregó.

PUBLICIDAD

El audiolibro de 13 horas fue lanzado este martes en la aplicación ElevenReader, de ElevenLabs, que cuenta entre sus inversionistas al actor estadounidense Matthew McConaughey.

El lanzamiento ocurre a menos de un mes del estreno del filme, proyectos independientes entre sí, que debuta en Estados Unidos el 17 de julio.

Michael Caine afirmó que es un placer participar del proyecto y destacó la vigencia de los temas de "La Odisea" a través de culturas y generaciones
Michael Caine afirmó que es un placer participar del proyecto y destacó la vigencia de los temas de "La Odisea" a través de culturas y generaciones

“Antes de que veas la película, escucha la épica original”, dijo ElevenLabs en sus redes sociales, junto a un extracto de la narración.

Caine y Nolan han trabajado juntos en ocho películas a lo largo de casi dos décadas, incluida la trilogía de Batman, El origen (2010) e Interestelar (2014).

El actor anunció el año pasado la firma del acuerdo con ElevenLabs. La empresa de software tiene en su catálogo de voces las de varias personalidades y artistas, vivos y muertos, como Stan Lee, Art Garfunkel y J. Robert Oppenheimer.

El avance de la IA es controvertido en Hollywood. Actores y creativos temen ser reemplazados por la tecnología y demandan protecciones que salvaguarden sus trabajos.

“No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas”, dijo Caine al anunciar en su momento el acuerdo con ElevenLabs.

Fuente: AFP.

Fotos: Alianza Editorial/ Shutterstock y Reuters/ James Akena/ File Photo (archivo).

Temas Relacionados

La OdiseaMichael CaineLibrosaudiolibrosInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un Picasso millonario apareció en un operativo antidrogas cerca de París

La pieza, validada pero aún sin difusión oficial, pertenece a la deseada serie en la que representó a Marie-Thérèse Walter y su valor rondaría “decenas de millones de euros”

Un Picasso millonario apareció en un operativo antidrogas cerca de París

John Lennon, músico inglés: “Si todo el mundo exigiera la paz en lugar de otro televisor, entonces habría paz”

A más de medio siglo de una de las declaraciones más punzantes del líder de los Beatles en Montreal, un repaso por el origen de la frase, el libro que la rescató del archivo oral y la vigencia de una advertencia que predecía la anestesia del consumo frente a la tragedia humanitaria

John Lennon, músico inglés: “Si todo el mundo exigiera la paz en lugar de otro televisor, entonces habría paz”

Tips de ortografía: fan zone, alternativas en español

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: fan zone, alternativas en español

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

A 115 años del nacimiento del escritor argentino, recordamos una de sus mejores obras. Una “monstruosidad”, una decisión tomada al borde del abismo, la fiebre de Matilde y su amor incondicional

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

La prostituta (y escritora) que está enterrada junto a Borges

Detrás de la tumba del autor argentino está enterrada Grisélidis Réal: una vida agitada y palabras que queman

La prostituta (y escritora) que está enterrada junto a Borges

DEPORTES

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Messi cumple 39 años y en Rosario más de 5.000 chicos prepararon un emotivo homenaje

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Suspendieron a la periodista que atacó a la figura de Bélgica que abandonó el Mundial para presenciar el nacimiento de su hijo

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Barcelona insiste por Julián Álvarez: la nueva oferta que enviaría al Atlético Madrid tras el pedido del argentino

TELESHOW

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

Un multitudinario festejo de cumpleaños para Lionel Messi: la convocatoria que vistió de celeste y blanco el país

El exclusivo cumpleaños de Aitana, hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, en la playa de Miami: las imágenes

Le hackearon el teléfono a Carmen Barbieri y quisieron estafar a Ángel de Brito: “¿No tenés para prestarme?"

Darío Barassi se indignó por una consigna de Ahora Caigo y se fue del aire: “¿Vos me estás jodiendo?”

La cábala mundialista de Evangelina Anderson: rutina fitness y un detalle particular en su look

INFOBAE AMÉRICA

Cómo los titíes sincronizan sus voces en pareja

Cómo los titíes sincronizan sus voces en pareja

Rodrigo Paz ratifica el estado de excepción pese al levantamiento de los bloqueos en Bolivia

El Ejército interceptó explosivos antes de un atentado en la ciudad más poblada de Ecuador

Ecuador impulsa en la OEA una mayor cooperación regional contra el crimen transnacional

¿Cuándo se realizarán los pagos de la Seguridad Social de julio de 2026? Estas son las fechas oficiales