La obra sobre Malvinas que nació en Londres… y en una historia de amor

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Incluso sin saber mucho impacta Sabemos esperar, la obra de la artista argentina Rosana Fuertes. Una imagen de la Reina Isabel en un extremo y unos cuadros que dicen -está escrito chiquito, pero ahí está- “Vos estabas en tu sillón, mi novio iba a la guerra”. Es literal: el novio de Rosana Fuertes -el artista Daniel Ontiveros- era uno de tantos conscriptos a los que, con 18 días de instrucción apenas, les habían puesto un fusil en la mano y los habían mandado a pelear.

Volvió Ontiveros, por suerte. Con el alma magullada, pero volvió. Se reencontró con su novia, siguió su vida y todavía están juntos. Muchos años después un viaje inspiró la obra. Sabemos esperar puede ser leído como paciencia, pero también tiene un dejo de advertencia.

Daniel Ontiveros y Rosana Fuertes en 1982, durante los días en que él hizo la instrucción y no pensaba que iba a ir a la isla.

¿A quién le habla esa obra que fue cambiando con el tiempo y tiene tres versiones? Lo cuenta Fuertes:

“Hice la obra luego de un viaje a Londres. Habíamos ido otras veces a Europa, pero Daniel nunca jamás quiso pisar Londres. Hasta que, bueno, tuvimos hijos y nuestros hijos en un momento pidieron de conocer esa ciudad y ahí Daniel accedió”.

Familia de excombatiente en Londres, ¿cómo pasear por esas calles sin tener el conflicto en la cabeza? ¿Cómo escuchar esas voces sin recordar las de los ingleses en la Islas?

Otra versión de la obra de Rosana Fuertes sobre Malvinas

“Fue el único viaje hacia allí que hicimos. En ese momento la Reina Isabel estaba viva aún. En esas casas gigantescas de souvenirs que tienen los ingleses -que repiten y repiten las imágenes de los reyes y los príncipes en souvenirs, en tazas, en platos- compré una muñequita de la Reina de Inglaterra, a la manera de los perritos que se ponían a veces en los autos y que se les movía la cabeza. Esta movía la manito, o sea, era la Reina toda vestidita en colores pastel, que podías elegir en amarillo, celeste o rosa, con el bracito doblado, con la carterita colgada y movía la manito”.

Todavía no sabía qué pero algo se activó en la cabeza de esa artista que había esperado con angustia a su novio durante la Guerra de Malvinas. Todavía no sabía conscientemente qué haría con la Reina, pero en algún lado la obra se puso en marcha.

“Compré también otras cositas, así como el platito de la otra obra que se llama Souvenirs, que es un platito con la impresión de la cara de la Reina".

La version de "Sabemos esperar" que se presentó en Junín, con el sillón BKF.

Volvieron con esas cosas en la valija. La muñequita terminó en un marco con volumen y Fuertes hizo otros cuatro cuadros con el sillón y la inscripción: “Vos estabas...”

La obra, como otras que hicieron Fuertes y Ontiveros -cada uno por su lado- sobre Malvinas, tiene detrás algunas ideas. “Las Islas Malvinas son uno de los últimos exponentes del sistema colonial del siglo XVIII en pleno siglo XXI. Sistema que a cualquier persona avergüenza, pero que aún hoy enorgullece a quienes mantienen esos pocos enclaves, en cualquier parte a cualquier costo”, escibieron.

Y también, mirándose a ellos mismos y a su generación: “Los chicos y las chicas de Malvinas fuimos primero adolescentes en el Proceso. Teníamos el miedo”.

Tres versiones

Sabemos esperar, entonces, tiene una primera versión hecha en 2018, al volver de Londres. Son cuadros chicos, que dialogan con la muñequita de la Reina. “Vos estabas en tu sillón” parecen decirle a Isabel aunque muchos puedan darse por aludidos. Mucha gente, muchos sillones, demasiados chicos en la guerra.

La segunda versión la hizo en 2024, y allí Fuertes agregó un cuadro vacío y el sillón BKF, ese ícono del diseño argentino, hecho con cuero de vaca ese objeto que dice “Argentina” por donde lomiren. El sillón no está dibujado, es el objeto mismo puesto delante de los marcos.

El sillón con la inscripcion: "Vos estabas en tu sillón, mi novio iba a la guerra".

Fuertes hizo esa modificación para la Bienal Posverso, que se llevó adelante en Junín, Provincia de Buenos Aires, en 2024. “Me daban bastante espacio y podía trabajar en grande. La muñequita es la misma, le cambio el marco y hago cinco cuadros porque le agrego el cuadro vacío, porque la Reina ya no vivía. Ahí también pongo el sillón BKF con la alfombrita celeste”.

Y, finalmente, está la versión actual “donde enmarco una foto de la reina con los ojos cerradosy uso los marquitos de la primera obra original con los textos”.

De Londres a la Argentina, un negocio de souvenirs que agitó el corazón de Rosana Fuertes. “Hubo una guerra. Y perdimos”, escribe la artista junto a Ontiveros. Aquí, el arte, para seguir pensando y, un poco, sanar.

Dónde verlos

Daniel Ontiveros. Expone actualmente en la Universidad Nacional de Quilmes, Roque Saenz Peña 352, Bernal.

Daniel Ontiveros y Rosana Fuertes. Desde el 31 y durante un mes presentan una muestra sobre Malvinas en el Instituto Patria, disponible para visitas de 14.00 a 19.00. Rodríguez Peña 80, CABA.

Rosana Fuertes Participa en la exposición de la Colección Helft en la Galería W, San Telmo, con una selección de “Pasión de multitudes”, obra centrada en camisetas de fútbol. Defensa 1369. De 12 a 18 h.