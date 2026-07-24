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Furia Scaglione y Cristian U renunciaron a un reality español tras ser agredidos: “Los argentinos no valen para nada”

El programa vivió su momento más tenso cuando los representantes de Argentina decidieron retirarse tras un fuerte enfrentamiento en el ciclo

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Furia y Cristian U renunciaron a Gran Hermano España tras recibir una ofensa

El reality español La Casa de los Gemelos, conocido por reunir a mediáticos de distintos países, vivió uno de los momentos más tensos de su edición actual con el abrupto abandono de Juliana “Furia” Scaglione y Cristian U., dos de los representantes argentinos en el programa. El detonante fue una discusión subida de tono con los creadores del ciclo y una serie de reproches cruzados tanto con la producción como con otros participantes.

El conflicto comenzó a tomar forma cuando varios de los concursantes españoles señalaron de manera reiterada el comportamiento de los argentinos, en especial el de Furia y Cristian U. Las críticas se centraron en supuestas actitudes dentro de la convivencia y en la manera en la que ambos interactuaban con el resto del grupo. La tensión escaló hasta que uno de los hermanos gemelos, responsables del formato, decidió intervenir en medio de la transmisión y hacer pública la situación en vez de resolverla fuera del aire.

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Durante la confrontación, uno de los productores lanzó una frase que provocó indignación entre los argentinos: “Lo que me doy cuenta en este reality es que los argentinos no valen para absolutamente ningún reality, por eso no los llaman en sus países, porque aquí son incompetentes y no valen para nada. Yo me puedo hacer un reality solo y entretengo más que los argentinos, te lo juro por mi madre”.

Estas palabras, dirigidas a todo el grupo de participantes provenientes de Argentina, resultaron ofensivas y generaron una inmediata reacción de Furia y Cristian U.

Furia y Cristian U renunciaron a Gran Hermano España en medio de un escándalo
Furia y Cristian U renunciaron a Gran Hermano España en medio de un escándalo

La discusión se intensificó cuando Cristian U. cuestionó a la producción por favorecer a La Falete, una de las figuras españolas del programa, en la distribución de comida. El productor justificó el trato alegando que ella “no dormía todo el día”, a diferencia de otros participantes. Ese cruce derivó en que Cristian U. se retirara del set, evidenciando un quiebre en la relación con la producción.

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Furia, por su parte, intentó mantener la calma pero pidió insistentemente que se la tratara con respeto y que no se la descalificara frente a las cámaras. Uno de los gemelos productores mencionó: “En su país cobran 80 dólares por semana y acá una fortuna con privilegios”, a lo que Furia respondió: “No cobramos 80 dólares, cobramos en pesos. No es manera de tratarnos así, porque vos sos mi jefe. ¡No es manera! Y menos en público. Estás quedando mal vos, no yo”. La participante remarcó que el trato recibido era inapropiado y que no correspondía exponer esas diferencias ante la audiencia.

La situación se tornó irreversible y ambos argentinos comunicaron su decisión de abandonar el programa. La partida de Furia y Cristian U. dejó a Alfa, Anto Pane y Milky Dolly como los representantes argentinos que siguen en competencia. Distintas versiones señalan que Mariano de la Canal sería el elegido para ocupar alguna de las vacantes tras la salida de sus compatriotas.

En otra oportunidad, Furia ya había participado del realty La cárcel de los gemelos
En otra oportunidad, Furia ya había participado del realty La cárcel de los gemelos

Luego del episodio, Cristian U. utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que oficializó su salida de La Casa de los Gemelos. “Debido a los hechos acontecidos el día de la fecha, les comunicamos que Cristian deja de pertenecer al programa. Antes que el jugador está la persona; sinceramente, en estos días les tomó mucho cariño tanto a sus compañeros argentinos como españoles, pero el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality”, expresó.

Por su parte, Furia también se manifestó en redes sociales, describiendo la experiencia y el malestar que sintió tras el conflicto: “No está bueno que nos traten como nos estaba tratando. Piensen lo que quieran, pero soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Es increíble la falta de respeto que tuvimos. No tomo represalias, pero el universo lo hará”.

En otro mensaje, Furia cuestionó el modo en que se resolvió la situación: “No es mi manera de cerrar una relación laboral. Me parece que las cosas se hablan en la cara y detrás de cámara. Sé lo que es show y sé lo que es la vida real. Se pasaron bastantes límites”.

La salida de Furia y Cristian U. marcó un punto de inflexión en el reality, que ahora enfrenta el desafío de recomponer la convivencia y definir cómo continuará el programa tras la polémica. La repercusión de lo ocurrido generó debate en redes sociales y entre los seguidores del ciclo, que observan con atención las próximas decisiones de la producción.

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