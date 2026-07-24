Ciencia

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Investigadores internacionales cruzaron datos de 15 modelos climáticos con registros de estaciones meteorológicas en 17 islas tropicales. Cuál es el escenario que podría amenazar la salud y la vida cotidiana de millones de personas

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Playa de arena blanca con varias palmeras en el lado derecho, mar tranquilo de color turquesa y un cielo pálido sin nubes.
La humedad reduce la evaporación del sudor y vuelve más riesgoso el calor extremo para el cuerpo humano en las islas tropicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas que viven en islas tropicales podrían enfrentar un futuro de calor húmedo cada vez más peligroso a medida que el cambio climático extienda las olas de calor.

La humedad del aire es tan determinante como la temperatura: cuando el ambiente ya está saturado de vapor de agua, el sudor se evapora con menos eficacia y el cuerpo pierde su capacidad natural de enfriarse.

Un nuevo estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters advirtió que, bajo el escenario de mayores emisiones de gases de efecto invernadero, algunas islas tropicales podrían registrar condiciones de calor húmedo peligroso durante alrededor de 300 días al año hacia el año 2100. De esta manera, eventos que históricamente ocurrían una vez por década podrían volverse anuales antes de que termine el siglo.

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La investigación fue liderada por Lilian Bald, investigadora doctoral del Centro Nacional Francés de Investigaciones Meteorológicas, con sede en Francia, junto con un equipo de colegas.

Paraíso bajo el fuego húmedo

Las islas tropicales ya se encuentran entre los lugares más cálidos del planeta, pero su riesgo climático futuro ha sido más difícil de evaluar que el de las grandes masas continentales.

Vista desde la ventanilla de un avión con su ala visible, una isla tropical con playas de arena blanca, aguas turquesas, vegetación y pequeñas embarcaciones.
La investigación publicada en Geophysical Research Letters analizó 17 islas tropicales de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos climáticos globales suelen carecer de la resolución necesaria para capturar con precisión el clima de islas pequeñas, y con frecuencia las tratan como si fueran océano y no tierra firme. Ese vacío dejaba a millones de personas sin datos confiables sobre lo que podría deparar el futuro climático de sus territorios.

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Ante esa brecha, Bald y sus colegas se propusieron cuantificar con mayor precisión cómo cambiaría el estrés térmico húmedo en 17 islas tropicales distribuidas en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

El estrés térmico húmedo es la sensación real de calor que experimenta el cuerpo cuando la temperatura y la humedad se combinan: no es solo lo que marca el termómetro, sino lo que el organismo realmente siente y padece.

El objetivo de la investigación fue calcular los cambios proyectados en el Índice de Calor, una medida desarrollada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) que estima cuánto calor percibe realmente el cuerpo humano.

El calor que no da respiro

Los investigadores combinaron datos de 15 modelos climáticos globales con observaciones reales de estaciones meteorológicas ubicadas en las 17 islas estudiadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los modelos climáticos globales subestiman el riesgo climático en islas pequeñas porque suelen tratarlas como océano y no como tierra firme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cruce de información permitió obtener proyecciones más precisas que las disponibles hasta entonces para estos territorios pequeños, que los grandes modelos globales solían ignorar.

Los resultados mostraron que el calor húmedo extremo se intensificará en todas las islas analizadas, con mayor fuerza cerca del ecuador.

Durante el período 2076–2100, la intensidad de estos eventos podría alcanzar valores del Índice de Calor de entre 46 grados y 63 grados bajo la trayectoria de mayores emisiones.

La NOAA clasifica los valores del Índice de Calor por encima de los 40 grados como nivel de “Peligro”, donde la exposición prolongada puede causar enfermedades graves por calor. Los valores más altos pueden resultar mortales, incluso para adultos jóvenes y sanos.

Bajo el escenario de mayores emisiones, las islas más cercanas al ecuador podrían experimentar condiciones de calor húmedo peligroso entre 160 y 320 días al año hacia finales del siglo.

Las islas ecuatoriales son especialmente vulnerables porque ya experimentan escasas variaciones estacionales: al subir las temperaturas globales, hay menos períodos frescos que interrumpan el calor y permitan al cuerpo recuperarse.

Las olas de calor prolongadas preocupan especialmente a los investigadores porque el organismo humano no tolera bien la exposición continua al calor extremo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Reducir emisiones y aplicar alertas tempranas, refrigeración y edificios resistentes al calor puede limitar el impacto del calor húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento por calor, el golpe de calor y la hipertermia, es decir, una elevación de la temperatura corporal por encima de los niveles seguros, son consecuencias directas que pueden ser fatales.

Los investigadores reconocieron que muchas comunidades insulares ya enfrentan otras presiones climáticas, como el aumento del nivel del mar, la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos.

El calor húmedo creciente se sumaría a esa lista de desafíos, con consecuencias directas sobre la salud, la vida al aire libre y la capacidad de trabajar en exteriores.

El estudio señaló que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero limitaría la frecuencia e intensidad de estas condiciones peligrosas.

Eventos de calor extremo que antes ocurrían una vez por década podrían volverse anuales antes de que termine el siglo XXI (REUTERS/Kirsty Needham)
Eventos de calor extremo que antes ocurrían una vez por década podrían volverse anuales antes de que termine el siglo XXI (REUTERS/Kirsty Needham)

Medidas de adaptación como sistemas de alerta temprana, mayor acceso a espacios con refrigeración y edificios más resistentes al calor podrían ayudar a las comunidades a afrontar lo que viene.

Los investigadores advirtieron que las pequeñas islas tropicales no deberían seguir siendo ignoradas en las evaluaciones globales del riesgo por calor, ya que podrían funcionar como una señal de alerta temprana de los desafíos climáticos que se aproximan.

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