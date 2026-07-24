Cultura

Marilú Marini y Franco Torchia protagonizan en el Teatro San Martín una obra futurista sobre identidades y afectos

‘ManifestuM’, una conferencia performática ambientada en el año 2300 donde los cuerpos son múltiples y el amor nunca se repite, se presenta de miércoles a domingo en la Sala Casacuberta

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La conferencia performática ManifestuM, con Marilú Marini y Franco Torchia como intérpretes, imagina un futuro situado en el año 2300 para reflexionar sobre identidad, género y diversidad

ManifestuM, estreno de la semana en el Teatro San Martín, es una propuesta que desafía los formatos escénicos convencionales: una conferencia performática ambientada en el año 2300 donde la identidad es fluida, los cuerpos son múltiples y el amor nunca se repite. La actriz Marilú Marini y el escritor y periodista Franco Torchia son los intérpretes de este dispositivo teatral ideado y dirigido por Oria Puppo “en complicidad” con la propia Marini, con dramaturgia de Eugenia Pérez Tomas.

El punto de partida es un prólogo del escritor Daniel Link que sitúa la acción en el “año dos mil trescientos y algo”, un futuro donde ser raro es un privilegio y donde el amor es espectral —no hay dos personas que se amen de la misma manera que jamás se amó nadie—. Ese marco futurista no es un capricho estético: para Pérez Tomas, funciona como un distanciamiento atemporal que permite al presente orbitar sobre una hipótesis ficcional, y que los testimonios del aquí y ahora dialoguen con “los fantasmas que habitan el teatro”, voces del futuro y de otros pasados superpuestos en capas.

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La obra se presenta bajo la ficción de una sesión de la MOF (Manifiesto de la Órbita Futuro), una suerte de logia a la que el teatro le prestó el espacio por tiempo limitado. En ese marco, Marini y Torchia le dan voz a textos de María Belén Correa, Andrea Cukier, Esther Díaz, María Lugones, Gaita Nihil, Javier Sáez, Cande Schamun, Alejandro Tantanian, Liliana Viola y Marlene Wayar, entre otros. Desde testimonios en primera persona hasta monólogos poéticos y ensayos académicos, los registros conviven sin jerarquía: la obra no se organiza desde un centro de gravedad único —la danza, el texto, la actuación— sino que funciona como una fusión de signos donde proyecciones, sonidos, lecturas y objetos se mezclan sin que ningún elemento domine la escena.

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La obra dirigida por Oria Puppo con dramaturgia de Eugenia Pérez Tomas, se presenta de miércoles a sábados a las 19.30 y los domingos a las 18.30 en el Teatro San Martín

También se diluye la idea de personaje. Los intérpretes dan voz a distintos testimonios pero también se presentan con sus nombres e historias reales. El germen de ManifestuM se remonta a los meses previos a la pandemia, cuando Oria Puppo comenzó a leer columnas en diarios de Francia —donde pasa buena parte del año— sobre nuevas líneas de pensamiento en torno a los cuerpos, las diferencias y el género. El confinamiento profundizó ese interés: “Quedé encerrada con una biblioteca de treinta y pico de libros, muchos de autores actuales, sobre todo franceses, con esta tendencia a repensar las diferencias, los cuerpos y el género”, explicó la directora en una entrevista publicada en la página web del CTBA. “Y por mi cercanía cotidiana, casi familiar, con Marilú Marini, comenzamos a intercambiar artículos y materiales sobre el tema.”

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El espacio escénico que desarrolla esta referente internacional en diseño escenográfico, es un dispositivo multimedia de estímulos simultáneos: un tablero de ajedrez en el centro como pieza en exhibición, libros, un cronómetro, tarimas, una cabeza gigante y varias pantallas. Entre ellas, pequeñas pantallas LED que emulan la estética informativa de los subtes o quioscos 24 horas, bautizadas como “InfoTrans”. Para Puppo, esas pantallas “son personajes con una línea dramatúrgica tan fuerte como la de los intérpretes”. Los textos más duros no los dicen los actores: se proyectan para que el espectador decida dónde depositar su mirada. El diseño sonoro refuerza la inmersión con voces que susurran de manera envolvente; el público puede sentir que le hablan en la nuca.

Esa acumulación de estímulos tiene su precio: por momentos se produce una competencia por la atención, como cuando Torchia lee el testimonio de una persona autista mientras se invita a alguien del público a levantar carteles. El registro de ciencia ficción que abre la obra con fuerza no siempre se sostiene, y hay tramos donde gana terreno el tono de clase o ensayo académico. El hilo conductor es una oda a la diversidad que abarca la identidad de género, la sexualidad, la lógica binaria, casos de neurodivergencias y la migración y el exilio.

*ManifestuM tiene funciones de miércoles a sábados a las 19.30 y los domingos a las 18.30, con una duración de 65 minutos, en el Teatro San Martín (Corrientes 1530, CABA).

[Fotos: Carlos Furman / prensa CTBA]

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